Jak vypadají volební komise a co dělat při podezření, že některé hlasy nezapočítaly. Zakročit může i soud

V pátek ve dvě odpoledne se v Česku otevřou volební místnosti. Lidé budou vybírat nové obecní zastupitele a část republiky taky třetinu senátorů. Tím, jak se hlasy voličů sčítají a co dělat v případě podezření, že některé hlasy komise nezapočítala, se zabývá páteční díl seriálu Českého rozhlasu. Praha 8:46 23. září 2022

Sčítání hlasů v komunálních volbách patří k jednomu z těch nejkomplikovanějších. Jen z Českého statistického úřadu se na něm podílí přibližně 2500 lidí. Data od volebních komisí budou přebírat na 506 místech. V letošních volbách je necelých 15 000 okrsků.

Volební komise jsou nejméně šestičlenné, v menších okrscích do 300 voličů můžou být i jen čtyřčlenné. Své zástupce v nich mají hlavně politické strany a hnutí.

„Je tím zajištěna transparentnost a kontrola celého procesu. Pokud není možné komisi sestavit pouze ze zástupců stran, nominuje zbylé členy starosta obce,“ vysvětluje v informačním videu Klára Dlubalová z ministerstva vnitra.

Rozhodování o neplatnosti

Na sčítání se podílí celá komise. Není tedy možné, aby o neplatnosti hlasu rozhodl jenom jeden člen. Zápis o průběhu a výsledcích hlasování pak musí všichni členové podepsat a předat Českému statistickému úřadu na jednom z přebíracích míst. Statistický úřad pak zkontroluje, že je všechno zapsané správně.

„Komisi také předají opis z uložených dat. To je důležité, protože si členové komise tak mohou zpětně ověřit, že údaje, které Český statistický úřad převzal, souhlasí s údaji v zápisu,“ říká Jan Cieslar z Českého statistického úřadu.

Sčítání hlasů může trvat v okrscích, kde kromě komunálních voleb lidé volí i nové senátory. Těch je zhruba třetina. „Z praxe víme, že 90 procent všech okrsků bývá zpracováno v sobotu do deváté hodiny večerní. Téměř všechny pak do půlnoci. Nicméně data z vůbec posledních okrsků přicházejí v neděli ráno,“ dodává Cieslar.

Pokud má volič nebo politická strana podezření, že při sčítání komise pochybila, může se obrátit na krajský soud. Po volbách mají na podání stížnosti 10 dní. Soud návrhu vyhoví, pokud dojde k závěru, že pochybení hrubě ovlivnilo výsledky hlasování.

Volby do obecních zastupitelstvech a třetiny senátu začínají v pátek ve 14.00. volební místnosti zůstanou otevřené až do 10 večer. Volit mohou lidé i v sobotu od osmi do 14 hodin.