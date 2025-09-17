Konečná si řekla o dvojciferný výsledek. Stačilo! se ale upíná ke starším datům, v novějších mají 5,5 procenta

Známe volební program další strany. Hnutí Stačilo! představilo své priority v úterý odpoledne v Ostravě. Zaměřit se chce třeba na ceny potravin nebo dostupné bydlení. V Porubě volební lídryně Kateřina Konečná s odkazem na model Medianu vyhlásila útok na dvojciferný volební výsledek. Volební deník se tentokrát kromě startu kampaně a programu Stačilo! zaměřil i na to, jakou ve skutečnosti má hnutí podporu.

Volební deník Ostrava Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Zavřít

Tisková konference hnutí Stačilo! k představení programových cílů, 16. září 2025, Zprava Kateřina Konečná (KSČM), Jana Bobošíková (za Stačilo!), Jiří Nedvěd (SOCDEM), Jana Turoňová (ČSNS). Nahoře zprava Ondřej Dostál (Stačilo!) a Jaroslav Komínek (KSČM)

Tisková konference hnutí Stačilo! k představení programových cílů, 16. září 2025, Zprava Kateřina Konečná (KSČM), Jana Bobošíková (za Stačilo!), Jiří Nedvěd (SOCDEM), Jana Turoňová (ČSNS). Nahoře zprava Ondřej Dostál (Stačilo!) a Jaroslav Komínek (KSČM) | Foto: Jaroslav Ožana | Zdroj: ČTK

Roste Stačilo!? Stagnuje? Nebo klesá? Dle posledních zveřejněných čísel platí první varianta, komplexní obrázek je ale složitější.

Nejen labubu či křovinořezy. V letošní kampani jsou ve velkém zapojení influenceři i umělá inteligence

Číst článek

Data pro v úterý zveřejněný volební model Medianu byla totiž sbírána od 1. do 31. srpna a zveřejněna až v půlce září. Model Stačilo! naměřil meziměsíční růst z 5 na 9procentní podporu.

Jenže se středním datem sběru 15. srpna jde o starší čísla než publikovala agentura Ipsos (Stačilo! naměřila 7,1 procenta) nebo analytický ústav STEM (7,4), který publikuje data již částečně sbíraná v září. A agentura NMS má v tomto ohledu úplně nejčerstvější čísla, a ta Stačilo! naměřila pouhých 5,5 procenta.

Srpnových 9 procent u Medianu pak nápadně odpovídá spíše srpnovému modelu NMS, kde mělo Stačilo! 8,2 procenta. „Oproti srpnu došlo k mírnému poklesu. Stačilo! a Motoristé jsou v září na 5procentní hranici potřebné pro vstup do Poslanecké sněmovny, ale účast v ní nemají jistou,“ uvádí výzkumníci NMS.

To však nikterak nebrání Stačilo! akcentovat právě Median, a nikoliv model NMS.

Konečná v úterý v Ostravě prohlásila, že Stačilo! si jde ve volbách pro dvouciferný výsledek. Nepřekazí to podle ní ani stížnost k Ústavnímu soudu, kterou na ni podala strana Volt.

Za Stačilo! se totiž o návrat do Sněmovny pokoušejí komunisté a sociální demokraté. Na kandidátkách hnutí pak jsou i zástupci ČSNS, SD-SN, strany Moravané a nestraníci. Podle Voltu jde o skrytou koalici a obcházení hranice volebního zisku nutného pro vstup do Sněmovny.

Tuto otázku už řešily některé krajské soudy. Ve všech případech návrhy zamítly, většina soudů poukázala na to, že v Česku jde o běžnou a zavedenou praxi.

Ovšem některé senáty daly argumentům za pravdu. V rozhodnutích zkritizovaly obcházení zákona, registraci ale nezrušily, aby se vyhnuly razantnímu zásahu do voleb.

Program Stačilo!

Stačilo! úterní akci pojalo jako setkání krajských lídrů s voliči. V centru ostravské Poruby se na jednom pódiu sešli moravskoslezská i celostátní lídryně Konečná, středočeská jednička Jana Bobošíková (nestr.) nebo předseda Stačilo! a jihomoravský lídr Daniel Sterzik.

Tisková konference hnutí Stačilo! k představení programových cílů | Foto: Jaroslav Ožana | Zdroj: ČTK

Před volebním kamionem Stačilo! představení programu přihlíželi také příznivci hnutí. Dorazili ale i odpůrci, kteří měli transparenty s protikomunistickými hesly, někteří i pískali.

Hlavním tématem pro Stačilo! bude třeba snižování cen potravin, včetně nulové daně z přidané hodnoty na základní potraviny, nebo dostupnost bydlení. Ostatně to jsou také témata, která můžou rozhodnout volby. Průzkum agentury Median pro Radiožurnál a iROZHLAS.cz ukázal, že to za prioritu pro budoucí vládu považuje skoro polovina voličů.

Dále Stačilo! slibuje progresivní daň z dědictví, zavedení jednotky pohraniční policie, zvýšení minimální mzdy, zavedení daně z mimořádných zisků pro některé sektory, přípravu referenda pro vystoupení z NATO, vypovězení smlouvy s USA a Vatikánem a přijetí zákona o registraci zahraničních agentů. Věk odchodu do důchodu hnutí navrhuje navázat na dobu dožití ve zdraví, nyní ji tedy stanovilo na 63 let.

Pokud jde o samotnou kampaň Stačilo!, zdá se, že Konečná nenechává nic náhodě. První, co člověk vidí na nádraží v Ostravě při příjezdu z vlaku, je její plakát. Moravskoslezský kraj je pro celkové výsledky klíčový, hraje se tu o velký počet křesel v dolní komoře.

V minulých volbách tu byli úspěšnější než celorepublikově sociální demokraté. Ti tehdy ještě kandidovali samostatně a na rozdíl od celorepublikového výsledku tu překročili pětiprocentní hranici hlasů. Komunisté skončili těsně pod ní.

Moravskoslezská lídryně v Ostravě řekla, že spolupráci po volbách by si nejvíce dokázala představit s hnutím ANO.

„Jasně odmítáme pětidemoliční strany a mezi to pořád počítám i Piráty. Samozřejmě nejvíc společného v rámci levicového programu máme s hnutím ANO a za mě, pokud hnutí ANO bude chtít naplňovat svoji levicovou politiku, tak ji nemůže naplňovat s nikým jiným než s hnutím Stačilo!,“ řekla Konečná.

O případných způsobech podpory nechtěla spekulovat, vyjednávání bude podle ní záležet na síle, kterou rozdají voliči.

Volební deník

V seriálu Volební deník shrnují reportéři Radiožurnálu i iROZHLAS.cz každý všední den to nejdůležitější, co se na předvolební scéně děje. Sledují dění na sociálních sítích a vyráží i na kontaktní kampaně do ulic. Kromě toho popisují témata, která s voliči nejvíce rezonují, analyzují data i politické fenomény, které se s těmito volbami pojí.

Jakub Grim, Vojtěch Tomášek, mst Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Zavřít

Mohlo by vás zajímat

Volby

Nejčtenější

Nejnovější články

Aktuální témata

Zprávy z domova, Zprávy ze světa Sněmovní volby 2025, Volební průzkumy, Petr Pavel, Petr Fiala, Andrej Babiš, Markéta Pekarová Adamová, Marek Výborný, Vít Rakušan, Zdeněk Hřib, Tomio Okamura, Koalice Spolu, ODS, TOP 09, KDU-ČSL, Hnutí STAN, Piráti, Hnutí ANO, Hnutí SPD, Stačilo!, Motoristé Sobě, Česko 2025, Online k ruské invazi na Ukrajinu, Vladimir Putin, Volodymyr Zelenskyj, Donald Trump, Elon Musk, Si Ťin-pching, Evropská unie, Vinohradská 12, Ověřovna!, Kutnohorská sekta, Společnost nedůvěry, Rozděleni Evropou, Akce: Výbuch, České klima, Film, Můj rozhlas, Počasí, Tipsport extraliga ledního hokeje 2024/2025, Fotbalová liga 2024/2025, Biatlon

Doporučujeme