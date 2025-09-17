Konečná si řekla o dvojciferný výsledek. Stačilo! se ale upíná ke starším datům, v novějších mají 5,5 procenta
Známe volební program další strany. Hnutí Stačilo! představilo své priority v úterý odpoledne v Ostravě. Zaměřit se chce třeba na ceny potravin nebo dostupné bydlení. V Porubě volební lídryně Kateřina Konečná s odkazem na model Medianu vyhlásila útok na dvojciferný volební výsledek. Volební deník se tentokrát kromě startu kampaně a programu Stačilo! zaměřil i na to, jakou ve skutečnosti má hnutí podporu.
Roste Stačilo!? Stagnuje? Nebo klesá? Dle posledních zveřejněných čísel platí první varianta, komplexní obrázek je ale složitější.
Data pro v úterý zveřejněný volební model Medianu byla totiž sbírána od 1. do 31. srpna a zveřejněna až v půlce září. Model Stačilo! naměřil meziměsíční růst z 5 na 9procentní podporu.
Jenže se středním datem sběru 15. srpna jde o starší čísla než publikovala agentura Ipsos (Stačilo! naměřila 7,1 procenta) nebo analytický ústav STEM (7,4), který publikuje data již částečně sbíraná v září. A agentura NMS má v tomto ohledu úplně nejčerstvější čísla, a ta Stačilo! naměřila pouhých 5,5 procenta.
Srpnových 9 procent u Medianu pak nápadně odpovídá spíše srpnovému modelu NMS, kde mělo Stačilo! 8,2 procenta. „Oproti srpnu došlo k mírnému poklesu. Stačilo! a Motoristé jsou v září na 5procentní hranici potřebné pro vstup do Poslanecké sněmovny, ale účast v ní nemají jistou,“ uvádí výzkumníci NMS.
To však nikterak nebrání Stačilo! akcentovat právě Median, a nikoliv model NMS.
Konečná v úterý v Ostravě prohlásila, že Stačilo! si jde ve volbách pro dvouciferný výsledek. Nepřekazí to podle ní ani stížnost k Ústavnímu soudu, kterou na ni podala strana Volt.
Za Stačilo! se totiž o návrat do Sněmovny pokoušejí komunisté a sociální demokraté. Na kandidátkách hnutí pak jsou i zástupci ČSNS, SD-SN, strany Moravané a nestraníci. Podle Voltu jde o skrytou koalici a obcházení hranice volebního zisku nutného pro vstup do Sněmovny.
Tuto otázku už řešily některé krajské soudy. Ve všech případech návrhy zamítly, většina soudů poukázala na to, že v Česku jde o běžnou a zavedenou praxi.
Ovšem některé senáty daly argumentům za pravdu. V rozhodnutích zkritizovaly obcházení zákona, registraci ale nezrušily, aby se vyhnuly razantnímu zásahu do voleb.
Program Stačilo!
Stačilo! úterní akci pojalo jako setkání krajských lídrů s voliči. V centru ostravské Poruby se na jednom pódiu sešli moravskoslezská i celostátní lídryně Konečná, středočeská jednička Jana Bobošíková (nestr.) nebo předseda Stačilo! a jihomoravský lídr Daniel Sterzik.
Před volebním kamionem Stačilo! představení programu přihlíželi také příznivci hnutí. Dorazili ale i odpůrci, kteří měli transparenty s protikomunistickými hesly, někteří i pískali.
Hlavním tématem pro Stačilo! bude třeba snižování cen potravin, včetně nulové daně z přidané hodnoty na základní potraviny, nebo dostupnost bydlení. Ostatně to jsou také témata, která můžou rozhodnout volby. Průzkum agentury Median pro Radiožurnál a iROZHLAS.cz ukázal, že to za prioritu pro budoucí vládu považuje skoro polovina voličů.
Dále Stačilo! slibuje progresivní daň z dědictví, zavedení jednotky pohraniční policie, zvýšení minimální mzdy, zavedení daně z mimořádných zisků pro některé sektory, přípravu referenda pro vystoupení z NATO, vypovězení smlouvy s USA a Vatikánem a přijetí zákona o registraci zahraničních agentů. Věk odchodu do důchodu hnutí navrhuje navázat na dobu dožití ve zdraví, nyní ji tedy stanovilo na 63 let.
Pokud jde o samotnou kampaň Stačilo!, zdá se, že Konečná nenechává nic náhodě. První, co člověk vidí na nádraží v Ostravě při příjezdu z vlaku, je její plakát. Moravskoslezský kraj je pro celkové výsledky klíčový, hraje se tu o velký počet křesel v dolní komoře.
V minulých volbách tu byli úspěšnější než celorepublikově sociální demokraté. Ti tehdy ještě kandidovali samostatně a na rozdíl od celorepublikového výsledku tu překročili pětiprocentní hranici hlasů. Komunisté skončili těsně pod ní.
Volební deník
V seriálu Volební deník shrnují reportéři Radiožurnálu i iROZHLAS.cz každý všední den to nejdůležitější, co se na předvolební scéně děje. Sledují dění na sociálních sítích a vyráží i na kontaktní kampaně do ulic. Kromě toho popisují témata, která s voliči nejvíce rezonují, analyzují data i politické fenomény, které se s těmito volbami pojí.