Zájem Čechů o korespondenční volbu před koncem registrace roste. Na seznamech je přes 20 tisíc krajanů

Na seznamech zastupitelských úřadů je nyní k volbám v cizině přihlášeno 20 486 krajanů. Za týden jich přibylo 1400. Lhůta pro zápis, který umožní volit v říjnových sněmovních volbách za hranicemi osobně na zastupitelských úřadech a nově i korespondenční volbou, skončí v neděli 24. srpna. Aktuální počet zapsaných v úterý sdělila Mariana Wernerová z oddělení komunikace ministerstva zahraničí.

Zájem o zápis podle mezitýdenního srovnání kvůli zkracujícímu se poslednímu termínu roste. Od 1. do 12. srpna se do seznamů zapsalo zhruba stejně jako v minulém týdnu.

Už na začátku srpna vrchní ředitel právní a konzulární sekce ministerstva Martin Smolek nicméně uvedl, že se zřejmě nenaplní odhad 50 tisíc voličů v zahraničí. Zapsaných bylo tehdy 17 600.

Při minulých sněmovních volbách před čtyřmi lety mohlo v zahraničí pouze na stovce zastupitelských úřadů vybírat poslance i s voličským průkazem z domovské obce zhruba 18 800 českých občanů, přičemž hlas odevzdalo zhruba 13 200 z nich.

V předloňských prezidentských volbách mohlo v cizině hlasovat i s voličským průkazem na 28 700 Čechů, využilo toho 23 tisíc z nich. Podle odhadů ministerstva zahraničí žije v cizině zhruba 400 až 600 tisíc českých občanů.

Podle Smolka, politologů i části politiků bude zájem o hlasování korespondenční volbou pozvolný, podobně jako tomu bylo na Slovensku. Po jejím zavedení poprvé v roce 2006 hlasovalo poštou jen kolem 7000 Slováků, předloni jich už bylo na 58 tisíc.

Možnost korespondenční formy hlasování propaguje ministerstvo zahraničí prostřednictvím sociálních sítí i na zastupitelských úřadech. Informace, jak se k volbě zapsat, propaguje i ministerstvo vnitra.

