Kovářová: Dejte si všichni pozor, protože mě si nikdo neochočí, já kousat budu. To si buďte jistí

Bojovnice za „normální svět“, bývalá ministryně spravedlnosti Daniela Kovářová (BEZPP za NK) uspěla ve druhém kolem volbách do Senátu. V Plzni porazila Karla Naxeru (TOP 09). Krátce po zvolení Radiožurnálu řekla, že ještě neví, s kým bude v Senátu spolupracovat, ale aby si na ni všichni dali pozor, protože si ji nikdo neochočí. Plzeň 17:23 1. října 2022 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Nově zvolená senátorka Daniela Kovářová | Foto: Miroslav Chaloupka | Zdroj: ČTK

Ve své kampani jste propagovala a prosazovala tzv. normální svět. Co to je?

Je zajímavé, že tady na to volební heslo se nikdy v zapadlé vesničce a v obcích mého senátního obvodu nikdo neptal, protože těm lidem je to úplně jasné. Žiji na vsi a myslíme si, že ten život možná trochu postaru a ne úplně moderní a progresivistický je v pořádku a že není třeba na něm něco změnit.

Váš prohlížeč nepodporuje přehrávání audia. Přehrát 00:00 / 00:00 Poslechněte si rozhovor s nově zvolenou senátorkou za Plzeň Danielou Kovářovou

A kdyby vás oslovil někdo z velkého sídla, byť původem třeba z obce, která má 800 obyvatel a jmenuje se Drozdov, a chtěl po vás odpovědět na otázku, co ten normální svět přesně je?

Je to svět, ve kterém žijí muži a ženy a nikoli dalších 70 pohlaví. Je to svět, ve kterém nikdo nikomu nenařizuje, co má číst, a z knihoven se nevyřazují žádné knihy, ani ty, které obsahují slova, která byla napsaná dříve a dnes třeba moderní progresivistivci říkají, že se nemají říkat. Je to svět, kde si může každý říct svoje názory a kde se neblbne s Green Dealem a podobně. A tento svět a tento program mě zcela jistě dostal i do druhého kola a pomohl mi vyhrát volby.

A jakým způsobem konkrétně budete tento svůj program prosazovat v Senátu?

To se uvidí. Vím, že jsem byla zvolená asi 45 minut. Takže si chci vydechnout a oslavit to s rodinou. A taky se musím podívat, jak vypadá složení Senátu. Musím se podívat na to, kdo tam v lavici zasedne, a pak budou identifikovat společné zájmy a cíle a podle toho vymyslím další kroky.

Obžalovaná Nagyová: Výsledek voleb je obrovský úspěch. Je čas říct si ‚co jsme si, to jsme si‘ Číst článek

Takže v tuto chvíli ani nemůžete říci, který klub by vám byl nejbližší?

Ne, to opravdu teď nemůžu říct. V tuto chvíli spíš děkuji voličům, že přišli. Čeká mě děkovné turné, protože opět obejdu maximální počet míst a podám každému ruku a poděkuji svým voličům za to, že přišli.

Jako jeden z atributů toho normálního světa jste uváděla také možnost dát si tlačenku a pivo v hospodě. To bude to, čím budete oslavovat?

Když přijdete do venkovské hospody, která otvírá ve čtyři hodiny, tak tam čepují pivo a nabízejí hermelín a utopence. A to byla taky nejčastější strava, kterou jsem si s místními dávala. A musím říct, že mi to spolu s tím venkovským pospolitým životem velmi zachutnalo a moc se mi líbily všechny debaty, které jsme kolem těch stovek hostinských stolů ve všech vesničkách vedli.

Kdybychom si měli vyměnit gastronomickou zkušenost, tak nás dnes doma čeká buřtguláš, takže to bude vlastně něco podobného. Děkuji paní doktorce Daniele Kovářové za rozhovor a přeji hezký zbytek dne. Na shledanou.

Na shledanou a jenom chci říct, abyste se na mě dali všichni pozor, protože mě si nikdo neochočí, já kousat budu. To si buďte jistí.