Šídlo: Je to skutečně všichni proti ANO. Ale Babišův výrok o spiknutí nenávisti považuji za nevkusný

Volební víkend je za námi, politické strany a hnutí v některých regionech intenzivně vyjednávají o složení koalic. V krajských volbách sice vyhrálo ANO, na koalicích se ale mnohde chtějí dohodnout subjekty, které skončily na dalších příčkách. Podle šéfkomentátora serveru Seznam Zprávy Jindřicha Šídla ale nejde o nic nového. V rozhovoru pro Radiožurnál řekl, že podobně mohla dopadnout i vyjednávání o složení vlády po volbách v roce 2017. Praha 12:53 5. října 2020 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Komentátor Jindřich Šídlo | Foto: Khalil Baalbaki | Zdroj: Český rozhlas

Premiér Babiš si stěžuje, že ostatní strany chtějí vítězné ANO „vyšachovat“ z koalic. Proč? V řadě krajů nechtějí strany a další uskupení s hnutím ANO jednat a vládnout.

Proč si stěžuje Andrej Babiš, nebo proč nechtějí vládnout?

Váš prohlížeč nepodporuje přehrávání audia. Přehrát 00:00 / 00:00 Poslechněte si rozhovor Petra Krále s komentátorem Jindřichem Šídlem o povolebních vyjednávání a vztahu k ANO

Proč nechtějí vládnout?

Tohle není nová situace. Úplně stejně to vypadalo v řadě krajů už v roce 2016, kdy ANO vyhrálo, tuším, v devíti krajích a získalo pouze pět hejtmanů. Je to obecný trend, kdy se strany snaží bez ANO obejít. V tom roce 2016 jsem to – a myslím, že jsem nebyl daleko od pravdy – považoval za generálku na to, co se mělo dít nebo co bylo v plánu po sněmovních volbách 2017. Jenomže volby 2017 vyhrálo ANO tak suverénně – což není vyloučeno, že se může stát i příští rok – že nebylo možné je obejít při skládání vládní koalice. To je myslím ten hlavní důvod. V řadě krajů byly koalice letos – stejně jako před čtyřmi lety – předjednány už před volbami. Je to skutečně všichni proti ANO, byť ten výraz premiéra Babiše, že to je spiknutí nenávisti – nevím, jestli to cituji správně – je samozřejmě mimořádně přehnaný a řekl bych až nevkusný.

Novou středočeskou hejtmankou bude Pecková, ANO míří do opozice. Krajské vlády se rodí i jinde Číst článek

Může s tím hnutí ANO vůbec něco dělat?

Ne, nemůže. Vzhledem k tomu, jaké jsou výsledky, tak s tím dělat nic nemůže. Jak jsem říkal, v roce 2017 se jim podařilo zabránit téhle variantě tím, že jejich vítězství ve sněmovních volbách bylo úplně jasné. Tehdy dostali unikátních 30 procent, to byl skvělý výsledek. Ale tohle je pro ně vzkaz, že pokud by to takhle vypadalo i příští rok, tak i přesto, že by volby vyhráli –- a já si myslím, že je vyhrají – tak klidně můžou skončit v opozici, byť je to tam samozřejmě složité, protože taková situace vytváří velký manévrovací prostor pro prezidenta Zemana, který v prvních dvou kolech jmenuje předsedu vlády.

ČSSD a KSČM ve volbách ztratily nejen posty, ale i peníze. Na mandátech přijdou o miliony Číst článek

Nemůže tahle situace, tenhle vzkaz z nových koalic naopak ještě víc semknout voliče ANO?

Samozřejmě může a už jsem to říkal před volbami, kdy jsem „varoval“ před tím, aby z těchto voleb byly činěny nějaké dalekosáhlé závěry do voleb následujících, protože ano, tyhle volby byly generálkou, ale příští volby – sněmovní – se budou v mnoha věcech lišit.

A jedna z těch základních bude volební účast. Letos přišlo relativně hodně lidí na poměry krajských voleb – byla to druhá nejvyšší účast v historii vůbec. Nicméně ke sněmovním volbám můžeme předpokládat, že pokud se nestane něco výjimečného, pokud nevíme, jaká bude situace třeba s covidem, tak přijde, myslím, přes 60 procent voličů, tak jako chodí každé sněmovní volby. A tam ty poměry budou úplně jiné. A samozřejmě hnutí ANO, od nějž očekávám celoplošnou obří kampaň, jejíž témata si už teď můžeme odvodit z toho, co říkal Andrej Babiš po volbách, bude mít šanci na daleko širší záběr.

‚Kmotr‘ vlády Zeman

Výsledky voleb jsou velkou prohrou pro KSČM a ČSSD. Ostatně Vojtěch Filip už se nechal slyšet, že vedení KSČM nabídne své funkce. Ta prohra už je několikátá v řadě. Myslíte si, že tohle může mít vliv třeba na vládní angažmá sociální demokracie?

Myslím, že ať už sociální demokracie udělá cokoliv, tak to bude v tuhle chvíli špatně, protože se ocitli na šikmé ploše. Vsadili na to, že když budou ve vládě, budou vidět a budou moct prodávat voličům svoje úspěchy na rozdíl od toho houfu malých opozičních stran. Je vidět, že to zjevně nefunguje, protože i když sociální demokraté něco prosadí, s něčím přijdou, tak marketingová mašina Andreje Babiše a hnutí ANO to dokáže připsat jejich hnutí.

Babiše mrzí propad ČSSD. ‚Hamáček se zachoval velice korektně, stranu zachránil,‘ řekl Číst článek

Na druhou stranu kdyby sociální demokraté necelý rok před volbami z vlády odcházeli, možná že by tomu už nerozuměl vůbec nikdo z jejich voličů. Ale ano, angažmá sociální demokracie v téhle vládě, do které je přivedl stejně jako komunisty prezident Zeman, což je takový „kmotr“ této vládní koalice – a to nemyslím s žádnými negativními konotacemi – tak jim velmi významně uškodila.

Co tyto volby ukázaly o opozici? Rýsuje se tu podle vás koalice pravicových stran pro parlamentní volby v příštím roce? Místopředseda ODS Zbyněk Stanjura v neděli na Primě souhlasil s vytvořením takové spolupráce a bez dalších detailů řekl, že lídrem by měl být předseda ODS Petr Fiala.

Myslím, že tady zjevně vznikají dva bloky. Jeden je ten, v jehož čele by byla ODS, což je ten konzervativnější blok spolu s lidovci a s TOP 09. A ten druhý vzniká mezi Piráty a hnutím STAN. To je myslím celkem známé.

Preference vrátily do hry Juránka, Vystrčila nebo Valentu. Smůlu má ministryně Maláčová Číst článek

Samozřejmě do definitivního vytvoření těchto koalic nebo volebních bloků je ještě dlouhá cesta. Může to zkrachovat na spoustě věcí. Chce to disciplínu jako řemen, je to nesmírně složitá věc. Ale myslím si, že si pozice v těchto volbách vyzkoušela, že pokud to udělá, takto nemusí být směrem k těm budoucím volbám v roce 2021 bez šance.

Prezident Miloš Zeman řekl, že ve druhém kole senátních voleb hlasovat nebude, že jeho kandidát skončil třetí. Jaký vzkaz to je pro české voliče, když nejde prezident k volbám?

Je to ukázka integrity prezidenta Zemana, který ještě před několika lety tvrdil, že by volby měly být povinné. Myslím, že k tomu víc říkat není třeba.

Rychlý přechod na volební výsledky Vyberte kraj Středočeský kraj Jihočeský kraj Plzeňský kraj Karlovarský kraj Ústecký kraj Liberecký kraj Královehradecký kraj Pardubický kraj Vysočina Jihomoravský kraj Olomoucký kraj Zlínský kraj Moravskoslezský kraj Vyberte senátní obvod 3 Cheb 6 Louny 9 Plzeň-město 12 Strakonice 15 Pelhřimov 18 Příbram 21 Praha 5 24 Praha 9 27 Praha 1 30 Kladno 33 Děčín 36 Česká Lípa 39 Trutnov 42 Kolín 45 Hradec Králové 48 Rychnov nad Kněžnou 51 Žďár nad Sázavou 54 Znojmo 57 Vyškov 60 Brno-město 63 Přerov 66 Olomouc 69 Frýdek-Místek 72 Ostrava-město 75 Karviná 78 Zlín 81 Uherské Hradiště