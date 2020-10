ONLINE: Volební místnosti se uzavřely. Začíná sčítání hlasů

Hlasování v krajských a prvním kole senátních voleb ve volebních místnostech v sobotu ve 14.00 skončilo. Lidé rozhodli především o tom, kdo bude vládnout v jejich regionech. Celkové vítězství obhajovalo hnutí ANO. Na třetině území republiky si pak vybrali senátory nebo alespoň finalisty souboje o 27 míst v horní komoře Parlamentu. Nejvíce senátních křesel obhajovala ČSSD. Praha 13:02 3. 10. 2020 (Aktualizováno: 14:08 3. 10. 2020) Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Volební místnost sídlící v železničním muzeu Výtopna v Jaroměři v Královéhradeckém kraji | Foto: Martin Pařízek | Zdroj: Český rozhlas

Účast zejména v krajských volbách bude podle zjištění ČTK od volebních komisařů pravděpodobně vyšší než před čtyřmi lety. Tehdy přišlo hlasovat zhruba 35 procent lidí, nyní se pohybuje kolem 40 procent.

K celkovému vítězství mělo v krajských volbách podle průzkumů nejlépe nakročeno vládní hnutí ANO. Je ale pravděpodobné, že stejně jako v roce 2016 neobsadí všechna hejtmanská křesla. Předseda vlády a ANO Andrej Babiš počátkem září uvedl, že by považoval za úspěch, kdyby hnutí stejně jako před čtyřmi lety vyhrálo v devíti ze 13 krajů. Tehdy získalo 176 z 675 mandátů. Volební vítězství ale přetavilo jen v pět hejtmanských křesel.

Pět hejtmanů měla díky povolebním koalicím vládní ČSSD, přestože vyhrála jen ve dvou krajích a získala celkově 125 krajských zastupitelů, což představovalo zhruba pětinu křesel. Po jednom hejtmanovi mají KSČM v Ústeckém kraji (86 křesel), KDU-ČSL ve Zlínském kraji (61 křesel) a Starostové pro Liberecký kraj (SLK), kteří s partnerským hnutím STAN získali dohromady 56 mandátů.

ODS obsadila před čtyřmi lety 76 křesel, TOP 09 získala 19 mandátů, SPD 18 a Piráti pět mandátů. Právě Piráti a hnutí Tomia Okamury by mohli podle analytiků zaznamenat největší posílení na krajské úrovni, a to díky propadu levicových stran. Přinejmenším stabilní pozici by si měli udržet v krajích občanští demokraté a starostové.

V senátních volbách se o znovuzvolení uchází 22 z 27 stávajících senátorů, jejichž mandát letos končí. Nejvíce mandátů bude obhajovat vládní ČSSD, a to deset ze 13. Šest křesel bude obhajovat KDU-ČSL, čtyři pak senátoři za STAN a SLK, po dvou ANO, ODS a Senátor 21.

Volby 2020 Sčítání volebních výsledků můžete sledovat na hlavní stránce iROZHLAS v sobotu 3. října a 10. října po 14 hodině. Volební speciály s podrobnými výsledky a přehledy naleznete zde: Krajské volby 2020

Senátní volby 2020

O znovuzvolení se pokouší i miliardář Ivo Valenta (za Soukromníky). ODS zůstane v klubu 16 členů i v případě, že by letos žádné křeslo nezískala. Podobně Starostové mají jistých 15 členů, lidovecká frakce devět členů a ANO pět senátorů. Nejmenšímu klubu Senátor 21 zůstanou čtyři členové.

Členové okrskových volebních komisí nyní začnou hlasy pro kandidující strany i jednotlivé adepty sčítat a výsledky předají Českému statistickému úřadu ke zveřejnění na volebním webu. Základní výsledky by podle dosavadních zkušeností mohly být známy do večerních hodin.