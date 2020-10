Z jedničky trojka. ‚Pokazila si to aférkami,‘ zhodnotil Babiš propad hejtmanky Pokorné Jermanové

Středočeská volební mapa se celé sobotní odpoledne chovala jako chameleon. První dvě hodiny po uzavření volebních místností to pro středočeské ANO vypadalo ještě víc než nadějně. O první místo se přetahovala s uskupením STAN.

Chvíli bylo první ANO, chvíli vedli Starostové. Modrá střídala zelenou. Jenže s přibývajícími sečtenými okrsky kandidátka dosavadní hejtmanky Jaroslavy Pokorné Jermanové ztrácela.

Ještě ve čtyři hodiny odpoledne krajské ANO věřilo, že obhájí výsledek, jež hnutí dosáhlo v regionu před čtyřmi lety - tehdy získalo 20,76 procenta.

„Jsem optimista, tak si myslím, že to procento, co jsme měli minule, obhájíme,“ řekl při příchodu do volebního štábu krajský radní pro dopravu František Petrtýl (ANO).

Novináři ale čekali především na Jaroslavu Pokornou Jermanovou, která obhajovala pozici hejtmanky.

V pět hodin odpoledne už její kandidátka blikala na třetím místě. ANO přeskočili nejen Starostové, ale i ODS. V tu dobu dorazila do štábu v restauraci Zubajda na pražském Smíchově. S novináři se ale nebavila a zmizela v útrobách podniku.

A ani ostatní radní za ANO nechtěli výsledky komentovat. „My jsme se zatím dohodli, že dřív než promluví paní hejtmanka a pan předseda, tak se vyjadřovat nebudeme,“ řekl novinářům kolem 17.15 první místopředseda krajské organizace Martin Herman.

‚Bohužel to nedopadlo‘

O výsledku ve Středočeském kraji nakonec jako první z ANO promluvil Andrej Babiš. To už bylo sečteno 99 procent hlasů a počet hlasů středočeské organizace se ustálil na 18,6 procentech.

„Středočeský kraj mě příjemně překvapil. Je velká škoda, že paní hejtmanka si to pokazila různými aférkami. Ano, paní Jermanová dělala chyby,“ řekl premiér a předseda ANO. „Výsledek je velice dobrý, ani jsme ho nečekali,“ zhodnotil Babiš výsledek ANO ve Středočeském kraji, které skončilo třetí za STAN a ODS. „Myslím, že paní Jermanová tam odvedla dobrou práci, ale bohužel to nedopadlo,“ dodal.

Jaké aférky myslel? Pokorná Jermanová se v posledních měsících dostala do centra pozornosti kvůli několika kauzám. Týkaly se například trestního oznámení na záchranářku, která si stěžovala na nedostatek ochranných pomůcek, nebo útočného vyjádření jejího manžela vůči kandidátům opoziční ODS na sociálních sítích.

Na vyjádření Pokorné Jermanové se čekalo do večerních hodin. První slova pronesla až v půl osmé večer. Třetí místo nepovažuje za prohru, řekla s tím, že už se chystá na práci v opozici.

„Ta pozice je vždycky snadnější. Takže my se těšíme všichni, pokud tam skončíme,“ nechala se slyšet. V politice je však podle ní třeba počítat se vším, takže je otevřená i případnému jednání s ostatními stranami.

„Zatím nás nikdo neoslovil. Pokud nějaká nabídka přijde, tak se třeba dozvíte, že to bude jinak.“