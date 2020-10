Fenomén Půta, neokoukaná Pecková i osvědčený Linhart. Kdo jsou vítězové letošních voleb?

Češi obměnili krajská zastupitelstva. Do vedení hejtmanství jejich hlasy vynesly osvědčené značky i méně známá jména. Fenomenální úspěch si letos připsal liberecký hejtman Martin Půta, který v kraji zvítězil v čele hnutí Starostové pro Liberecký kraj už potřetí v řadě. Ve středních Čechách zabodovala také starostka Mnichovic Petra Pecková, lídryně hnutí Starostové a nezávislí (STAN). Kdo jsou další vítězové krajských voleb? Doporučujeme Praha 21:26 3. října 2020 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Petra Pecková a Martin Půta během zahájení předvolební kampaně | Foto: MICHAL ŠULA / MAFRA | Zdroj: Profimedia

Zatímco před čtyřmi lety Starostové ve Středočeském kraji vsadili na jadernou fyzičku Danu Drábovou, letos to byla neokoukaná tvář Petry Peckové. A sázka na starostku Mnichovic a bývalou novinářku se jim vyplatila. Hnutí krajské volby ve středních Čechách vyhrálo.

Vládní ANO zvítězilo v deseti krajích. Ztratilo Středočeský kraj, uspělo ve Zlínském Číst článek

„Jestli se vidím hejtmankou? Jsem samozřejmě moc ráda, že nás voliči takto ocenili, nicméně to je všechno jenom začátek,“ řekla Pecková pro Radiožurnál.

Zviditelnila se letos v červnu, když kritizovala vládu, že sebrala obcím peníze v rámci rozpočtového určení daní. Když jí pak premiér Andrej Babiš (ANO) pozval na schůzku, neváhala a nabídku přijala. Pecková pak na Úřad vlády přivezla vozík s šanony. „Zvedla jsem vhozenou rukavici,“ komentovala to tenkrát pro iROZHLAS.cz.

Přestože ale byla Pecková krajskou jedničkou, díky preferenčním hlasům ji ve volbě nakonec přeskočil šéf Starostů Vít Rakušan. Ten v České televizi řekl, že považuje za přirozené vytvořit v hejtmanství koalici s druhou ODS a s třetími Piráty.

Rakušan také upozornil, že středočeská organizace STAN má usnesení, že nebude spolupracovat s hnutím ANO. Vládní partaj tak pravděpodobně skončí v opozici.

Stávající hejtmanka Jaroslava Pokorná Jermanová už pro Seznam Zprávy řekla, že se na opoziční roli těší. Současně je ale prý připravena jednat i o koalici, zatím však hnutí nikdo neoslovil.

Tisková konference hnutí STAN k výsledkům krajských a senátních voleb. Na snímku jsou (zleva) Věra Kovářová, Vít Rakušan a Petra Pecková. | Foto: Deml Ondřej | Zdroj: ČTK

Jermanová stanula v čele krajské kandidátky i přes – podle opozice – papalášské manýry či skandály ohledně smluv pro externisty. Babiš na tiskové konferenci označil výsledek ve středních Čechách za „velmi dobrý“, Jermanová si to však podle něj pokazila „aférkami“.

Drtivé vítězství

Vůbec nejlepší výsledek v krajských volbách utržilo regionální hnutí Starostové pro Liberecký kraj v čele se současným hejtmanem Martinem Půtou, který tam vyhrál už potřetí v řadě. Získalo přes 38 procent hlasů.

„Je to už dnes skutečně fenomén. Martin Půta začínal jako regionální politik, byl starosta Hrádku nad Nisou. Do značné míry i ukazoval, jak je možné rozvíjet obci i přátelské vztahy s okolními obcemi,“ připomněl pro Radiožurnál politolog Lukáš Novotný. Půta si podle něj cestu na vrchol pracně vyšlapal.

STAN, Starostové a Nezávislí, Martin Půta | Foto: Filip Jandourek | Zdroj: Český rozhlas

V minulosti přitom čelil trestnímu stíhání. Obžalován byl z přijetí úplatku a zneužití pravomoci úřední osoby. Letos v květnu ho však krajský soud spolu s dalšími účastníky případu viny zprostil.

Druhé skončilo na Liberecku hnutí ANO s necelými 18 procenty. Partaje spolu dosud tvořily koalici, Půta se ale v sobotu netajil s tím, že by mohl tentokrát upřednostnit koalici s ODS a Piráty. Jednání ale plánoval zahájit hned, a to se všemi stranami, které se do zastupitelstva dostaly, s výjimkou SPD. „To vítězství je určitě skvělý pocit,“ řekl po sečtení zhruba 80 procent hlasů novinářům Půta.

Senátor hejtmanem

Nečekaným vítězem krajských voleb se stal také senátor a bývalý policejní prezident Martin Červíček z ODS. Ten kandidoval na Královéhradecku jako lídr koalice ODS, STAN a Východočechů. V České televizi Červíček řekl, že zůstane senátorem, ale vzdá se funkce předsedy klubu ODS v Senátu a další funkce si uspořádá tak, aby mohl případně odpovědně řídit kraj.

Povolební vyjednávání v Královéhradeckém kraji by měla začít ještě během soboty, výsledek by mohl být do konce příštího týdne. Z povolebních vyjednávání Červíček s úspěšnými subjekty vyloučil jen SPD.

Lídr vítězné koalice v @hkregion @ODScz+@STANcz+Východočechů, možný budoucí hejtman @Martin_Cervicek připustil, že se pokusí sestavit koalici s @PiratskaStrana, @kducsl a @TOP09cz. Měla by 27 mandátů z 45. V příštím týdnu chce mít jasno. pic.twitter.com/0JJWvZqbaA — Vlastimil Weiner (@VlastimilWeiner) October 3, 2020

„Děkuji voličům, kteří dali důvěru příběhu naší koalice, tedy spojení ODS, STAN a Východočechů. Ukazuje se, že je to cesta, jak nabídnout alternativu vládnutí, a doufám, že nejen v regionech, ale i v rámci celostátní politiky,“ prohlásil Červíček, který byl dosud náměstkem hejtmana pro dopravu.

Předpokládá, že povolební jednání potrvají několik dní, nechce nic uspěchat, tak jako v roce 2016, kdy duhová koalice pěti stran vznikla již večer po volbách. Tehdy vítězné hnutí ANO skončilo v opozici a do čela kraje usednul dosavadní hejtman ČSSD Jiří Štěpán. Sociální demokraté nyní skončili čtvrtí.

Vondrákova obhajoba

Přes 30 procent hlasů získalo v Moravskoslezském kraji hnutí ANO pod vedením dosavadního hejtmanka Ivo Vondráka. Někdejší rektor Vysoké školy báňské – Technické univerzity Ostrava chce i v dalším období spolupracovat s KDU-ČSL a ODS. Jednat bude i s ČSSD a Piráty. Vznik koalice ale očekává brzy.

„Držet kraj v nejistotě s kým a proti komu, to si myslím, že nemá smysl, takže hledáme tu cestu, jak to udělat co nejrychleji,“ prohlásil Vondrák, který je podle svých slov s výsledky voleb spokojený.

Moravskoslezský hejtman Ivo Vondrák (ANO) reaguje na výsledky krajských voleb ve štábu hnutí v Ostravě. | Foto: Ožana Jaroslav | Zdroj: ČTK

Před čtyřmi lety za ANO kandidoval jako nestraník, nyní je jeho členem a předsedou moravskoslezské organizace. Současně zastává také post poslance. Před prezidentskými volbami v roce 2018 podpořil kandidaturu Jiřího Drahoše, což byl v hnutí ANO menšinový postoj.

Politolog Lukáš Novotný pro Radiožurnál upozornil, že koalice bez hnutí ANO by na severu Moravy vznikala jen velmi těžce. „Ten rozestup je velmi značný,“ řekl. Dá se tak podle něj očekávat, že hejtmanský post tam podobně jako v Karlovarském kraji vládní partaj obhájí.

Nástup Pirátů

V letošních krajských volbách excelovali také Piráti. Ti dosud neměli na ve vedení krajů příliš svých zástupců, nyní mají šanci vytvořit v některých regionech vládní koalice.

Například ve Středočeském kraji, kde skončili čtvrtí, budou jednat o rozdělení křesel s vítězným hnutím STAN a druhou ODS. Na Vysočině skončili druzí a podle šéfa strany Ivana Bartoše tam aktuálně jednají o hejtmanský post pro krajskou jedničku Hanu Hajnovou.

Druhé místo získali Piráti ještě třeba na Olomoucku, například v Moravskoslezském a Zlínském kraji pak obsadili třetí příčku.

Senátní souboje

Hned v prvním kole se staronovým senátorem stal Zbyněk Linhart, který pozici zastával i minulých šest let. Zabodoval v Děčíně, kde získal 53 procent hlasů. Jde tak o jediný přímý postup.

Magické hranici se přiblížila ještě stávající poslankyně ODS Miroslava Němcová, která v Praze 1 utržila přes 48 procent. O hlasy voličů se tak bude muset nakonec utkat za týden v druhém kole senátních voleb.

„Žádný závod, když to vezmu sportovní terminologií, není formalitou a žádný správný sportovec nikdy neřekne, že už má vyhráno a naopak zmobilizuje všechny síly, aby skutečně do té cílové rovinky doběhl. Já tam ale bez té podpory hlasů a voličů nedoběhnu, tak moc prosím, aby mě podpořili,“ řekla Němcová.

Bojovat bude s obhajujícím senátorem a někdejším rektorem Univerzity Karlovy, profesorem Václavem Hamplem, který skončil na druhém místě s 20,49 procenta.

80630