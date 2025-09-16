Král je králem všech. Jsme připraveni kooperovat v zásadě s kýmkoliv, říká Krátký z Koruny české
Český rozhlas zve k rozhovoru lídry všech politických stran, hnutí a koalic, které kandidují v letošních sněmovních volbách. Cílem je v 15 minutách představit volební program a priority, které chce dané uskupení v případě úspěchu prosazovat. O pořadí kandidátů rozhodl los. Čtrnáctým hostem byl Petr Krátký, který je na třetím místě kandidátní listiny strany Koruna česká v Praze.
Můžete na úvod shrnout tři priority, se kterými jdete do voleb.
Asi není tajemstvím, že naší hlavní prioritou je změna státoprávního uspořádání, respektive formy vlády, a to tak, aby v čele státu byla hlava konstituovaná, nikoliv prostřednictvím voleb, jak je tomu v řadě, koneckonců ve většině zakládajících členů Evropské unie.
Prioritou je změna formy vlády, aby v čele státu byl rodový panovník, říká Petr Krátký ze strany Koruna česká
Čili je to rodový panovník, jehož funkční období vlády přesahuje volební období politiků a dává protiváhu standardnímu systému, koloběhu, střídání opozice, koalice. Vedle toho je samozřejmě naším takovým základním programovým prvkem důraz na solidaritu a podporu ve společnosti.
Vidíme, že sociální soudržnost trpí politickým bojem a máme za to, že ve státech, kde je taková přirozená protiváha střídajícím se a soupeřícím politickým silám, tam může panovník působit v roli takového nárazníku a moderátora. Myslíme si, že ve Španělsku to například funguje poměrně dobře, kdybychom šli do aktuálních reálií.
Poslední věc, rozvoj, podpora vzdělávání, inovací a efektivního státu, když to takhle shrnu, stejně jako obrana, energetická bezpečnost. To jsou témata, jimž je potřeba se věnovat. Vypíchnout tři je složité. Současný svět je bohatý na otázky a výzvy. Pro zvídavé hlavy máme recepty na každou část tohohle programu.
Já bych se zeptal na tu první prioritu, na změnu státoprávního uspořádání. Víte, kdo by případně usedl na český trůn?
Z pohledu stranické linie o tomto pochyb není, protože nástupnické právo v našich zemích nebylo ničím zrušeno a přechodem na republikánský režim se stát zbavil možnosti moderovat nástupnické právo, takže čistě přechodem zpátky na monarchistickou formu bychom vpluli do kořenů a intencí našeho nástupnického práva.
Tam rodová posloupnost vede od Přemyslovců k poslední vládnoucí dynastii, což je rod Habsburk-Lotringen, a k jejímu seniornímu představiteli, na nějž by v našem vnímání přešlo nástupnické právo, pokud by samozřejmě neodmítl.
Myslíte tedy Karla Habsburského?
Karla Habsburského. Máme za to, že je to legitimní následník královského stolce. Jeho aktivity, ať už dřívější v Evropském parlamentu nebo dnešní, co se týká podpory svobody slova na Ukrajině a podnikání v mediálním oboru, potažmo jeho, bych řekl, úvahy pro to, jak má být Evropa uspořádána a kam má směřovat, jsou pořád inspirativní.
Měl by on o to zájem?
To se ho musíte zeptat v momentě, kdy máte politickou moc mu to skutečně dát.
Ale ptali se ho třeba čeští novináři, ale on odpověděl v roce 2021 v rozhovoru pro iDNES.cz: „Musíme stát nohama, pevně na zemi. Nikdo neví, co budoucnost přinese. Ale nedělám si plané naděje.“ Takto to nevypadá, že by o to nějak zvlášť usiloval.
Pokud se ho ptají média nebo bych se ho ptala strana zastoupená velmi omezeně v orgánech, které o tom mohou rozhodovat, těžko lze očekávat jinou než diplomatickou odpověď.
Pokud by ho současná hlava státu (prezident Petr Pavel) pozvala na návštěvu Hradu, jistě by to mělo třeba jiný aspekt a mohl by se k tomu vyjadřovat jinak, aby se domluvili rovnou na tom předání.
Ale v téhle fázi prostě nejsme. Pojďme nastavit politickou konstelaci tak, aby bylo zřejmé, že to je téma, které je pro Čechy zajímavé. Že chápou, že republikánský experiment se úplně nepovedl a že je potřeba se vrátit ke stavu, kdy v čele státu je profesionál připravovaný na tuhle službu celoživotně.
Jak by se měla uskutečnit přeměna zdejší republiky na konstituční monarchii?
Těch cest je několik. Nejjednodušší změna Ústavy je prostřednictvím ústavní většiny. Taková tradičnější je lidový plebiscit nebo referendum, tomu se předloží nějaká otázka ke schválení a vychází…
Obecné referendum ale ještě nemáme schválené, takže ani to…
Ale můžeme si schválit zákon o konkrétním referendu, to ústavní řád umožňuje. Pokud by to byla zajímavá otázka odpovídající na potřebu společnosti, tak ústavní rámec rekonstituce se najde, to není o tom. To je o technice, nikoliv o překonatelném problému.
Moc panovníka
Co všechno by se změnilo, kdyby se měla vrátit monarchie, byť konstituční?
Je potřeba říci, že se nevracíme se do roku 1918. Nezavádíme nějaká šlechtická privilegia. Nelišilo by se to v našem vnímání od stavu průměrného standardu západoevropských konstitučních parlamentních monarchií dnes, ať je to Belgie, Lichtenštejnsko, Španělsko, samozřejmě Británie.
Jinými slovy, váha panovníka v dnešním evropském modelu není příliš exekutivní. Nemáme nikde v Evropě formu absolutismu a neplánujeme zde nějakou blízkovýchodní teokracii zavádět.
Lišily by se nějak současné pravomoci prezidenta a případně panovníka?
Ne nutně.
Ale v něčem určitě ano, protože navrhujete třeba, že by třeba panovník měl možnost rozpustit Parlament vlastní vůli nebo by tam byl nějaký nouzový článek, že v případě nejvyšší nouze by se panovník mohl dočasně odchýlit od Ústavy, vládnout prostřednictvím dekretů s mocí zákona. To prezident nemůže.
Jak o kterých režimech se bavíme. U nás tomu tak není. Stejně jako bychom panovníkovi přisoudili pravomoc jmenovat doživotně určitou část členů Panské sněmovny, dneska Senátu, která by zase vyvažovala lidový princip Sněmovny. Ale to je o parametrizaci toho Ústavního systému.
Tam, kde výkonná moc hrozí nějakým zhroucením státu, je dobré pro to mít v ústavním systému pojistky. Takže to, co říkáte, jsou nějaké návrhy, diskutujme o nich. A není to nic nepřekročitelného, s čím by se nedalo pracovat. Není to vytesáno do kamene, dokud lid nepromluví a nevyhlásí to.
Podle vašich představ by se měl změnit i způsob voleb do Sněmovny. Jak a proč?
Je potřeba říci, že stávající volební systém má už dnes řadu kritiků. Uvažuje se například o jednom mandátním obvodu pro celou zemi. My se domníváme, že je možné pracovat s kombinací většinového a poměrného systému.
Zase to berte jako návrh do diskuze. Víme, že dnes hlas voliče Karlovarského kraje a hlas občana v Praze nemá stejnou váhu a stejné zastoupení. Ty návrhy jsou, budiž, nějakým naším výstřelem a startem do diskuze, jak tuhle věc poladit, upravit.
A v rámci toho je i návrh na obnovu zemského zřízení a zrušení krajů, o kterých jsem mluvil. Čili jak by pak vypadala samospráva?
Víme, že krajské uspořádání nevycházející z historických celků není úplně efektivní. Chápeme, že je obtížné s tím pracovat, ale moc má být občanovi nejblíže. Takže například zrušení okresů pokládáme za chybné.
Na úrovni okresů je to něco, kam dohlédne občan například v rámci samosprávy. Přirozeně by se to mělo nějakým způsobem skládat do celků na úrovni historických zemí.
Jak to přesně uspořádat? Nebudu tvrdit, že máme skvělý recept. Víme, že stávající kraje efektivní nejsou, jsou to nějaké mezičlánky, kdy na úrovni státního rozpočtu jsme v hlubokém deficitu, kraje tvoří přebytky, nereinvestuje se to zpátky, ale má to významný dopad na stav občana. Takže zpátky historické země a zpátky tu moc, ať už se týká samosprávy na nejnižší články, to je nějaký směr, kterým bychom se rádi ubírali.
‚Nemá smysl se vymezovat‘
Kdybyste uspěli ve volbách, s kým byste chtěli svůj program naplňovat?
Jak se říká, to je taková pěkná fáze, já to rád používám, že povolební koalice se dělají až po volbách.
Někdy se říká, že zajíci se počítají až po lovu.
Tak. Nicméně je potřeba vycházet z toho, že král je králem všech, takže na programových otázkách jsme připraveni participovat a kooperovat v zásadě s kýmkoliv. Nemá smysl se vymezovat, že s tímhle ano, s tímhle ne.
Ale přece jenom někdo by vám ze stávajících stran asi byl bližší, někdo vzdálenější.
Asi někdo, kdo dává přednost nějaké, řekl bych, ideologii před nějakým funkčním řešením a potřebami občanů pro nás bude obtížný koaliční partner při prosazování věcí, které u nás směřují k zdravému rozumu v ratio legis, které má teda být projevem vůle zákonodárce a občanům zjednodušovat život, ne ho komplikovat.
To vymezování „s tímhle ne“ a „tohohle ne“, „tohle hrůza“, „to jsou neomarxisté“, toho vidíte spoustu. A přitom víme, že i vzdor velmi vyhrocené volební kampani se rozumní lidé po volbách z různých stran na rozumném návrhu dokážou shodnout.
Když jsme v nějaké časové legislativní tísni, víme, že nám Sněmovna schvaluje právní předpisy ve znění vráceném Senátem, což nebývalo obvyklé. Zaplaťpánbůh za to.
Než by se Česká republika přeměnila na království tím způsobem, o kterém jsme tady stručně mluvili, co byste prosazovali třeba ve Sněmovně? Už ne s kým, ale co přesně?
Pokud jde například o zdravotní systém, víme, že máme spoustu skvělých lékařů a výbornou péči, ale šílené čekací lhůty a malou podporu prevence. Názory směřující tímto směrem rozhodně podpoříme s kýmkoliv.
Stejně tak v oblasti sociálního zabezpečení vnímáme, že nelze nechat pouze stát toho nočního hlídače, ale ta sociálnost musí v nějakých záchranných sítích být.
Větší podporu osob pečujících třeba o postižené nebo o rodiny rozhodně máme zájem podpořit oproti stávajícímu systému, kdy víme, že dávky často nepostačují na základní péči. Návrhy, ať už je to památková péče nebo podpora průmyslu, které by směřovaly k tomu, co je v intencích našeho programu, jsme připraveni o nich jednat a podpořit je.
Vy jste mluvil o tom, že důležitá je také obrana. Jak byste posílili bezpečnost v okamžiku, kdy se v Evropě odehrává největší vojenský konflikt od druhé světové války?
Je třeba říci, že poslední vojensky dobře bránitelný územní státní celek, jehož jsme byli členy, byla podunajská monarchie. Autonomně bránit předtím Československou, dneska Českou republiku, je obtížné. Jiná odpověď než kolektivní bezpečnost na naše potřeby není. Takže posílení armády, posílení dobrovolnictví aktivních záloh je to, co bychom rozhodně podpořili.
A dali byste třeba i víc než současná dvě procenta HDP na obranu?
Mezi pěti a sedmi procenty s ohledem na stav Evropy, neboť „chystejme se na válku, bude mír“.
Předvolební sérii 26 rozhovorů uslyšíte na Radiožurnálu a na webu iROZHLAS.cz najdete jejich přepis. Lídři kandidujících stran a hnutí v nich představí programové priority, názorové postoje a vize. Rozhovory vysíláme od 8. do 24. září ve všední dny v časech 14.00 a 14.15 na Radiožurnálu a Plusu, na webu iROZHLAS.cz pak najdete jejich přepisy pod klíčovým slovem: Rozhovor s lídrem 2025.