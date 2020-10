Předběžná dohoda. V Královéhradeckém kraji se rýsuje koalice čtyř stran v čele s ODS

Na vedení Královéhradeckého kraje se v pondělí předběžně dohodly čtyři politické subjekty v čele s ODS. Vítězná koalice ODS, STAN a Východočeši by měla vytvořit koalici s Piráty, Koalicí pro Královéhradecký kraj (KDU-ČSL, VPM, Nestraníci) a se Spojenci pro Královéhradecký kraj (TOP 09, HDK, LES). Hradec Králové 17:46 5. 10. 2020 (Aktualizováno: 18:22 5. 10. 2020) Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Hejtmanem by měl být senátor, dosavadní náměstek hejtmana pro dopravu a bývalý policejní prezident Martin Červíček (ODS) | Foto: Jiřina Šmídová

V 45členném zastupitelstvu budou mít 27 hlasů, řekli v pondělí novinářům zúčastnění politici. Hejtmanem má být senátor, dosavadní náměstek hejtmana pro dopravu a bývalý policejní prezident Martin Červíček (ODS).

Koaliční dohodu by subjekty měly podepsat nejdříve příští týden. Hnutí ANO, ČSSD a Zelení a SPD zřejmě skončí v opozici.

„Shodli jsme se po několika jednáních, že máme společnou vůli a budeme jednat o vytvoření stabilní koalice pro další rozvoj Královéhradeckého kraje,“ řekl novinářům Červíček.

V radě kraje by měli mít čtyři posty zástupci vítězné koalice ODS, STAN, Východočeši, tři Piráti a po jednom radním Koalice pro Královéhradecký kraj a Spojenci pro Královéhradecký kraj. „Dostal jsem důvěru, hejtmanem budu já,“ řekl Červíček.

Lídr Koalice pro Královéhradecký kraj a bývalý šéf lidovců Pavel Bělobrádek (KDU-ČSL) v pondělí novinářům potvrdil, že by měl být členem krajské rady. Spojenci pro Královéhradecký kraj navrhli do rady bývalého primátora Hradce Králové Zdeňka Finka, uvedla to v pondělí pro ČTK předsedkyně HDK Pavlína Springerová.

Klíčem k sestavení vládnoucí koalice byli Piráti se sedmi mandáty. Konkurenční blok stran, který usiluje o sestavení případné koalice je hnutí ANO, ČSSD a Zelení, ti nabídli dokonce Pirátům křeslo hejtmana.

„Snažíme se co nejvíc prosadit náš program, na základě vzájemných jednání jsme se rozhodli, že nám jsou v současnosti bližší. Budeme jednat dál o tom, jakým způsobem dosestavíme koalici, případně, na čem se dál domluvíme,“ řekl novinářům lídr pirátské kandidátky Pavel Bulíček (Piráti).

Krajské volby v Královéhradeckém kraji vyhrála koalice ODS, STAN a Východočeši se ziskem 12 mandátů. Dvanáct křesel získalo i druhé ANO. Třetí Piráti získali sedm zastupitelů.

Po čtyřech mandátech získaly koalice ČSSD a Zelených, lidovecká Koalice pro Královéhradecký kraj a koalice Spojenci pro Královéhradecký kraj složená z TOP 09, HDK a LES. Dva mandáty získala SPD.

V Královéhradeckém kraji poslední čtyři roky vládla pětičlenná vládní koalice ČSSD, ODS, Koalice pro Královéhradecký kraj, koalice Starostů a Východočechů a TOP 09.