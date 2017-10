'Kroužkoval jsem, ale hlas nezapočítali.' Nejvyšší správní soud eviduje první stížnosti na sněmovní volby

V rámci povolebního zpravodajství se ozývají lidé, kteří sice zakroužkovali svého favorita, ale v oficiálních výsledcích voleb Českého statistického úřadu svůj hlas nenašli. Podat stížnost většina oslovených v plánu nemá, protože výsledek voleb to podle nich nezmění. Mluvčí Nejvyššího správního soudu sdělila serveru iROZHLAS.cz, že dosud evidují v souvislosti s průběhem voleb sedm stížností. Praha 6:00 28. října 2017 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na Google+ Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Volební lístek. Ilustrační foto. | Foto: Lukáš Řezník, Anna Kottová | Zdroj: Český rozhlas

Může záležet na každém preferenčním hlasu. Své o tom ví lídr liberecké České pirátské strany Ondřej Kolek. Toho kvůli pouhým pěti kroužkům ve sněmovních volbách přeskočila trojka kandidátky Tomáš Martínek. Ten získal 1329 kroužků, Kolek „pouze“ 1324, a zůstal proto bez mandátu.

Jedním z prvních, kdo na problematické sčítání preferenčních hlasů veřejně upozornil, byl Jan Outlý z Úřadu pro dohled nad hospodařením politických stran a politických hnutí. „Výsledky v naší vesnici sečteny a jako konečné publikovány na volby.cz. U kandidáta, kterému jsem dal přednostní hlas, je číslo nula,“ napsal na svém twitteru už v sobotu krátce po sečtení hlasů.

„Volil jsem v Brně, byl to okrsek 14012. Našel jsem si přesně výsledky, protože statisticky jsem na to docela zatížený, a viděl jsem u svého kandidáta, kterého jsem kroužkoval, nulu ve svém okrsku, tedy nula preferenčních hlasů,“ uvedl pro server iROZHLAS.cz například jeden z voličů Jaroslav Zůda.

Podobný problém měli i voliči z jiných okrsků. „Volil jsem Stranu svobodných občanů, a jelikož v mém okrsku těch hlasů neměla moc, třeba Petr Mach měl jenom tři preferenční hlasy a ostatní kandidáti by bez mých hlasů neměli žádný. Vím, že jsem tam kroužkoval pana Boušu a oni ho připsali panu Píchovi. Byl to okrsek Praha-Újezd 53003,“ popsal Václav Veselka.

Volební komise v pražském Slivenci nezapočítala ani hlas Štěpána Duška. „Volil jsem stranu, kde jsem vybral jedno velice specifické jméno, zakroužkoval ho a podle volby.cz můj kandidát ve Slivenci nedostal ani jeden preferenční hlas,“ vysvětlil.

Jak popsal ve středu server iROZHLAS.cz, ve Slivenci nastal i opačný problém, kdy se hlasy objevovaly u kandidátů, které v okrsku prokazatelně nikdo nekroužkoval.

'Testuji si komise'

Dalším příkladem je i Jiří Suchomel, který, jak sám říká, preferenčními hlasy komise testuje. „Volil jsem Piráty, dva jsem zakroužkoval na přední a dva na zadní straně hlasovacího lístku. Preferenční hlasy ale dostali pouze ti dva z přední strany. Moje pracovní teorie je, že někdo zapomněl započítat hlasy z druhé strany hlasovacího lístku,“ řekl Suchomel, který volil na Praze 6 v okrsku 6081.

Hlasovací lístek, jak si ho vyfotil Jiří Suchomel. | Foto: Jiří Suchomel | Zdroj: Archiv autora

iROZHLAS.cz požádal o reakci předsedu volební komise daného okrsku. Ten prostřednictvím mluvčího pro Prahu 6 Ondřeje Šrámka sdělil: "V první řadě není jisté ani ověřitelné, zda hlasování skutečně proběhlo tak, jak je voličem popsáno - pán sice nafotil nějaké preferenční označení hlasů, mohl ale poté lístek vyhodit a od volební komise si vyžádat náhradní sadu hlasovacích lístků, se kterými hlasoval. Nebo mohl být jeho hlas z mnoha důvodů neplatný - mohl vhodit lístky dva, použít nesprávnou obálku atd. Při sčítání samozřejmě mohlo dojít i k přehlédnutí, jak tvrdí volič. V takovém případě má právo požadovat přepočet hlasů v této komisi. Na výsledek by to ale stejně vliv nemělo, protože poslední preferenční hlasy Pirátů obdržela pozice 21. Kdokoliv na zadní straně by tím tedy získal pouhé dva preferenční hlasy."

V neděli večer hnutí Starostové a nezavislí zveřejnilo, že zvažuje napadnutí výsledků voleb kvůli nezapočítání některých preferenčních hlasů ze stejného důvodu, jaký uvádí pan Suchomel.

Volební lídr hnutí Jan Farský po pondělním jednání vedení strany serveru iROZHLAS.cz napsal, že výsledek nakonec napadat nebudou. „Napadení by nic nezměnilo. Přijde nám nešťastné, že kandidátům uvedeným na druhé straně volebního lístku v mnoha případech nebyly započteny preferenční hlasy,“ uvedl Farský s tím, že jen v Ústeckém kraji se to podle něj týkalo tří kandidátů.

Stížnosti k soudu?

„K dnešnímu dni eviduje Nejvyšší správní soud sedm stížností na proběhlé volby do Poslanecké sněmovny,“ sdělila serveru iROZHLAS.cz zastupující tisková mluvčí Jana Humplíková s tím, že příští týden plánují vydat k podaným stížnostem ve věci neplatnosti voleb a hlasování bližší podrobnosti.

Jak se ukazuje, problémů při volbách do sněmovny bylo letos víc. V některých okrscích se započítávaly preferenční hlasy, přestože je voliči neudělili. Potíže měli někteří i při vydávání voličských průkazů. Někomu se však tento problém podařilo vyřešit, jiným bohužel ne, takže se voleb zúčastnit nemohli.

Přesto se většina dotázaných shodla, že výsledky voleb napadat nebudou. „Nebudu to řešit. Výsledky by to téměř jistě nezměnilo,“ popsal Zůda. Václav Veselka se také domnívá, že by to nemělo žádný smysl.

Ani Štěpán Dušek ze Slivence se neplánuje obrátit na Nejvyšší správní soud, který jako jediný může nařídit přepočítání hlasů a podle toho případně opravit výsledky voleb. „Asi se jenom zeptám paní Plamínkové (starostka Slivence – pozn. red.) a příští volby si to zase zkontroluju,“ popsal Dušek.

Starostové a nezávislí plánují pouze upozornit odpovědné ministerstvo, aby se podobné problémy neopakovaly. „Budeme posílat dopis na ministerstvo vnitra, aby se podobným chybám předešlo,“ uvedl Farský.

Pouze Jiří Suchomel zvažuje, že se obrátí na soud. „Z vašeho článku jsem ale pochopil, že by to mělo smysl pouze v případě, kdyby chyba volební komise ovlivnila výsledek voleb. A to můj jeden preferenční hlas neudělal,“ popsal serveru iROZHLAS.cz.