KSČM, Piráti, ČSSD ani KDU-ČSL. Kalouskův plán na blokování volby předsedy sněmovny nemá podporu

Zástupci Pirátů a SPD Tomia Okamury už dřív uvedli, že do čela dolní komory podpoří kandidáta ANO Radka Vondráčka, což dohromady představuje pohodlnou většinu. „Je potřebné, abychom neblokovali ustavující schůzi. Myslím, že tady na to není nikdo zvědavý," odmítl Kalouskův plán úřadující předseda ČSSD Milan Chovanec.

K plánu TOP 09 je spíše skeptický také předseda KDU-ČSL Pavel Bělobrádek. Podle něho je sice takové „žonglování“ možné, pokud ale bude existovat společná vůle ANO, hnutí Svoboda a přímá demokracie a Pirátů, ustavení sněmovny zabránit nelze.

Tomio Okamura po úterním jednání SPD s ANO setrval na svém stanovisku, že jeho hnutí menšinovou vládu nepodpoří, protože by neplnila program SPD. Babiš si podle něj řekl o podporu hned na začátku schůzky. Odmítl i možnost, že by SPD vládě k zisku důvěry přispěla například tím, že by její poslanci opustili při hlasování sál. Vládní místa Babiš SPD nenabídl.

KSČM Babiš o podporu menšinové vlády nežádal, řekl novinářům po konci schůzky komunistů s představiteli ANO Vojtěch Filip. KSČM by o ní mohla uvažovat, kdyby hrozily předčasné volby. Zároveň by musela být splněna řada dalších podmínek. „Že by nebyl rozpočet, dlouhou dobu by trvalo jednání o ustavení vlády, že by to ohrožovalo stabilitu České republiky," uvedl Filip.