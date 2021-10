Historický debakl. Komunisti se poprvé od svého založení nedostali do Parlamentu, vedení odstoupilo

Komunisti se poprvé od vzniku strany v roce 1921 nedostali do Poslanecké sněmovny. Jejich šéf Vojtěch Filip nedokázal straně pomoci překročit pětiprocentní hranici. Celé vedení strany v sobotu po 19. hodině oznámilo rezignaci na své posty. Podle politologa Petra Justa z Metropolitní univerzity je výsledek potvrzením sestupného trendu výsledků KSČM. „Vypadnutí ze sněmovny je v nějakém sledu, který tady sledujeme delší dobu,“ řekl pro iROZHLAS.cz. Praha 18:44 9. 10. 2021 (Aktualizováno: 19:30 9. 10. 2021) Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Předseda KSČM Vojtěch Filip | Foto: Kateřina Šulová | Zdroj: ČTK

Komunistické straně Čech a Moravy (KSČM) po sečtení takřka všech okrsků připadalo 3,61 procenta hlasů, což je poměrně daleko za výsledky, který jim přisuzovaly předvolební průzkumy.

Podle politologa Petra Justa je volební výsledek odrazem postupného úpadku strany.

„Všechny poslední volby ukazovaly, že komunisté postupně klesali. Z mnoha institucí a zastupitelstev vypadli úplně. Vypadnutí ze sněmovny je v nějakém sledu, který tady sledujeme delší dobu,“ řekl serveru iROZHLAS.cz.

Ztráta protestních voličů

Zároveň podle něj komunisté platí daň za to, že se poprvé od roku 1990 podíleli – byť nepřímo – na vládě.

„Ztratili řadu protestních voličů. Nemohli už počítat s tím, že si je udrží v momentě, kdy je nepřímo a v některých případech i přímo zodpovědná za vládnutí,“ přiblížil.

To nepřímo přiznala i pražská lídryně Marta Semelová. „Je pravda, že podle některých názorů nám ten podíl ublížil, ale na druhou stranu by bez nás asi těžko došlo k valorizaci důchodů, navýšení mezd a nakonec i k náhradnímu výživnému pro matky a samoživitelky,“ uvedla.

Strana dosud nejhůře dopadla ve sněmovních volbách v roce 2017, kdy pod vedením Vojtěcha Filipa získala 7,76 procenta hlasů. Tehdy ji volilo 393 100 lidí a v dolní komoře Parlamentu získala 15 mandátů.

Stárnoucí členská základna

„Jsem zklamán, tohle jsem opravdu nečekal. V Parlamentu nebude levice,“ komentoval Filip výsledky, které označil za „zdrcující porážku“.

Nedlouho poté společně s dalšími členy vedení strany složil funkce. „Rezignoval i celý výkonný výbor KSČM, ale až k datu mimořádného sjezdu 23. října,“ řekl. Řízením strany jsou pověřeni místopředsedové Petr Šimůnek a Václav Ort.

Filip už dříve ve stranických novinách přiznal chyby v předvolební kampani. „Chtěl bych, aby to bylo ještě lepší. KSČM se naučila využívat sociální sítě, jsme tam aktivnější, než jsme byli, ale pořád máme rezervy. Myslím si, že řada kandidátů by ještě mohla v závěru kampaně oslovit jak na ulicích, tak na sociálních sítích další občany,“ citovaly ho Haló noviny.

Podle politologa Justa je za debaklem i stárnoucí členská základna. „Je tam jednoznačně absence generační obměny. Staří členové z demograficky přirozených důvodů vymírají. Zároveň se straně nedaří snižující se voličskou a členskou základnu kompenzovat mladými voliči,“ podotkl.

Šanci, že by se KSČM do sněmovny vrátila, považuje za velmi nízkou. „Bude to hlavně otázka na nového předsedu strany,“ řekl Just.

„Pokud by přišel někdo, kdo by byl schopen stranu otevřít a udělat z ní moderní levici, tak tam teoretická šance je. Jsem ale spíš skeptický k tomu, jak by to přijala stávající členská základna.“

V Česku se zatím návrat do sněmovny povedl jediné straně – KDU-ČSL v roce 2013. „Trošku tam platí, že ‚sejde z očí, sejde z mysli‘. Stranám se hůř dostává do médií, hůř získávají veřejnou nebo mediální pozornost. I to návrat do sněmovny ztěžuje,“ vysvětlil Just.