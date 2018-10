Příští volby by měla mít KSČM nový kabát, Filip nemůže být šéfem navěky, říká Dolejš

Debakl. Minulý týden přišel v komunálních volbách a teď i v boji o Senát. Komunisté tak poprvé v historii v horní komoře neusednou. Někteří straníci proto volají po rezignaci šéfa KSČM Vojtěcha Filipa. Podle poslance a exmístopředsedy strany Jiřího Dolejše však musí podobné přestřelky skončit, KSČM prý potřebuje generační odměnu. „Na krajské i centrální úrovni by se měli už začít objevovat třicátníci,“ řekl v rozhovoru pro server iROZHLAS.cz. Praha 7:34 15. října 2018 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na Google+ Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Jiří Dolejš a Vojtěch Filip z KSČM | Foto: MICHAL SVÁČEK / MAFRA | Zdroj: Profimedia

Jak hodnotíte váš výsledek v senátních volbách?

Myslím, že to není prudké překvapení, byť jsme tiše doufali, že aspoň na Karvinsku můžeme zabodovat (v senátním duelu tam s obhajujícím senátorem ČSSD Petrem Víchou bojovala za KSČM Milada Halíková – pozn. red.). Byl to ale rozstřel mezi dvěma levicovými kandidáty. Celkový obraz senátních voleb by to ale příliš nezměnilo.

Vnímám to tak, že v Senátu výrazně posílili lidé, kteří jsou kritičtější vůči mocenské ose Babiš-Zeman a současné vládě, což je ale opřeno pouze o 16procentní účast. Takže bych to nepřeceňoval, navíc vláda je odvozena od dolní komory.

Kabinetu Andreje Babiše teď ale v Senátu chybí většina, nemůže to jeho vládě práci zkomplikovat?

Pochopitelně, že zejména u sociálních návrhů, které budou v rozporu s tradičním pravicovým viděným, které deklaruje zejména ODS, se může stát, že se zákony budou vracet do sněmovny. Mělo by to ale spíše semknout řady menšinové vlády a donutit Andreje Babiše, aby s námi více jednal, protože stojednička je možná, ale musí se brát vážně a jednání se vést věcně.

Propadl dlouholetý senátor

Funkci v Senátu neobhájil dlouholetý senátor Václav Homolka, který kandidoval v obvodu Chomutov. Jak si to vysvětlujete?

Obhajoval funkci už potřetí a každý není ve svém regionu v pozici jako pan senátor Jaroslav Kubera (dlouholetý primátor Teplic a senátor ODS, o němž se v současnosti spekuluje jako o předsedovi Senátu, pozn. red.). Zkrátka není to snadné. Nepodařilo se mu zvednout voliče nejenom své, pochopitelně že pak v druhém kole bylo daleko důležitější mobilizovat ty ostatní. Za současné politické situace to byl ale nesnadný úkol.

Čekali jste, že v Senátu nakonec nezískáte jediný mandát?

Pochopitelně že bychom brali jako úspěch, kdybychom obhájili toho jednoho senátora. Úspěch se nepodařil, takže těžko to hodnotit kladně. Je to vzkaz do budoucnosti. Do Senátu se samozřejmě můžeme vrátit, ale za lepších podmínek.

„Byla by falešná změna, kdybychom místo starších koní v čele povozu dali koně ještě starší. “ Jiří Dolejš (poslanec KSČM)

Komunisté neuspěli minulý týden ani v komunálních volbách, poprvé od roku 1990 se nedostali třeba do zastupitelstva v Praze. Co to pro vás znamená?

Volební výsledky z letošního roku tak trochu navazují na rok 2017. Zkrátka volič, zejména politické levice, se přestěhoval k Andreji Babišovi. On to dělá cílevědomě, dokonce jeho předvolební sliby a konkrétní tahy, které dal základů současné vlády, cílí na levicové voliče. Mám na mysli růst platů, růst důchodů. To je věc, kterou volič oceňuje.

Nemyslím si, že Andrej Babiš je levicový politik, že ANO je levicové a že současná vláda je polobolševická. Je to vláda, která dohání sociální dluhy z minulého volebního období. A volič, pokud se tyto sliby budou plnit, bude hodně zvažovat, jestli by měl měnit svoji politickou orientaci. K souboji pravice a levice ale může dojít až tehdy, kdy se obnaží podstata toho, co ANO znamená, co znamená Andrej Babiš. Já si myslím, že on je i nadále především vlastník svých velkých majetků, že je to člověk, který má spíše byznysové uvažování. V krizi se může potvrdit, že poctivé levicové recepty může nabídnout skutečně pouze levicová strana.

Nový kabát KSČM

Na svém twitteru jste uvedl, že si počkáte, až budou voliči zklamaní z pravice. Počkáte si tedy, až zas přijde vaše chvíle?

Politická změna vyžaduje jak objektivní, tak subjektivní podmínky.

Můžete být konkrétní?

Ty objektivní jsou především proměna sociálně-ekonomické situace. Konjunktura nebude trvat věčně. Ty subjektivní… Pokud volič, který je teď zaparkovaný u Andreje Babiše, se má rozhlédnout a znovu zvažovat naši volbu, tak by bylo dobré, aby obličeje, které nabídku budou přinášet, byly obličeje svěží, lidí, kteří jsou zakotveni v současnosti. Jakékoli normalizační retro, minulé války nebo řešení kvazi ideologických problémů voliče evidentně nezajímají. Nové voliče musíme získat novou politikou, novým politickým stylem. Proto je nutná ve straně generační obměna, to se ale neudělá ze dne na den. To je třeba důkladně připravit. Myslím, že volby 2021 jsou přesně ten horizont, kdy by mohla být KSČM v novém kabátě.

Jak byste chtěl nové, mladší tváře do strany přivést?

Ve straně je celá řada mladých, kteří by si nyní měli uvědomit, že přichází jejich čas, že to znamená, že by se měli připravovat na vyšší politickou odpovědnost a že by zároveň neměli podléhat politickým hašteřicím a sporům. Pokud s takovými lidmi budeme pracovat, tak věřím, že na řádném sjedu v roce 2020 jich může být celá řada vytažena na mediální a veřejné světlo.

V komunálních volbách jste nebyli schopni naplnit na některých místech kandidátky, přišli jste tak o možnost ucházet se o hlasy voličů v 300 obcích. Je to třeba i tím, že vaši straníci stárnou a postupně vymírají?

Naplnit kandidátky ve všech obcích nedokáže nikdo a ta schopnost klesá i u dalších tradičních stran, takže se to asi nezmění ze dne na den. Bude velmi důležité (přitáhnout kandidáty - pozn. red.) zejména v těch menších obcích, kde nemusí být straníci, ale aktivní občané, kteří mají odvahu a chuť se podílet na správě obcí.

Sestupný trend je u komunistů zřetelný v posledním roce. Může za to skutečně hnutí ANO, nebo jen ten proces urychlilo?

Nemyslím, že žijeme ve světě, kde odumírá politická levice. Samozřejmě změny přicházejí a politické mapy se mění. V České republice to byl nepochybně Andrej Babiš, který přišel s hnutím, které se nebálo tvářit, že nejde o politiky. Oni samozřejmě politici jsou, ale chovali se daleko pragmatičtěji. Když zjistili, že už hlasy nenaberou napravo, tak se otočili nalevo a vyšlo jim to. Tito populisté se mnohdy chytli i v jiných zemích. Pochopitelně, že je to testováno praxí. Myslím, že duel pravice a levice v krátké době opět ožije a je pouze na levicových stranách, zda budou připraveny.

Výzva k rezignaci Filipa

V sobotu proběhne mimořádné jednání ústředního výboru strany. Co lze očekávat?

Je to bezprostřední efekt podzimních voleb, takže tam budou pocity z výsledků voleb, zážitky z kampaně i nálada nespokojenost, rozčarování. Předpokládám, že si ale všichni nakonec uvědomí, že pokud chceme dosáhnout skutečné změny, tak se musí připravit. A musíme si také ujasnit, o čem by měla být. Já si myslím, že ta otázka je skutečně v té generační nabídce.

Byla by falešná změna, kdybychom místo starších koní v čele povozu dali koně ještě starší. Doufám, že zvítězí rozum a dáme si jasnější zadání, jak postupovat v příštím roce. Čekají nás evropské volby, čeká nás i celostranická konference a vrchol by mohl být na řádném sjezdu v roce 2020. Věřím, že i Vojtěch Filip si uvědomuje, že nemůže být předsedou navěky, že by neměl být ve funkci mumifikován. Dobrý šéf si generační obměny uvědomuje, sám řídí a ovlivňuje.

Nemyslím si, že by ale měl teď utéct od funkce. Pak vytvoří problém, kdo bude předseda. V roce 2020 by bylo dobré, abychom měli daleko lepší a především vážně míněný výběr z mladších kandidátů. Na mimořádném sjezdu letos i v roce 2016 se pár mladších jmen objevilo, ale neměly na to se vážně duelu zúčastnit.

Sobotní jednání špiček strany by však mohlo vyústit v mimořádný sjezd. Bývalý místopředseda KSČM Josef Skála už předsedu Filipa po debaklu ve volbách minulý týden vyzval k rezignaci. To tedy podle vás zatím není cesta?

Tak asi existuje skupinka lidí, kteří budou něco podobného navrhovat. Mně to už ale přijde trapné, sjezd bychom mohli donekonečna zkoušet opakovat, i duel stejných osob. Myslím, že budoucnost KSČM není v řešení sporu, jestli má Skála vystřídat Filipa, ale v tom, že dokážeme současný kurz rozvinout tak, že se ve vedení strany objeví nové tváře.

Vy byste tedy případně nebyl pro, aby Filip na svou funkci nyní rezignoval?

Bez hlavy může strana těžko fungovat. Pokud není v tomto ohledu jasno, kdo by byl budoucím lídrem, tak by bylo avanturismem ho jen tak odstřelit. To by bylo jak ve vesnické hospodě, když se poperou, a ne když se připravuje strategická změna parlamentní strany.

Když se bavíme o novém nástupci, vy osobně o vedení KSČM neuvažujete?

Na krajské i centrální úrovni by se měli už začít objevovat třicátníci. Na jakých místech a kolik jich bude, to je věc našeho úsilí, protože musí být dobře vybráni. To není jak vytáhnout králíka z klobouku. Když jsem začínal, sám jsem byl třicátník, to už je ale skoro dvacet let. Do vedení strany jsem byl poprvé zvolen v roce 1999 a už nějaké šediny také mám. Takže i když nejsem ještě důchodového věku jako Filip se Skálou, tak si nemyslím, že jsem ta dlouhodobá zářná budoucnost strany. Já jsem říkal, že se chci podílet na generační obměně, že chci mladým pomoci a že vnímám potřebu modernity, tedy lidí, kteří jsou zakotveni k dnešku a neřeší věci z minulosti.