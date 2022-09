Vyčítali mi, že mám dvě funkce. Podařilo se mi ale tak otevřít čtyři zubní ordinace, říká zvolený senátor

Senátor za okres Bruntál Ladislav Václavec (za ANO) zvítězil už v prvním kole senátních voleb. Při sečtení více než 80 procent hlasů má značný náskok nad v pořadí druhou kandidátkou Pavlou Löwenthalovou (Spolu). „Mám v okrese 88 obcí, s jejich starosty se povětšinou znám. Snažím se jim pomáhat i s problémy, které řeší v obcích. Myslím, že se to vždycky zúročí. Když pracujete, tak jde výsledek práce vidět,“ říká k volebnímu výsledku senátor. Rozhovor Bruntál 19:31 24. září 2022 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Senátor Ladislav Václavec (za ANO) obhájil mandát | Foto: Jaroslav Ožana | Zdroj: ČTK

Obhájil jste mandát?

To nevím, protože ještě není sečteno sto procent hlasů. A jak říká klasik – když to není sto procent, tak mě to znervózňuje.

Máte zhruba 58 procent. Vzhledem k tomu, že na druhém místě je Pavla Löwenthalová, která má něco přes 13 procent, tak byste mohl říct, že už je vymalováno, ne?

Budu rád, ale mám rád jistotu. Jsem ale rád, že výsledek je zatím takový, a doufám, že takový i vydrží.

Už jste byl členem horní komory Parlamentu, tak s touto zkušeností – čemu byste se chtěl v případě svého znovuzvolení senátorem věnovat?

V dalším volebním období se chci věnovat práci, co jsem dělal doteď. Protože právě výsledky, které jsem měl, když jsem pracoval pro region, mě dovedly k výhře.

Chci dále rozvíjet zdravotnictví v okrese, protože dělám ředitele v největší nemocnici v okrese. Chci dále stavět zubní ambulance, protože jako senátor jsem tady otevřel už čtyři zubní ambulance, dvě mám před otevřením. A slíbil jsem, že otevřu v dalším roce další čtyři, aby tady bylo 10 zubních ordinací pro naše občany, protože to tady strašně chybí.

A to jsou vaše ordinace? Jste zubař?

Ne, já nejsem zubař, ale tím, že jsem ředitel nemocnice, tak jsem ji skloubil s funkcí senátora. Domluvil jsem se se starosty jednotlivých obcí, s panem hejtmanem Vondrákem, který nám to zafinancoval, a zaštítil jsem to nemocnicí.

Takže obec vybudovala prostory. Pan hejtman dal peníze na vybavení ordinace a my jsme tam sehnali zubaře a ty ambulance provozujeme. To se dalo udělat jenom díky skloubení těchto dvou funkcí, což je mi často vyčítáno.

Byly nějaké podpásovky

Před chvílí jsme slyšeli od Miloše Vystrčila (ODS) z Jihlavy, že tam ta kampaň byla dost drsná. Jak to bylo v Bruntále?

Opozice na mě vytahovala jedinou věc, co mají, a to, že mám dvě funkce. Že jsem ředitelem nemocnice a zároveň senátorem. Že neví, jak se to dá skloubit. A vytahovali počty mých hlasování, což bylo jediné, co mohli vytahovat.

Myslím si, že nedělám nic špatného. Kromě toho, že jsem rozvedený a mám pět dětí, tak žádný velký škraloup nemám. Ta kampaň, myslím, byla odpovídající. Nebylo to nic divokého nebo dramatického. Byly tam nějaké podpásovky, ale s tím se dá počítat.

Když se podíváme na průběžný výsledek v Bruntálu, tak tam je váš náskok před ostatními kandidáty lidově řečeno o parník. Čím si to vysvětlujete? To skutečně stačí otevřít deset zubařských ordinací a máme to?

Ne, to si nemyslím. Myslím si, že je to tím, že jsem se opravdu snažil šest let pracovat pro region a je to vidět. Už se nemusím občanům představovat jako před šesti lety a myslím si, že za mě hovoří práce. Mám v okrese 88 obcí. S jejich starosty se povětšinou znám. Snažím se jim pomáhat i s problémy, které řeší v obcích. Myslím, že se to vždycky zúročí. Když pracujete, tak jde výsledek práce vidět.