Lidé mají strach večer vyjít na ulice. Ubývá strážců pořádku, upozorňuje Zimola z hnutí Přísaha
Český rozhlas zve k rozhovoru lídry všech politických stran, hnutí a koalic, které kandidují v letošních sněmovních volbách. Cílem je v 15 minutách představit volební program a priority, které chce dané uskupení v případě úspěchu prosazovat. O pořadí kandidátů rozhodl los. Čtvrtým hostem byl Jiří Zimola, lídr hnutí Přísaha v jižních Čechách.
Na úvod vás požádám, abyste představil maximálně tři priority, kterými chcete oslovit voliče v nadcházejících sněmovních volbách.
Tak to bude složité. Jako každá jiná politická strana nebo hnutí usilující o přízeň voličů máme samozřejmě těch priorit víc a pochopitelně se odehrávají v rovině každodenního života každého našeho spoluobčana.
Nicméně abych splnil zadání a vyhověl vaší otázce, ta nejpodstatnější témata jsou rovné, nebo chcete-li spravedlivé daně, bezpečí v ulicích a sociální stát s důrazem na to, že má být spravedlivý pro ty, kteří poctivě odvádějí daně, odvádějí pojištění a férový i pro ty, kteří daně a pojištění neodvádějí.
Začněme tedy tím bezpečím na ulicích. Co v tomhle případě považujete za problém a jakým způsobem ho chcete řešit?
Myslím, že ten, kdo se denně pohybuje zejména v lidnatějších městech, ví, o jakém problému hovoříme. Lidé prostě mají strach večer vyjít na ulice. Bohužel už i u nás jsou takzvané no-go zóny, tedy místa, kde obyčejný člověk prostě má a musí mít obavu o vlastní bezpečí.
Bohužel všechno je to znásobeno tím, že ubývá i strážců pořádku, ubývá členů bezpečnostních sborů policie, ruší se a mizí jednotlivá obvodní oddělení. Pak se také mohou stát případy, jaký se nedávno bohužel stal na jihu Čech, kdy v jednom jihočeském městě byli občané ohrožováni střelbou ze zbraně.
Vinou toho, že tam dochází k rušení místních obvodních oddělení, tak nejbližší hlídka přijela až za nějakých 38 minut po oznámení tohoto trestného činu. A to je skandální.
To jistě skandální je, ale na druhou stranu Česko je podle statistik jedenáctá nejbezpečnější země světa ze 163. Navíc statistiky uvádějí, že třeba v roce 2024 bylo registrováno o 4,5 procenta méně trestných činů než o rok dříve. Objasněnost bylo 54,7 procenta. Čili když mluvíte o těch no-go zónách, o tom, že se lidé bojí vyjít na ulici, tak není to v kontextu třeba i sousedních zemí trochu přehnané?
Zkuste s těmi statistikami jít za rodinami poškozených, postižených lidí, kteří právě vinou toho, že stát zanedbal větší péči o své spoluobčany, přijdou o své nejbližší, o své drahé.
Já myslím, že oba víme a lidé ví, že statistiky jsou sice dobrá věc, nicméně ohánět se jimi a říkat, že v průměru jsme na nějakém takovém místě. To je to samé, jako když se ten hladový s najedeným budou dohadovat o tom, že v průměru oba snědli jedno kuře.
‚Cesta do pekel‘
Když jste mluvil na začátku jako o jedné z priorit o rovných nebo spravedlivých daních, co to v pojetí Přísahy konkrétně znamená?
Uvědomujeme si, že stávající deficitní rozpočet, anebo obecně deficitní rozpočty v posledních letech, jsou cestou do pekel. My jako Přísaha říkáme, že je potřeba v krátkodobém horizontu stabilizovat veřejné rozpočty. Nejlépe v horizontu čtyř až pěti let dosáhnout vyrovnaných rozpočtů.
Jenže jak si s tím poradit? Když jsem četl programy konkurenčních politických stran a hnutí, tak se od sebe neliší. Myslím, že žádná z nich neslibuje zvyšování daní, ale všichni slibují všechno všem. To je trošku problém, protože všech je hodně a všeho je málo.
A jak to tedy chcete řešit vy? Vy neslibujete nic?
Jako každá strana se samozřejmě zavazujeme k tomu, že budeme-li mít možnost podílet se na správě věcí veřejných, pak se budeme snažit docílit vyrovnaných rozpočtů, jak už jsem řekl, v krátkodobém horizontu čtyř nebo pěti let. Jedním z prvních kroků, kterým k tomu chceme přispět, je zavedení rovné daně.
Rovná daň může být pro některé lidi strašákem, oni o tom v podstatě neví. Chtěl bych ty z nich pozvat k návštěvě webových stránek Přísahy, kde si na kalkulačce můžou lehce spočítat, jaká bude v konečném výsledku právě jejich daň.
A poznají, že nakonec zaplatí méně, že jim zkrátka v peněženkách zůstane více. Teď by měla následovat správně vaše otázka moderátora, jak chcete vyrovnat veřejné rozpočty.
Vy jste se toho téměř ujal, ale já jí položím. Jak to chcete udělat?
A to je správná otázka, protože pokud zavedeme princip rovné daně, pak to znamená, že především rozvážeme ruce finančním úřadům, které dneska kvůli honbě za stokoruny na nedoplatcích na daních na nějakých OSVČ nemají prostor důsledně kontrolovat odtoky velkých peněz.
V šedé ekonomice je dneska obrovská částka v řádu stovek miliard korun, které si dovedeme představit, že by měly právě – anebo chceme, aby putovaly do státního rozpočtu. To je jedna z věcí.
Mimochodem, tohle ale slibovala v podstatě každá strana, která byla v opozici.
A co s tím ta každá strana udělala?
Tak udělaly třeba elektronickou evidenci tržeb, Daňovou kobru a tak dále. Tím se získalo třeba třináct miliard korun, což na to, aby se vyrovnal rozpočet, který má schodek nějakých 270 miliard, určitě nestačí. Co máte dalšího?
Já vím, ale rovná daň přece není všeobjímající řešení. Já říkám, že to je jako záchranná brzda ve vlaku. Zatáhnete jí, což znamená, že sice možná zabráníte katastrofální srážce, ale neznamená to, že se trošku při tom nepotlučete. Omlouvám se za to přirovnání, ale ono je patřičné.
Je potřeba poctivě lidem říct, že rovná daň opravdu není všeobjímající řešení. Je to start k začátku vyrovnaných rozpočtů. Dalším řešení, jak příjmy státního rozpočtu naplnit, je právě díky rovné dani se vrhnou finanční úřady na šedou ekonomiku a podaří se tam dostat tyhle peníze.
Současně říkáme, že zdaníme bankovní sektor a nadnárodní korporace, protože ty tady vytvářejí už několik let obrovské zisky, ale přitom je, jak všichni víme, daní úplně v jiných zemích.
A konečně vyrovnaný rozpočet přece není jenom o příjmech, ten je i o výdajích. Určitě si všichni z nás dovedeme představit, že jsou díry, kterými finance z našeho státního rozpočtu dneska odtékají.
Řekněte jeden, dva příklady.
Zdravotnictví, nejrůznější neziskové organizace a zkrátka zbytečnosti, které si myslím, že stát platit nemusí.
Sociální cítění
Jako třetí věc, kterou kladete do popředí, jste jmenoval sociální stát. Co to přesně znamená?
Moje pozice v rámci Přísahy, jak řekl jeden z vašich kolegů, je, že jsem prý sociální svědomí Přísahy. Možná je to díky tomu, že jsem byl jihočeským hejtmanem za sociální demokracii (ČSSD), se kterou jsem se před několika lety rozešel z důvodu, které nemá cenu jmenovat.
Ale moje sociální cítění zůstalo a chci ujistit, že Přísaha není, jak jsem si někde na nějakých sociálních sítích přečetl, pravicové populistické hnutí, vůbec ne. Je to středová strana s výrazným sociálním aspektem a cítěním a já jsem garantem sociální oblasti. To znamená oblasti, která bude garantovat důstojný život našim seniorům, podporu dětem a mladým rodinám.
Když z toho vypíchnu třeba jednu věc, a to dostupné bydlení, jakým způsobem byste tuhle otázku, která velmi tíží mladé rodiny, chtěli řešit?
Víte, kromě toho, že jsem býval jihočeským hejtmanem, tak jsem aktuálně starostou Nové Bystřice a s tímhle problémem se potýkáme dennodenně.
Mladí lidé, kteří by u nás v našem jihočeském městečku chtěli bydlet, říkají: „To je skvělé, my bychom tady rádi bydleli, nicméně když se pokoušíme o změnu územního plánu, pak vlivem státních úřadů nejsou nová místa pro to, aby vznikaly stavební parcely.“
A to je jedna z věcí, čili pojďme dotlačit stát k tomu, aby skutečně vytvářel podmínky pro to, že si mladí lidé budou moci postavit své vysněné bydlení. Druhá věc jsou peníze. Pak se bavme i o tom, aby byly dostupné hypotéky a aby je mladí lidé mohli čerpat.
A konečně se bavme i o rozvrstvení. Mám někdy pocit, že když se bavíme o dostupném bydlení, tak se tím říká dostupné bydlení v Praze. Ale Praha není celé Česko. Bavme se i o tom, aby mladí lidé měli mít možnost a chtěli se usazovat i ve venkovských oblastech.
Ale k tomu tam potřebují pracovní příležitosti, sociální a kulturní vyžití. Čili všechno souvisí se vším a není možné to ztotožňovat pouze na finanční podporu státu.
‚Hrajeme fér‘
Jakou šanci si dáváte coby hnutí Přísaha na vstup do Sněmovny?
Uvědomuji si, že průzkumy, které se v poslední době na veřejnosti objevují, Přísaze nedávají šanci na to, aby získala vstup do Poslanecké sněmovny. Nicméně jedním dechem všichni politologové a odborníci dodávají, že stále existuje přibližně třetina lidí, kteří se rozhodují těsně před volbami.
Mojí ambicí a naší ambicí, ambicí všech mých kolegů je oslovit tyto lidi a zeptat se jich na to, zda chtějí volit strany, které už třeba v této zemi vládly, ale předvedli, že vládnout neumí, protože za jejich vlády se věci nikam nepohnuly. Nic se nezměnilo.
Anebo zda chtějí dát šanci těm, kteří jsou v praxi prověření, protože Přísaha není jenom Jiří Zimola, to je Robert Šlachta, Antonín Staněk, Vladimír Kremlík, řada dalších osobností, které kdysi ve svých oborech prokázaly naprostou kompetenci a jsou schopni této zemi mnoho dát.
Ale nelitujete toho, že jste nezůstali ve spojení s Motoristy? Protože přece jenom v evropských volbách jste společně získali více než deset procent hlasů.
Myslím, že i vy sledujete spor o to, co jsou přiznané a nepřiznané koalice. My to necháváme na posouzení soudů či dokonce Ústavního soudu, ale my hrajeme fér. Přísaha hraje fér, my jsme do toho šli sami – aniž bych měl potřebu se jakkoliv dotýkat a navážet do Motoristů. Nemám to zapotřebí. Nechť si obhajují svůj vlastní program.
Přísaha je v tomto aspektu mnohem sociálnější. Nezajímá se pouze o problémy dopravy v Praze, neřeší to, zda na dálnicích, ať už českých nebo německých, budeme moci jezdit 300. Zkrátka Přísaha je něco jiného než Motoristé.
Ale na druhou stranu jste tu koalici s Motoristy v evropských volbách tvořili. Když mluvíte o férové hře, tak v čem je to férovost?
Férovost je právě v tom, že ve volbách do Poslanecké sněmovny se chceme ucházet o hlasy českých občanů. Říkáme, že do toho jdeme jednotlivě. Nechť si Motoristé vedou svoji vlastní kampaň. Přísaha vede také vlastní a uvidíme, co na to řeknou voliči.
Pokud byste se dostali do Sněmovny, se kterými stranami nebo hnutími byste byli ochotni spolupracovat a se kterými ne?
Já se usmívám, protože to je přece tradiční otázka vás moderátorů. Chápu, že chcete jasné vyjádření od každého z kolegů. Ale já vám odpovím tak, jak by asi každý politik odpovědět měl, aniž by se chtěl jakkoliv vykrucovat.
Přece zajíci se počítají až po honu. Až se spočítají hlasy, až se bude sestavovat vláda, až se nám podaří prolnout jednotlivé programy. Já jen říkám, že Přísaha má ve své DNA spravedlnost, kterou chce prosazovat i v této vládě. Rozhodně se nespojíme se stávající vládou nebo stranami, které tvořily stávající vládní koalici.
A když už jste to zmínil, tak na závěr se zeptám, vy jste podali ke Krajskému soudu v Ústí nad Labem žalobu proti registraci kandidátní listiny České pirátské strany do podzimních sněmovních voleb, ale soud návrh na zrušení kandidátní listiny zamítl jako nedůvodný. Když jste mluvil o Ústavním soudu, rozumím tomu správně, že půjdete dál a pokusíte se na Ústavní soud obrátit?
To není otázka na mě, to je otázka na vedení strany. Nicméně já osobně říkám, že férová soutěž by měla být i férová volební soutěž. V ní by se měly předvést jednotlivé strany, a pokud chtějí vytvářet jakékoliv koalice, pak by se k nim měly přiznat.
Nepřiznané koalice není téma pro mě a já si přeji, aby i voliči právě takovým nepřiznaným koalicím vystavili jasnou stopku.
A byl byste pro to, aby šla Přísaha k Ústavnímu soudu?
Já jsem pro, aby voliči sami posoudili, zda pseudokoaliční jednání je správné.
Rozhovor s lídrem
Předvolební sérii 26 rozhovorů uslyšíte na Radiožurnálu a na webu iROZHLAS.cz najdete jejich přepis. Lídři kandidujících stran a hnutí v nich představí programové priority, názorové postoje a vize. Rozhovory vysíláme od 8. do 24. září ve všední dny v časech 14.00 a 14.15 na Radiožurnálu a Plusu, na webu iROZHLAS.cz pak najdete jejich přepisy pod klíčovým slovem: Rozhovor s lídrem 2025.