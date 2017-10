Lidovci nechtějí jít do vládní koalice ani podporovat menšinovou vládu, shodlo se předsednictvo strany

Vedení KDU-ČSL chce, aby strana šla do opozice a nepodporovala ani případnou menšinovou vládu. Shodlo se na tom předsednictvo lidovců na úterním jednání. Konečné rozhodnutí ve věci bude mít celostátní konference strany, která se uskuteční v pátek. Praha 10:57 24. října 2017 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na Google+ Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Předseda KDU-ČSL Pavel Bělobrádek se brání spojení s vytunelovanou společností Energie pod kontrolou | Foto: Filip Jandourek | Zdroj: Český rozhlas

„My se domníváme, že tady nevzniká kombinace, která by byla vhodná podpory KDU-ČSL. Také je to výraz naší pokory a zpytování svědomí, protože jsme nedostali od voličů takový mandát, jako bychom si podle našeho soudu zasloužili. Je potřeba se tedy soustředit na práci uvnitř strany, odstraňovat chyby,“ řekl Radiožurnálu předseda strany Pavel Bělobrádek.

„Určitě budeme konstruktivní opozicí, nebudeme říkat, že vláda dělá všechno špatně, když to nebude pravda,“ dodal.

Bělobrádek také zopakoval, že v pátek na celostátní konferenci lidovců nabídne svou funkci k dispozici. Členové budou hlasovat o jeho důvěře.

„Volič nám jasně řekl, že nás ve vládě nechce, že nás vidí v opozici," řekl místopředseda KDU-ČSL Ondřej Benešík. Podle něj je na stranách, které získaly silnější mandát než lidovci, aby přijaly odpovědnost a dohodly se na vytvoření vlády. Zmínil v té souvislosti ODS, Piráty a hnutí Svoboda a přímá demokracie (SPD).

KDU-CSL do opozice! Jednomyslne usnesení predsednictva a návrh Celostátnímu výboru strany. — Jiří Mihola (@JMihola) October 24, 2017

Benešík také řekl, že pokud by celostátní výbor zavázal stranu, aby o vstupu do vlády jednala, na svou funkci místopředsedy by rezignoval. Své setrvání ve vedení strany by v takovém případě zvažoval i další místopředseda Jan Bartošek. Oba místopředsedové odchod do opozice podporují a podle nich bylo i dnešní rozhodnutí předsednictva jednomyslné.