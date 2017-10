Lídr SPO Čech: Otvírejme republiku Ukrajině, Rusku nebo Polsku. Sdílejí naši kulturu, používají příbor

Stanice Českého rozhlasu Radiožurnál a Plus představují jednotlivé lídry a lídryně všech stran a hnutí, které se přihlásily do říjnových sněmovních voleb. Je jich celkem 31 a Český rozhlas chce voličům pomoci vyznat se v jejich programech. Posledním zpovídaným je lídr Strany práv občanů František Čech. Rozhovor s lídrem Praha 19:10 7. října 2017 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na Google+ Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít František Ringo Čech povede SPO do voleb jako superlídr. | Zdroj: ČTK

Začneme ekonomikou. V současné době se nám hospodářsky velmi daří. Co by stát měl v období prosperity dělat především?

Stát má velký dluhy v sociální oblasti. Víme všichni dobře, že vymíráme. Víme všichni dobře, co by se mělo dělat. Proto zastávám názor velmi pregnantní a silné podpory rodin. Zvýšil bych přídavky na děti tak razantně, aby se vyplatilo české rodině mít dvě, tři, čtyři děti.

Ve světě je to běžné, tady to není, protože stát je jako slepý. Když si uvědomíte, že když má rodina dvě děti, které se dostanou na gymnázium, a učebnice angličtiny stojí 800, učebnice španělštiny 600 a žena prodává v supermarketu a muž je údržbář, tak to jsou velké zásahy do rodinného rozpočtu. Nechci vzpomínat na staré časy, strašné, ale já jsem dostával učebnice zadarmo. Pomůcky byly levné.

Vrátil byste, aby stát podporoval učebnice zdarma?

Naprosto, učebnice zdarma. Školství vůbec je ve strašném stavu. Nepovedené maturity.

A do toho všeho bychom tedy měli investovat v době ekonomického rozvoje?

Určitě.

A co bychom neměli dělat v takovém období?

Neměli bychom vyhazovat peníze za projekty, které nejsou vůbec k ničemu. Osobně bych zrušil všechny, říká se jim jaksi veřejně bezplatné. Poraďte mi, pane redaktore.

Nevím, co teď máte na mysli.

Takové ty společnosti, co jsou k ničemu. Neziskové organizace. Vidíte, já věděl, že na to přijdu. Které jsou ve skutečnosti ziskové, a ne neziskové. Stojí nás strašně peněz. Když jsem viděl to číslo, tak jsem se zhrozil. Samozřejmě bych dotoval a podporoval věci, ale jenom děti, sociální služby, staré lidi a kulturu. Ale nic jiného. Všechno, co je kolem toho nabalené, bych okleštil.

Zeptá se někdo doktorů, co by chtěli?

Pojďme na zdravotnictví. Jak vidíte jeho kondici a jak ji případně zlepšit? Je to cestou zvyšování mezd lékařům, zdravotním sestrám?

Zvyšování mezd lékařů je cesta pouze k jejich udržení. Aby z republiky neodcházeli nejlepší doktoři. Uvědomuji si, že technologie ve zdravotnictví je tak strašně drahá, že stát vynakládá strašné prostředky.

Mně se třeba teď nelíbilo - lékařům přeji všechno nejlepší, ale jaksi se pozapomnělo na sestry. A já jako ředitel divadla vím, jak je důležitá technika, jak je důležité divadelní zázemí. Mám pocit, a teď mě opravte, že se moc s těmi doktory o tom nebaví. Nejsem si jistý, jestli se může tato odborná skupina k tomu vyjadřovat a jestli se hledí na jejich stanovisko, jestli se někdo zeptá doktorů, co by chtěli a jak by to chtěli. Oni to vědí nejlíp.

Mají Českou lékařskou komoru, která hájí jejich zájmy. Ale jak byste řešili třeba to, že jsou oblasti, kde chybí lékaři, kteří jsou už v důchodovém věku, a není nikdo, kdo by je vystřídal.

Lékařská fakulta chrlí každoročně spoustu mladých, talentovaných doktorů.

Promiňte, možná jsem se špatně zeptal. Jde o ty, kteří chybí v regionech, praktičtí lékaři. Víte, jak je tam dostat, jak je motivovat?

Už jsme to tady říkali, je to otázka peněz.

Myslíte, že jedině platů?

Hodně. Z 80 procent je to otázka odměny. Jestliže budu mít v někde na Šumavě plat, abych byl spokojený a moje rodina šťastná, tak tam půjdu. Dokonce o to bude veliký zájem. Většina doktorů to stejně dělá srdcem a z přesvědčení. Můžu jako starý člověk říct, že čím dál víc přicházím do styku s doktory, a zaplať pánbůh zatím se samými skvělými.

Otvírejme republiku Ukrajině, Rusku nebo Polsku

Pojďme do oblasti školství. Co mu podle vás chybí? Je to třeba víc učňů a potom tedy na pracovním trhu víc řemeslníků?

Můžu vám dát příklad. Nejsou automechanici, ono není skoro nic. Přečetli jsme si, že nejsou zedníci, nebudou pokrývači. Nebudou, protože nikdo se na to nezaměřuje a je těžké nařizovat někomu, aby šel dělat pokrývače nebo zedníka. Ale tudy je ta cesta. Jsem velmi pro otevírání republiky směrem k Ukrajině, Rusku, Polsku, všude tam, kde jsou lidé, kteří chtějí pracovat, kteří s námi sdílejí naši kulturu. To znamená, jedí příborem, používají toaletu a toaletní papír.

Máte pocit, že odsud by mohli přicházet schopní řemeslníci?

Určitě.

Jaké nedostatky má Česká republika v bezpečnostní oblasti? Ptám se na to, jestli třeba hrozí odněkud nebezpečí, proti kterému nejsme podle vás dost chráněni?

Zastávám názor, že by se měla obnovit vojenská služba, byť půlroční. Mladí schopní lidé by byli půl roku cvičeni vojáky a naučili se pochodovat a střílet. Stačí. Jako ve Švýcarsku. My už nemáme kasárna, všechno jsme rozprodali, zničili, zdevastovali. V devět na cvičák a ve čtyři nebo půl páté domů, jako je to ve Švýcarsku.

Rozumím, ale proti jakým latentním hrozbám bychom se tím chránili?

Momentálně tu hrozbu nevidím, že by někdo napadl Českou republiku. Hrozba, o které mluvím a kvůli které jsem kritizován jako xenofob, zlý člověk a fašista, už tady je. Poprvé v historii bude republika čelit nepříteli, který bude uvnitř. Zdůrazňuji, ještě tu není, ale je Hannibal ante portas, je před branami.

Zeptám se ještě na jinou možnost hrozby. Co třeba kybernetický útok? Jsme na něj připraveni?

Pane redaktore, mám sice počítač Apple, jeden z nejlepších, ale používám pouze poštu a psací stroj.

Necítíte se tedy kompetentní vyjadřovat se k tomuto tématu?

Sleduji to velmi. Je to velké nebezpečí, kybernetické útoky. Čtu to. Každou chvíli se v novinách objeví někde nějaký malér. Nejsem si jistý, asi to podléhá utajení, jestli má republika dostatečný počet kvalifikovaných odborníků, aby tohle nebezpečí odvrátili. Myslím, že to tady je.

Prohnilá Evropská unie nejde napravit

Proč si myslíte, že se nám zřejmě nedaří výrazně lepšit poměry v oblastech, kde žijí takzvaně sociálně nepřizpůsobiví občané?

Nemyslím, že by za to mohla společnost. Je fakt, že určitá část obyvatel se sama vytěsňuje tím, že nepřijímá kulturu v takové podobě, jak by měla. Nepřijímá pravidla společnosti, ve které žijí. Vždyť podívejte se na romskou otázku. Mám k Romům krásný vztah a mám s nimi spoustu dobrých zkušeností z kumštu. Vždyť Romové s námi žijí několik set let. Nesžili se s námi.

Ale jak sám říkáte, neplatí to o všech.

Neplatí to o všech... Ale jak říkám, měl jsem štěstí, že jsem přišel do styku s tou lepší částí romské populace.

Jak se díváte na to, že Česká republika zatím nezreformovala penzijní systém?

Penze by měl mít zcela pod svým vlivem stát. Protože to, co jsme zažili za dobu, kdy pravda a láska zvítězila nad lží a nenávistí, tak svěřit něco tak závažného, jako je pocit bezpečí pro staré lidi nějaké společnosti s. r. o. nebo akciovce, které peníze zmizí? Zničí je to, nemůžete se nikomu dovolat. Ne. Stát zodpovídá za své občany a on by měl zajistit penze. Žádná organizace, ne polostátní. Ne.

Neodpověděl jste na tu otázku. Měla by být nějaká reforma? A pokud ano, jaká?

Nevím, v jakém stavu je to teď, ale myslím, že ať byli bolšáni jací chtěli, tak na důchody měli. Stát má mít dostatek prostředků, aby se nebál, že stoupá stárnoucí populace, aby měl na penze. Vždyť stát má peněz dost. Sám jste říkal, že prosperujeme. Peníze jsou, jen je správně investovat.

Ještě se zeptám na členství v Evropské unii ve světle brexitu. Teď se ze společenství snaží vystoupit Velká Británie. Měla by se Česká republika víc Evropské unii přibližovat, nebo se naopak vzdalovat?

Rád používám slogan: Držme se Anglie. Všichni víme, že v Anglii se všechny špatné časy vždycky snášely trošku lépe. Nejsem proti Evropské unii, nakonec jsem pro ni jako poslanec hlasoval. Říkám ale, buďme velmi opatrní a snažme se razantně prosazovat naše národní zájmy. Evropská unie je jiná, než pro kterou jsem hlasoval. Neměl jsem představu, že budeme zcela v moci nevolených úředníků, kteří si dělají, co chtějí.

Vždyť nám někdo pořád říká, jak máme žít, co máme pěstovat. Takhle jsem si to nepředstavoval a myslím, že málokdo. Proto říkám, Schengen je skvělý, sjednocená Evropa je skvělá. Ale proboha buďme víc jako federace. Musíme si to vymoct, proto tak prosazuji jednotu V4. Nenechme se rozdělit, rozštěpit. Vždyť Rakousko má k V4 velmi blízko. Víte, jako nešel zrevidovat komunistický systém, tak myslím, že nejde ani takhle prohnilá instituce, jakou je teď Evropská unie, napravit.

Ve straně se schová leccos, v obci lidi neošálíte

Proč jste váš program nazvali: Pevné české kořeny?

Moji kolegové ve straně cítí, že kultura každého národa je to gros, z čeho vycházíte. Já jako sedmdesátník to cítím. Pro mě to byl Jirásek, Foglar, to všechno je česká kultura. Máme pocit, že přicházíme o hodnoty. Můžu uvést konkrétní příklad, jak se podporuje kinematografie, která je komerční. To je vrchol.

Stát nepomáhá nikomu a zrovna filmový průmysl. Napadlo vás někdy, proč nenatočil nikdo film o jedné části našich nejslavnějších dějin, tedy o českých legiích v Rusku? Vždyť nebýt českých legií, tak Masaryk nevybojoval republiku. A tady se točí všechno možné. V určitém historickém okamžiku nás musel svět vzít na vědomí, byť tedy mečem, tak teď si myslím, že ty legie jakoby vyšuměly. Poprvé jsme použili svoji armádu takhle aktivně.

Když se vrátím ke sloganu: Pevné české kořeny. Nevím, jestli jsem to správně pochopil, ale nezapomínáme na menšiny, které tady s námi žijí?

Myslím, že to k tomu patří, i jich se to týká. I oni mají svoji kulturu. Vždyť my jsme všechny menšiny zatím respektovali. Vždyť podívejte, vycházeli jsmes Němci, než začaly špatné časy, byla tady židovská komunita, Poláci, Rusíni. A všechno to fungovalo, protože fungovala republika.

A teď nefunguje?

Mám pocit, že v tomhle případě ne.

Chcete zavést přímou volbu starostů, primátorů a hejtmanů a zároveň také jejich odvolatelnost. Proč?

Protože si myslím, že lidé velmi dobře vědí, kdo je kdo. Ve straně se schová leccos, ale v obci nebo ve městě lidi prostě neošálíte. Vždycky se rozhodnou správně. Tak jako poslanci chybují, protože už jsou zmítáni problémy, bojůvkami, tak občané malého městečka vědí koho. Mají právo si zvolit starostu a mají právo ho také odvolat. Myslím, že v tomhle se shodnu s většinou občanů, to nemusím chodit do Strany práv občanů mezi zemanovce.

Pokuta 10 tisíc a nikdo v autě telefonovat nebude

V oblasti soudnictví byste rádi prosadili soudní systém, který zajistí předvídatelnost rozhodování soudů. Jakou o tom máte představu? Můžete to vysvětlit?

Nejsem odborník na tuto tematiku. Pořád soudům věřím, pořád věřím policii. Každá kauza mnou otřese. To se prostě nedá, je to tak těžká tematika. Já jsem, pane redaktore, velký přítel represe. A jak říká Miloš Zeman: Semafory fungují a lidé také nemají pocit, že jim berou osobní svobodu. Jestli něco může lidi odradit od páchání nepravostí… Třeba telefonování v autě. Všichni pořád telefonují a je zákaz používání telefonů v autě. Když bude pokuta za telefonování v autě 10 tisíc korun, tak si nikdo telefon k uchu nedá.

Vy máte handsfree v autě?

Ano.

Když se bavíme o soudnictví, tak chcete prosadit motivaci soudců a policistů k tomu, aby nepodléhali nástrahám korupčního jednání a rozhodovali čestně a objektivně bez politických tlaků. V tom se s vámi asi nikdo přít nebude, ale jak to chcete zařídit?

Zase jsme u toho. Všichni dobře víme, i moji kolegové straníci vědí, to už říkal prezident Masaryk, že je velmi těžké odolat výhodné nabídce. Zažili jsme to u poslanců. Mě "svědí huba", abych je jmenoval. Odešli do Parlamentu s planoucí pochodní v ruce. A jak ztloustli, jak se zazobali, jak se obklopili výhodami. Je tak těžké to vydržet do konce. Já jsem tam byl, naštěstí v opozici, nikdy jsem nebyl ve strakovce. A viděl jsem kolem sebe, jak se lidé mění a ztrácejí ideály. Tohle je jeden z bodů, který bychom si přáli. Chceme bojovat s něčím, s čím se bojovat nedá, protože jde o lidskou kvalitu.

Píšete o prosazení motivace. Čekal jsem, že máte nějaký recept.

Každý si představuje něco jiného. Až doteď byla představa, že motivací jsou peníze. Na rozdíl od kolegů ve straně si myslím, to motivace není. Čím víc peněz, víte sám, pořád jich máte málo. Ještě žádného nečestného člověka nezastavilo zvyšování jeho platu. Nevím, jak by se řešilo, ale zase by se k tomu přizvali právníci. Ale určitě nápad to je. Já ho řadím do říše snů.

Může se utratit jen to, co se vydělá

Cituji další bod z vašeho programu. Vaším cílem je snížit veřejný dluh do roku 2022 na 33 procent HDP. Jak toho chcete dosáhnout?

To je velmi jednoduchá cesta - vyrovnaný státní rozpočet, jako mají Švýcaři. To znamená, že se může utratit jen to, co se vydělá. To, co se vydělá, si ministerstva rozdělí. Nikdo nedostane víc, než je možné z toho balíčku získat. Jako v rodině nemůžete koupit manželce norkový kožich, když na to nemáte. Ale my to děláme, my si ty norkové kožichy kupujeme. Ministerstvo chce přidat a vláda přidá. A přijde ten a zase mu přidají. To nejde. Prostě nedostaneš, hochu, nic. Poraď si, jak umíš. Vyhoď polovinu zaměstnanců a dobře hospodař.

Stav silnic je vizitkou fungování státu, to je slogan z vašeho programu. Jak chcete vyspravit tuzemskou dopravní infrastrukturu?

Nebál bych se zadat práce zahraničním firmám, které budou levnější. Byl jsem, nechci se chlubit, zastupitel hlavního města Prahy. Viděl jsem, když město v poctivém výběrovém řízení zadá nějakou stavbu betonové lobby, která je velmi silná. A jak říkám, tomu se také těžko odolává. Dostane to váš kamarád a těžko na něm můžete vymáhat, aby pracoval dobře, rychle a spolehlivě, když on vám předtím dal malý dárek. To je ta korupce, je ve všem i tady.

Vy jste také dostal nějaký dárek?

Nebyl jsem zajímavý člověk, pane redaktore. Mně nikdo nic nenabízel, protože já jsem o ničem nerozhodoval. Říkám, byl jsem opoziční poslanec.

Takže jste byl ušetřen odolávání, když jste byl zastupitelem?

Seděl jsem tam i jako zastupitel. Tenkrát vládla v Praze ODS. Byl jsem jen přísedící těm špatnostem a nemohl jsem nic dělat.

Cestou tedy podle vás je dát práci zahraničním firmám. Dívám se ještě do vašeho programu. Zajímavé je, že v rámci oslav stého výročí vzniku samostatného státu prosadila Strana práv občanů program: Uskutečňujeme sny 1. republiky. Můžete prosím tuto myšlenku vysvětlit?

Nejspíš by to vysvětlil autor. Je to zase mávání praporem. Už jsem o tom mluvil, jsou to ty pevné české kořeny. Mám pocit, že mladá generace ztrácí povědomí češtství. Můžu uvést příklad, který se týká migrantů, takže mi to trochu nahrává. Francouzský prezident byl překvapený, když hrála Francie s Marokem a celý stadion fandil Maroku… Byl z toho zoufalý, dokonce ze zápasu odjel.

Slibujete, že prosadíte zlepšení přístupu občanů ke kulturnímu dědictví. Ale mě zajímá, jak to prosadíte?

Prosazuje se strašně těžce, to je umělecký příměr. Budeme se o to snažit. Budeme se snažit o to, aby se lidé zamysleli nad tím, odkud jsme, odkud jsme přišli, co za námi je, co všechno v naší historii je podstatné.

Víte, když jsme mluvili o soudnictví, vzpomenu si často na Rakousko-Uhersko. Když si pan Bach, první muž ve státě, přál, aby Havlíčka zavřeli, tři soudy, tři soudci mu dali milost. Pustili ho domů, že nic neudělal. Umíte si představit, jaká to byla nezávislost soudů a jak byli ti chlapi spravedliví a velkorysí. Nakonec musel jet, naložit ho a odvézt do Brixenu. Nešlo to. Myslím, že dneska by to bylo raz dva.

Co byste považoval za úspěch Strany práv občanů v nadcházejících parlamentních volbách?

Nesmím říkat, že bychom nemuseli mít pěti procent. Chtěli bychom je. Kdo by je nechtěl? Proto do toho jdeme. Cíle musíte mít co nejvyšší. Když se přiblížíme k hranici pěti procent, tak bych to považoval za osobní úspěch, protože cítím velkou zodpovědnost jako superlídr. V politice je, pane redaktore, možné všechno. A překvapení chodí zleva, zprava. Přáli bychom si dosáhnout pěti procent a já pro to udělám všechno, dopomáhej mi pánbůh.