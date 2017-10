Lídr SPR-RSČ Sládek: Na billboardech čtu to, co jsem říkal před čtvrt stoletím

Stanice Českého rozhlasu Radiožurnál a Plus představují jednotlivé lídry a lídryně všech stran a hnutí, které se přihlásily do říjnových sněmovních voleb. Je jich celkem 31 a Český rozhlas chce voličům pomoci vyznat se v jejich programech. Dalším z vylosovaných předsedů, který v rozhovoru představuje postoje své strany, je předseda strany Sdružení pro republiku – Republikánská strana Československa Miroslav Sládek. ROZHOVOR S LÍDREM Praha 15:30 1. října 2017 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na Google+ Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Miroslav Sládek | Foto: Repro YouTube | Zdroj: Český rozhlas

Začneme ekonomikou. Té se podle makroekonomických dat velmi dobře daří. Otázka zní, co dělat v takové době, kdy tedy hospodářství prosperuje? Co bychom jako stát dělat měli?

Jak jinak než zpochybnit vaši otázku, protože otázka je: je to skutečně ekonomický růst, nebo to je jenom hra s čísly?

Tuším, jak odpovídáte.

Podle mého názoru je to hra s čísly.

A proč si to myslíte?

Protože vezměte si, co to je dnes český průmysl - to jsou korejské, německé a jiné montovny, Ze kterých potom zisk odchází do zahraničí. Takže otázkou je, zda tedy skutečně funguje ekonomika.

Další věcí je, aby ekonomika mohla vůbec prosperovat, tak to odsabotovala Česká národní banka, protože za intervence proti koruně utratila biliony korun, které už teď jsou vlastně znehodnocené a prakticky pod cenou prodala skoro celý zlatý poklad. Takže ekonomický růst podle mého názoru tady není.

Rostoucí platy, nízká nezaměstnanost. To neberete jako pozitivní věci?

Podívejte se, podle statistiky to je výborné, rostou platy. No jo. Ale podívejte se na to, že dvě třetiny lidí nedosahuje ani minimální mzdy...

Promiňte dvě třetiny obyvatel? Říkáte, že dvě třetiny zaměstnanců...

Nedosahují.

... na minimální mzdu nedosáhnou?

Nedosahují ani na to životní minimum, abych to tak řekl dobře.

Promiňte. Možná průměrnou mzdu?

Průměrnou mzdu. O průměrné mzdě se vůbec nemůžeme ani bavit, když si vezmete, kolik lidí pracuje za minimální mzdu. Dokonce v podnicích bývalého prvního místopředsedy vlády. Vždyť tam lidé pracují za 11, 12, 13 tisíc. To je k životu? To přeci není k životu, takže ekonomika neroste, je to jenom hra s čísly. Hra s čísly před volbami.

Dobře, to říkáte vy, ale zkusme se tedy vžít do té situace, že by to tak bylo. Co bychom dělat měli?

K tomu se dostanu, ale tady jde přeci o to, že čtyři roky nic nedělala vláda, vůbec nic. A teď najednou, když za pár dní jsou volby, tak najednou se pár korun pro důchodce, pár korun pro ty, pro ony a tak dále. To je jenom předvolební kampaň a vytírání zraku občanů.

Ekonomický růst, na který jste se ptal a který teprve musíme nastartovat, můžeme nastartovat jedině tak, že budeme podporovat především drobné podnikatele, živnostníky, kteří v každé ekonomice tvoří tu páteř. To je ta hybná síla, ne montovna. Ne montovna ovládaná cizinci.

Nejste první, kdo to tady říká, ale jak je chcete kontrolovat?

Tak především omezit zákony nebo zrušit většinu zákonů, protože zákony se schvalují jako na běžícím páse. Parlament ani neví, kolik jich vlastně schválil a nikdo se v tom nevyzná. Takže zprůhlednit zákony, zjednodušit je, aby jich bylo podstatně méně. Radikální omezení státní byrokracie, protože máme přeci důkazy o tom, že nakonec státní byrokracie je zneužívána vládnoucí garniturou k likvidaci konkurence, což je přeci nehorázná věc, která se v normální zemi nemůže stát.

A promiňte, jakou vládnoucí garnituru máte na mysli, která likviduje konkurenci?

To, co tam je, abychom si ujasnili terminologii. Vždyť tam je pořád to stejné, copak se to nějak radikálně změnilo? Vždy je péče o to, aby ten Parlament byl takový barevný. Chce to tu Potěmkinovu vesnici samozřejmě. Víte, že i komunisti měli různobarevný Parlament? Vždyť tam byli lidovci, socialisté, zahrádkáři, včelaři, byl tam kde kdo.

A vy byste chtěl jednobarevný?

Ne, takže teď se samozřejmě udržuje také vícebarevný Parlament, aby to vypadalo jako demokraticky, ale vždy je zájem tam nacpat jenom to stejné. Pořád to stejné a tu a tam to jednou proložit. To jsou veverky - tuším, že se jim říkalo Věci veřejné nebo něco takového.

Pojďme zpátky k té ekonomice. Říkáte tedy, že v době ekonomického růstu - až nastane - byste podporovali malé a střední podnikatele, a to tím, že byste omezili byrokracii a zjednodušili zákony. Co dál?

Abychom ten růst nastartovali.

A potom?

A když bude nastartován růst a povede se nám dobře, tak bude samozřejmě zapotřebí investovat do budoucnosti, ať už je to infrastruktura a tak dále. Máme teď obrovskou nevýhodu, protože před tím čtvrt stoletím jsme měli fantastickou nástupní pozici.

Pokud by se to využilo, tak jsme mohli být dneska na tom podstatně líp. To se nevyužilo, zrušilo se kde co, zlikvidovalo se kde co. Vezměme si třeba jenom zbrojní průmysl, proč jsme tehdy jako Československo rušili zbrojní průmysl? Proč?

Varoval jsem už v roce 1991

Dobře, pojďme teď využít toho času, který máme a pojďte předestřít vize spíš do budoucna, než abychom se tolik vraceli do minulosti. Co bychom měli udělat pro zlepšení úrovně českého zdravotnictví? Je to v první řadě přidat na platech lékařům a zdravotním sestrám?

Víte, já se nechci vracet do minulosti a nevracím se do minulosti, ale problém je v tom, že jezdím po republice, všude billboardy. A na těch billboardech nečtu nic jiného než to, co já jsem říkal - i tady v rozhlase - před čtvrt stoletím. Proč to tehdy neukradli? Proč si tehdy ta hesla nevzali? Proč se tehdy podle nich neřídili? Mohlo to tady být v podstatně lepším stavu. Takže ke zdravotnictví.

Promiňte a jenom jedno heslo, které jste říkal před čtvrt stoletím a teď je znovu na billboardech; třeba jako příklad?

To je všechno, tak konkrétní příklad, aby bylo vidět, jak vidím dopředu. V roce 1991 jsem varoval před možným přílivem přistěhovalců, tehdy tady ještě nebyli. Většina z nich ani nebyla naživu, takže jsem jim neříkal přivandrovalci, ale přistěhovalci, protože bylo jasné, že vzhledem k měnícím se podmínkám. Vzhledem k tomu, že dostanou informace, jak tady nic neděláme a máme se výborně. Takže dřív nebo později k tomu stěhování národů dojde.

Takže jste předvídal imigrantskou vlnu?

V roce 1991 například - emigrace, odvolatelnost poslanců, referenda a tak dále. To si můžete skutečně dneska... Podpora mladým rodinám s dětmi, aby se tady rodily naše děti a ne, abychom museli pracovní sílu doplňovat přijímáním přivandrovalců.

Pane Sládku, teď k tomu zdravotnictví. Co udělat pro zlepšení jeho úrovně?

Tak především je zapotřebí zlepšit zdravotnické školství a v tom případě si vzpomenu: dnes (19. září – pozn. red.) skončil soud o tom, zda přijímat na zdravotnickou školu ošátkované nebo neošátkované. Naštěstí paní ředitelka zdravotnické školy vyhrála, není možné, aby po operačním sále, který má být naprosto čistý, se pohybovali lidé v burkách.

Opravdu si myslíte, že to je zásadní problém našeho zdravotnictví toto?

Je to také problém, protože víte, že dneska se hovoří o tom, že doktory musíme brát z venku. Nemáme svoje. Proč nemáme svoje? Svůj personál zdravotnický? Protože je málo podporováno střední i vysoké zdravotnické školství. Je málo absolventů, mají mizerné platy, a proto koukají hned po absolutoriu, aby odešli i třeba ošetřovat dlouhodobě nemocné do Německa.

Odliv lékařů do zahraničí byste zastavil tím, že byste zvýšil platy?

Zvýšit platy a stanovit povinnost, kdo tady absolvuje, tak minimálně těch prvních pět let po absolutoriu musí sloužit samozřejmě tam, kde se vzdělával. Další problém, který je zvýšit platby za státní pojištěnce. To je zapotřebí udělat, ale zároveň důsledně kontrolovat zdravotnické pojišťovny, protože ty přeci vyhazují neuvěřitelné peníze za svůj chod, za svoje paláce a tak dále.

A teď úplně nejnovější problém, který hrozí zdravotnictví, jsou elektronické recepty. Víte, kolik lékařských praxí zkrachuje díky tomu nebo ukončí svoji činnost? Víte, jaký bude nedostatek lékařů díky tomu, že se chtějí zavést elektronické recepty? A uvědomte si další negativní důsledek pro společnost. Co je komu do toho, co nám je? Jaký neduh máme a teď pacient musí dát kvalifikovaný souhlas, že souhlasí s tím a tím. A nakonec se do systému dostane veškerá zdravotnická dokumentace a kdokoliv třeba budoucí ministr financí nebo předseda vlády si potom může prolustrovat každého člověka ne jenom to, co dělá, co si koupil, kolik rohlíků měl k snídani.

Takže myslíte, že to nebude ošetřeno dostatečně dobře?

To je vyloženě poškozování zdravotnictví.

Pane Sládku, pojďme zkusit úplně jiné téma. Mě by zajímal váš pohled na to, jestli by Česká republika měla stavět další jaderný reaktor. Potřebujeme ho?

Zcela jednoznačně, protože je to čistá energie, pokud by nám tehdy Sovětský svaz nevyplundroval zásoby uranové rudy, no tak jsme se nemuseli vůbec o nic starat, ale je to tedy čistá energie stavět další bloky.

Podle mě to je rozhodně perspektivnější cesta než živit solární barony. Vždyť přeci ty solární elektrárny, fotovoltaika - to byl takový obrovský tunel, za který platí všichni občané České republiky.

Čili alternativní zdroje, ne jenom fotovoltaiku, odmítáte úplně?

Úplně neodmítáme, ale musí to být ošetřeno tak, aby to nepoškozovalo životní prostředí, aby třeba ta fotovoltaika nezabírala nejúrodnější lány. Lány země, ty větrné elektrárny. Aby nakonec nezničily část, kde se dá bydlet a podobně. Musí to být ošetřeno, nezamítáme je, naopak, ale přeci jenom v té jaderné energetice lze spatřovat budoucnost.

Jak se díváte na naše členství v Evropské unii? A - zejména tedy teď ve světle brexitu - měli bychom se jako Česká republika spíš přibližovat Evropské unii, nebo spíš vzdalovat?

Tak připomínám opět, nechci žádný exkurz do minulosti, byli jsme jedinou politickou stranou, která protestovala proti vstupu do Evropské unie. Bylo přeci zbytečné, když jsme vytáhli hlavu z jednoho chomoutu, ho zase cpát do chomoutu jiného. Mohli jsme být chvíli sami sebou. Suverénním státem a rozhodovat si sami o sobě.

A dokázali bychom to obhájit tu suverenitu nebo samostatnost?

Určitě. Jsou i jiné země, které to dokázaly, například Švýcarsko. Jde tady o to, že Evropská unie, která možná původně byla dobře myšlená jako třeba nějaký ekonomický spolek zvláště Německa, Francie. Ale postupně se z toho stal takový Kavkův zámek. Totální diktátorská organizace.

Vždyť je to jako v Kavkově zámku. Všichni jistě znají Franze Kavku, jeho Zámek. Copak někdo ví, kdo vlastně vydává ty předpisy? Zjistíte původce těch předpisů? Jsou to drakonické přepisy, a kdo je nedodržuje, je trestán. Kdo volil Evropskou komisi? Žádný občan ji přece nevolil. Takže se to úplně zvrhlo. Takže vypsat referendum a na základě rozhodnutí občané unii opustit.

Je rozumné a správné prohlubovat obchodní vztahy s Čínou podle vašeho názoru?

No, tady je jeden velký problém - na jedné straně samozřejmě ekonomické zájmy, na druhé straně politika Číny. Uvědomte si jednu věc: Čína svoji prosperitu, ekonomiku založila na zlodějnách. Vykrádání chráněných vzorů, patentů a tak dále. To je jedna velká zlodějna. To, že se proti nim nezakročilo, protože jsou příliš velcí a silní... No, tak to je samozřejmě jiná otázka.

Když někde nějaký diktátor poruší lidská práva, tak se na něj hodí bomby. Čína, no ta rozjezdí protestující tanky a děje se něco? Neděje se vůbec nic. Přijede tam prezident třeba Spojených států, stáhne ocas mezi nohy a nedělá se vůbec nic.

Jak bychom měli postupovat my?

Bohužel to dneska nejde než spolupracovat ekonomicky, ale být velmi ostražití a samozřejmě vždycky zvážit. Ne, abychom hurá teď máme Čínu. To bylo předtím jsme měli Moskvu, že jo. Teď máme Čínu, ale ono to dopadne stejně jako s Moskvou, protože tehdy se říkalo: „My máme maso, Rusové mají mísu, mísa je v Moskvě, ó my se máme.“ Aby to nedopadlo úplně stejným způsobem.

A měli bychom podporovat sankce, které Evropská unie potažmo Spojené státy vyhlásili proti Rusku?

Proti Rusku už vůbec ne, protože ta pozice Ruska je přeci jiná. Já si pamatuji rok 1968. Tady rozhlas si pamatuje také ten rok, ale je na čase na ten osmašedesátý zapomenout. Rusko je prostě důležitá země, takže ty sankce proti němu jsou naprosto nesmyslné. Ať uvalí Evropská unie a Spojené státy sankce na Čínu za porušování lidských práv a jsem na ně opravdu velmi zvědav.

Cituji z vašeho programu: "Snížení u potravin a pohonných hmot nebo úplné odstranění daní u dětských potřeb léků, lékařských pomůcek a knih. Důsledné snížení celkového daňového zatížení obyvatelstva." Povězte, jak byste nahradili ten výpadek z příjmu státního rozpočtu.

Třeba tím, že by všichni emitenti korunových dluhopisů skutečně platili, že by si nejbohatší lidé nezakládali firmy v daňových rájích. A tak dále a tak dále. Těch možností je přeci plno a vy jste sice začal výpadkem daní. Vezměte si třeba proč jsou tak obrovské náklady státního rozpočtu? Protože máme gigantickou státní byrokracii, a dokonce nedávno nám přibyl další úřad.

Úřad pro dohled nad hospodařením politických stran, takže ne jenom Finanční úřad, ne jenom Nejvyšší kontrolní úřad, ale ještě si zřídíme další úřad, ten má předsedíčky, místopředsedíčky. Má nějaká auta, má nějaké paláce, teď jich je tam deset, za chvíli jich tam bude 50 a vyhazujeme vyloženě peníze do kanálu.

Takže, když bychom se podívali na státní byrokracii, tak máme takové příjmy, že nemusíme šetřit na potřebách pro kojence a podobně. Nehledě k tomu, že třeba odbourání daňového zatížení za pohonné hmoty, to je přeci jeden z nástrojů, jak nastartovat ekonomický rozvoj.

Dovedete si představit, jak by se tady jezdilo, jaká by byla doprava, jaký by byly ceny produktů, kdyby se tady neplatila daň z benzínů a nafty? Tak jako to je v normální zemi, kdybychom třeba měli litr benzínu za 12 korun? Dovedete si představit ten provoz, jak by ta ekonomika fungovala, protože ekonomika na dopravě, na tepnách, na krevním oběhu je závislá.

Zrušení nesmyslných a škodlivých zákonů a tím zvýšit přehlednost psaného práva, které jsou ty nesmyslné škodlivé zákony? Stačí třeba dva příklady.

Tak já bych to vzal opět, omlouvám se, ale vždycky musím začít trochu od Adama, s tím se nedá nic dělat. Zákony jsou vlastně dneska špatné všechny, a to z toho důvodu, že tady nemáme jeden zákon na jeden problém, ale máme zákon na nějaký problém a k tomu je přílepek, přílepek v dalším zákonu a v deseti zákonech jsou nějaké přílepky, které ovlivňují ten původní zákon, což je totální nesmysl. To je zjednodušeně Augiášův chlív a chce to vzít z jedné vody na čisto.

Zrušit koncesionářské poplatky za televizní a rozhlasové vysílání? Proč?

To je výborné, ale já se tady musím trochu zastat rozhlasu. Ne, protože jsem právě teď v rozhlase, ale protože se mi zdá, že i ten přístup vůči třeba politickým stranám je lepší než u České televize. Řekněme, že trochu bych poopravil tady tento bod, že by možná stálo za zvážení koncesionářské poplatky pro rozhlas nechat.

Chápu to správně, že je to svým způsobem z vašeho pohledu trest České televizi za to, že máte dojem, že neinformuje objektivně?

Pane redaktore, jaképak trestání? Musíte se podívat na televizi a fungování České televize jako celku.

Ne, já se jenom ptám, abych pochopil ten rozdíl mezi rozhlasem a televizí.

Ale Česká televize neplní naprosto funkci, kterou by veřejnoprávní médium mělo plnit.

Co vám na tom chybí?

Není objektivní, indoktrinuje zvláště i mladou generaci, protože, když si představíte ty pořady v České televize, za chvíli to bude vypadat tak, že kdo není zabalený do šátku nebo se nezahalí do burky, tak pomalu už není občan České republiky.

Z čeho vycházíte?

Česká televize je parazitická organizace, která žije z koncesionářských poplatků a za to tam vlastně ten soubor, ať už to jsou redaktoři, umělci a tak dále, vlastně vůbec nic nedělají a nedělají to, co by veřejnoprávní médium dělat mělo. Takže já se musím tady malinko...

A co by tedy měla dělat?

Objektivně informovat občany.

A to podle vás nedělá?

Nevytvářet vlastní názory, nevnucovat názory redaktorů nebo umělců lidem, ale naopak je naprosto objektivně informat. A to nedělá.

Můžeme pokračovat, rádi byste znovu obnovili trest smrti? Z jakého důvodu?

Je zapotřebí říct, že jste to nepřečetl celé - 'na základě referenda', protože za ty těžké zločiny by ten nejvyšší trest měl skutečně být, ale chceme to předložit v referendu, ať sami občané rozhodnou, zda ano nebo ne.

Trest smrti za velmi těžké zločiny?

Jako vraždy dětí a podobně.

A o tom by mělo rozhodnout tedy referendum a vy byste hlasoval pro?

Pro.

A proč?

Jelikož přeci není možné, abychom několikanásobné vrahy, ty těžké vrahy, sadistické vrahy, případně atentátníky, protože to sem dojde také, tak abychom je potom živili do smrti v luxusních celách. Já si myslím, že si to nezaslouží.

A není to zase trest nebo spíš pomsta společnosti v tom smyslu, že to nemá žádný důvod nebo není to prostředek k tomu, aby to ty lidi odradilo od toho činu?

No, já nevím, jestli to odrazuje, nebo neodrazuje, protože už dlouho vyrůstáme bez toho trestu a nevím, co je lepší - jestli člověka zavřít na doživotí do klece.

A víte mezi, které země bychom se zařadili tím trestem smrti?

No, třeba ke které zemi? Třeba k většině států Spojených států amerických.

Ano. A jinak ve světě? V Evropě to má jenom Bělorusko.

Tak víte co? Já vím, kam směřujete se svojí otázkou, ale on nám trochu už běží čas, takže já bych si dovolil jenom pro informaci, protože vy jste mě tady, pane redaktore, trochu malinko nařkl z toho exkurzu do minulosti. No, ale co já mám dělat? Já totiž vám bleskově tady přečtu hesla a s letopočtem, když jsme je zveřejnili:

Snížení platů poslanců, ministrů – 92. Zrušení Senátu a snížení počtu ministerstev. Snížení počtu ministerstev 91. Zrušení Senátu okamžitě, jak se o něm začalo mluvit. Zemské uspořádání Čechy, Morava, Slezsko – 90. Odvolatelnost politiků, prokazování majetku, neslučitelnost politické hospodářské funkce – 92. Zrušení soukromých exekutorů – 2010, protože to je to zmrzačení tedy toho právního státu nejnovější. Zjednodušení zákonů a očista od zkorumpované justice – 94. Zrušení a tak dále, později podstatně. Radikální omezení přistěhovalectví – 91. Sociálně citlivá bytová politika a důstojný život pro rodiny a důchodce, neříká vám to něco? 91, 92. Vytvořit důstojné podmínky pro nejmladší i nejstarší. Nejmladší jsou budoucnost, nejstarší to je projev úcty. Zrušení koncesionářských poplatků 91. Plus blokáda televize, ochrana přírody a zvířat – 92. Nesouhlas se vstupem do unie – 94. Vstupem do NATO – 91.

Vy tady tedy vyčítáte zpětně to, co už jste prosazovali, ale mě by zajímalo spíš, jak toho chcete dosáhnout. A když jste se zmínil o ochraně životního prostředí, tak píšete 'principiálně nejdůležitější pro budoucnost je kyslík a voda'. Tak chcete to nějak rozvést, jak to myslíte?

Tak za prvé voda, víte sami, že voda byla zprivatizována, a že dneska vlastně nad vodou v České republice vládnou cizinci, zahraniční firmy. To je přeci naprosto nepřípustný stav tady to.

Takže znárodnit nebo co s tím?

Vrátit a deprivatizovat. Nenazval bych to znárodňování...

A co s tím kyslíkem? Ten zatím je volný ještě?

Kyslík je zatím volný, ale když to takto půjde dál, tak za chvíli budeme platit daň ze sloupce vzduchu, který máme nad hlavou a k tomu to zcela jednoznačně směřuje. Víte, že dokonce, když teď jeden ministr, nevím, jaký to byl. To je jedno. Prohlásil, že voda není přirozené právo. Příště samozřejmě přijde nějaký politik a řekne, že ani vzduch není přirozené právo.

Zkusme vysvětlit ještě jeden bod vašeho programu, ihned zrušit Úřad ombudsmana bez náhrady, proč?

Odhlédněme teď od paní Šabatové, od toho, jak se zastávala té muslimky, která chtěla za každou cenu znečistit operační sály a vůbec prostředí zdravotnické školy.

Promiňte to je důvod pro zrušení Úřadu ombudsmana?

Právě od toho odhlédněme, podívejme se na to, jak vlastně pracuje a pro koho pracuje. Nakonec, když se podíváte na výsledky práce Úřadu ombudsmana, tak zjistíte, že se daleko více zastával zahraničních pracovníků, přivandrovalců, prostě cikánů, každého jiného než těch občanů, kteří pracují, řádně platí daně a ten úřad vlastně živí, tak čemu bychom ten úřad měli živit?

Co budete považovat za úspěch v těchto Parlamentních volbách?

Samozřejmě rád bych, aby Sdružení pro republiku - Republikánská strana Československa se do Parlamentu opět dostala. To je náš jediný cíl, protože my politiku děláme proto, abychom mohli ovlivňovat chod v naší zemi. Takže to je náš cíl, žádný jiný cíl nemáme, i když to samozřejmě bude těžké, protože já třeba v té vaší zmíněné České televizi budu mít asi pět minut nebo minutu.

Načež ti naší protivníci - takzvaně perspektivní, protože vyšli v průzkumu České televize jako perspektivní -, tak ti tam stojí u těch poolpitů. Teď jich je tam jako deset jako sardinky a teď tam vykládají, co by dělali. To, co tam sedí nebo stojí, to jsou lidé, kteří tam už minimálně čtyři roky jsou, takže mohli něco dělat a ne teď vykládat pár dní před volbami, že něco budou dělat, to jim můžeme věřit, ale doufám, že jim to většina občanů neuvěří.