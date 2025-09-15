Macinka: Dnešní dluhy jsou zítřejší daně. Zaměříme se na opravdovou konsolidaci veřejných financí
Český rozhlas zve k rozhovoru lídry všech politických stran, hnutí a koalic, které kandidují v letošních sněmovních volbách. Cílem je v 15 minutách představit volební program a priority, které chce dané uskupení v případě úspěchu prosazovat. O pořadí kandidátů rozhodl los. Jedenáctým hostem byl Petr Macinka, předseda strany Motoristé sobě a volební lídr v Jihomoravském kraji.
Vladimír Pikora, který vede kandidátku Motoristů v Ústeckém kraji, prohlásil, že Motoristé jsou ODS, když ještě stála za to. Co tím myslel?
Myslel tím náš trošku nostalgický postoj k tomu, že situace na české pravici se úplně vyprázdnila. ODS udělala v posledních letech opravdu značný a znatelný úkrok doleva nebo do středu. Začala koalovat se stranami, které považujeme za radikálně levicové.
Proto také opustila spoustu svých tradičních konzervativně pravicových postojů a pozic, které měla. Proto jsme si to vyhodnotili už před lety tak, že je potřeba tuto chybějící část na českém politickém spektru zaplnit, a založili jsme konzervativní pravicovou politickou stranu Motoristů.
Kdybyste měl ve stručnosti vyzdvihnout tři hlavní ideje, s nimiž jdete do sněmovních voleb, které to jsou?
Je to jednoznačně zaměření pozornosti na pomoc podnikatelům a všem, kteří tvrdě pracují, protože to jsou ti, kteří živí tento stát a financují veškeré státní agendy. Tedy podpora podnikatelů, živnostníků, soukromníků, malých a středních firem.
Máme celou řadu návrhů a opatření, které už dávno měly být zavedeny. Například nechápeme, proč se třeba odvádí DPH z vystavených faktur a nikoliv až ze zaplacených a tak dále. Čili to je jedna věc, náš silně propodnikatelský postoj.
Druhá věc je k tomu příbuzná, a to je stav veřejných financí. Jsme teď svědky toho, že už sedmý návrh rozpočtu po sobě v řadě je velmi brutálně deficitní, a takto prostě není možné pokračovat dál.
Tedy druhá věc, na kterou bychom se rádi zaměřili, je opravdová konsolidace veřejných financí, protože včerejší dluhy jsou dnešní inflací, dnešní dluhy jsou zítřejší vysoké daně a ty určitě zvedat nechceme a nebudeme.
A ta třetí priorita?
Třetí priorita, tam bych to možná rozdělil na dvě poloviny. Jedna se týká energetiky, to znamená, pokusit se zablokovat to, co se na nás řítí, zejména zavedení nových emisních povolenek na vytápění domácností a pohonné hmoty.
Zároveň potom druhá věc, která se týká vnitřní bezpečnosti, což je rostoucí hrozba migrace, které bohužel do České republiky otevřel dveře migrační pakt, který schválila současná vláda.
To je dramatická záležitost, kterou vnímáme velmi silně, a myslíme si, že podpisem migračního paktu jsme se dostali do situace, kdy už si téměř nebudeme rozhodovat o tom, kdo bude na území naší země žít.
Založení strany
Kolik má vaše strana členů? Oficiálně je vaše zkratka AUTO, platí to?
Ano, oficiální zkratka, protože politická strana musí mít kromě svého formálního názvu, což je Motoristé sobě, také oficiální zkratku. Tuto zkratku jsme v začátcích zvolili jako AUTO. Pokud nás budou lidé na lístcích hledat podle zkratky, tak nás najdou jako AUTO.
A kolik má AUTO členů?
Přesně nevím to číslo, nechci vás mystifikovat, ale je to něco přes tisíc.
Strana vznikla v roce 2017 pod názvem Referendum o Evropské unii, později se přejmenovala na Stranu nezávislosti České republiky. V červnu 2022 došlo k transformaci a změně názvu na současný. Jaký je váš aktuální postoj ke členství v Evropské unii?
Jenom za prvé, abych uvedl, když jsem zakládal stranu Motoristů, tak jsem věděl, že mohu jít několika cestami. Bylo to před volbami, takže jsem nechtěl úplně odkrývat karty své politické konkurenci. Zakládat novou stranu úplně standardním způsobem byla jedna možnost, která měla svoje náklady.
Druhá možnost byla, že se dlouhodobě znám se zakladatelem Strany nezávislosti České republiky, tedy tou, o které jste mluvil. Shodou okolností jsem zjistil, že oni tuto značku hodlají dát do likvidace.
Proto jsme se potkali a říkám: „Nedávejte to do likvidace. Já úplně kompletně smažu – pokud by vám to nevadilo – celou vaši historii. Udělám to celé znovu s jinými lidmi a pojedeme pod tím stejným IČO dál.“ Takže to byl způsob, jak se ze Strany nezávislosti stali Motoristé.
Nicméně mohl byste vysvětlit to referendum?
Byli to mně ideově poměrně blízcí lidé, kteří byli značně euroskepticky naladěni, což my nezastíráme, že jsme dílem euroskeptici a dílem eurorealisté. Náš postoj vůči Evropské unii je značně kritický.
Měnit EU zevnitř
Na druhou stranu říkáte, že v Evropské unii je naše místo.
Ano, nejsme pro opouštění Evropské unie, ale jsme pro jinou Evropskou unii.
Čili chcete sedmadvacítku měnit zevnitř?
Ano, chceme ji měnit zevnitř. Dříve tato věta mohla působit jako jistá floskule. Ale musím připomenout, že se Motoristé po loňských evropských volbách, ve kterých jsme se stali třetím nejsilnějším subjektem se ziskem přes deset procent, stali součástí skupiny evropských Patriotů.
To je skupina, která sdružuje prakticky nejsilnější politické strany asi ve čtrnácti zemích, a to je jistá síla. Mnohé z nich jsou samozřejmě opozičními stranami, ale dnešní opozice může být zítřejší vláda a tedy dnešní evropská opozice se v průběhu času také může stát evropským mainstreamem.
To je právě cesta, kterou chceme. Nechceme opouštět Evropskou unii, ale věříme, že na bázi spolupráce nejsilnějších politických stran ve skupině Patriotů můžeme docílit toho, že se některé postoje Evropské komise – nebo současné už asi ne, ale té příští – mohou změnit.
Může znovu dojít na to, že třeba lepší slovo bude mít Evropská rada, silnější postavení budou mít jednotlivé země a bude to spíše o spolupráci zemí, než o nějakém řízení z Bruselu Evropskou komisí.
Striktně odmítáte přijetí eura. Dokonce byste rádi prosadili dodatek Ústavy ve znění „Národní měnou je koruna česká“. Proč chcete iniciovat vyjednávání trvalé výjimky v Evropské unii?
Protože vnímáme spoustu argumentů, které dokazují, že eurozóna není optimální měnovou zónou. Je to značně heterogenní záležitost. Víme, že to nemá žádný ekonomický smysl, euro je čistě politický projekt.
Za druhé česká koruna je jistým symbolem české státnosti, o který se nechceme nechat připravit. Myslíme si, že Česká republika a centrální banka v Praze může daleko lépe a flexibilněji reagovat na případné krize, než kdybychom tyto pravomoci odevzdali Evropské centrální bance do Frankfurtu.
Zároveň je prostě potřeba říct, že tak, jak je eurozóna koncipovaná, tak můžeme mít třeba někdy v budoucnosti stejnou měnu třeba s Německem, ale určitě ne s Řeckem a tak dál.
Když jsme vstupovali do Evropské unie, tak součástí toho vstupu byl náš závazek, že euro někdy přijmeme. Nestanovili jsme datum, ale také se za tu dobu, za těch 21 let, stalo něco, čemu se podle vídeňské úmluvy říká „podstatná změna poměrů“.
Když jsme vstupovali a tento závazek jsme učinili, nebyl tam závazek ručit třeba za dluhy nebo krachy jiných zemí tak, jak se to tam potom dostalo. Nebyly tam žádné eurovaly a tak dál. Čili si myslíme, že došlo k podstatné změně poměrů a že tento náš závazek neplatí. Proto chceme vyjednat trvalou výjimku pro Českou republiku.
Inspirujeme se v protokolu číslo 15, který upravoval postavení Velké Británie, když byla členskou zemí. Zároveň také chceme ztížit možnost třeba pro nějakou budoucí vládu nebo Parlament, který by nás chtěl české koruny zbavit, tím, že chceme těchto pět slov dát do Ústavy.
Škrtnout těchto pět slov z Ústavy by vyžadovalo ústavní většinu. Pokud ústavní většina řekne, že nechceme českou korunu a chceme euro, pak už je to opravdu vážná síla, kterou musí brát všichni vážně. Potom se o tom pojďme bavit, ale je to taková pojistka.
Vyrovnaný rozpočet
Do čtyř let slibujete vyrovnaný, možná i přebytkový státní rozpočet. Jak toho chcete dosáhnout?
Jsou dvě cesty, jak se dá dosáhnout vyrovnaného rozpočtu. Jednou věcí je zajistit si další a další příjmy...
Zároveň ale odmítáte zvyšování daní.
To my odmítáme, přesně tak. My si myslíme, že stát má peněz víc než dost. Druhá cesta je podívat se na výdajovou stránku rozpočtu, která je velmi nabobtnalá.
Když ji srovnáme třeba s rokem 2019, kdy nemám pocit, že bychom tady žili jako opice na stromech, ale možná jsme na tom byli ekonomicky o trošku lépe než dnes, tak výdajová stránka rozpočtu od té doby značně nabobtnala.
Když odečteme kumulovanou inflaci, která je někde asi okolo 30 procent za tu dobu, tak pořád rozpočet strašně nabobtnal o stovky miliard. Abych to řekl obecně, je nutné za této situace, kdy opravdu máme už sedmý silně deficitní rozpočet na příští rok, tak není možné se takto brutálně zadlužovat dál.
Obecně bych řekl, že je potřeba přenastavit priority toho, co má být ze státního rozpočtu financováno, protože pokud máte mnoho priorit, tak v ten moment se dostáváte do situace, že nemáte prioritu žádnou, kterou byste mohl financovat. Proto je potřeba najít jenom takovou míru sociálního státu, aby se nestal alternativou vůči tomu jít pracovat.
Některé společnosti, které hledají peníze u státu v podobě různých dotací, by si měly tyto finance najít na trhu, to znamená u bank nebo u investorů tak, jak na to byly zvyklé v uplynulých letech – a zase se nebavím o nějakém vzdáleném období desítek let zpět. Máme spoustu státních zaměstnanců, kteří…
Četl jsem váš program a mezi položkami, na kterých byste rádi ušetřili, jsou škrty dotací na obnovitelné zdroje, pro nevládní neziskové organizace, na sociální dávky, inkluze ve školství. Je tam taky třeba prodej nepotřebného nestrategického majetku státu za zhruba 40 miliard korun. Co je tím myšleno?
Stát má opravdu spoustu věcí, které nepotřebuje, spoustu majetku. Mohou to být různé lázně, hotely. Ale mohou to být také různé brownfieldy, které jsou v držení třeba Správy železnic okolo nádraží, kde by mohla být třeba bytová výstavba nebo třeba nějaké průmyslové provozy nebo haly a tak dále.
Čili to jsou všechno věci, které stát opravdu nepotřebuje na nic. Je to tedy jednorázový příjem do rozpočtu, není to nic, na čem by se dalo stavět dále. Ale určitě je to částečná cesta, prostě zbavit stát majetku, který nevyužívá nebo nepotřebuje, tak by se to mělo udělat. Stát není správný hospodář, není úplně nejlepší hospodář, lépe je majetku určitě v privátních rukou.
‚Zápis na politické mapě‘
Poslední výzkum STEM vám připisuje šest procent hlasů, odhadem deset poslaneckých mandátů. Považovali byste takový výsledek za úspěch?
Motoristé jsou úplně nová, čerstvá politická strana a je doprovázena opravdu velkým úsilím mnoha lidí, kteří mají pocit, že stojí u budování něčeho nového. Toto úsilí by bylo korunováno úspěchem, který by znamenal vstup Motoristů do příští Poslanecké sněmovny a zapsání Motoristů na českou politickou mapu.
Jestli to bude o deseti, dvanácti, osmi nebo patnácti poslancích, to už je trošku vedlejší. Tím, že by se Motoristé zapsali na českou politickou mapu, tak by to znamenalo, že tady budou působit dlouhodobě na pravé straně politického spektra, a to je náš cíl.
A s kým, kdo má reálnou šanci se dostat do Sněmovny, byste byli případně schopni nebo ochotni jít do koalice?
Alfou a omegou našeho uvažování je samozřejmě náš program. Z něj vyplývá řada návrhů, které bychom rádi prosadili. Vyplývá z toho také řada postojů, které máme vůči uspořádání světa nebo společnosti.
Ale vyplývají z toho také nějaké podmínky, které budeme tvrdě vyžadovat u každého, kdo přijde požádat Motoristy o případnou podporu své vlády. Na druhou stranu jsme ve velké opozici vůči současné vládě Petra Fialy, tedy opravdu chceme ukončit tuto vládu.
Myslíme si, že příští volby pravděpodobně vyhraje hnutí ANO a bude to hnutí ANO, které bude sestavovat tuto vládu. U toho je potřeba říci, že ideový koncept příští vlády – hnutí ANO, které je spíše manažerským hnutím, nežli ideově vyhraněnou politickou stranou – buďto ovlivní komunisté zleva, nebo Motoristé zprava.
Předvolební sérii 26 rozhovorů uslyšíte na Radiožurnálu a na webu iROZHLAS.cz najdete jejich přepis. Lídři kandidujících stran a hnutí v nich představí programové priority, názorové postoje a vize. Rozhovory vysíláme od 8. do 24. září ve všední dny v časech 14.00 a 14.15 na Radiožurnálu a Plusu, na webu iROZHLAS.cz pak najdete jejich přepisy pod klíčovým slovem: Rozhovor s lídrem 2025.