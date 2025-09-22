Maleček z HOP Hydra: Chceme osvobodit demokracii, vzorem může být Andorra. Nemá vládu ani úředníky
Český rozhlas zve k rozhovoru lídry všech politických stran, hnutí a koalic, které kandidují v letošních sněmovních volbách. Cílem je v 15 minutách představit volební program a priority, které chce dané uskupení v případě úspěchu prosazovat. O pořadí kandidátů rozhodl los. Dvacátým hostem byl předseda a celostátní lídr Hnutí občanů a podnikatelů HOP Hydra Libor Maleček, který vede kandidátku v Praze.
Na úvod vás poprosím stručně o maximálně tři hlavní priority, se kterými kandidujete do Poslanecké sněmovny.
Neřekl bych, že by se to dalo rozdělit do tří priorit. Náš program je složený z 21 bodů a každý je ohromně důležitou prioritou.
Já se omlouvám, to by mohl říct každý. Po všech lídrech chceme tři priority, tak poprosím i vás.
Nejdůležitější stránka našeho hnutí je, že se diametrálně liší od všech politických stran a hnutí. Máme jedinečný program s absolutně jinou vizí, do politiky jsme přišli s tím, že chceme demokracii osvobodit a udělat z ní demokracii, která je evolucí. To znamená, že ze zastupitelské demokracie přecházíme k přímé demokracii prostřednictvím Portálu občana.
To pak způsobuje to, že musíme zavést některé, řekněme, atributy, jako je český fond, 3D katastr, digitální identitu občana nebo 3D Českou národní banku, která je přechodem z klasické České národní banky.
Z těchto 21 kroků získáváme nějakých 36 bilionů korun do 3D českého fondu, z kterého dál můžeme skládat body, které jsou obsaženy v programu, to znamená důchodová reforma, zdravotnictví nebo armáda.
Doplním, že bod 21 je zrušení Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky. Ale v úvodu programu na webu vašeho hnutí píšete, že HOP Hydra se rozhodlo kandidovat ve volbách v roce 2025 a získat ústavní většinu, aby bylo možné provést změny v systému řízení českého státu směrem k přímé demokracii. Považujete za možné, že za dva týdny získáte ústavní většinu?
Určitě ne. Vím, že plán byl velkorysý, nicméně čas byl proti nám. Samozřejmě chceme, aby se naše hnutí zviditelnilo, a chceme dál pracovat tak, že budeme rozšiřovat povědomí o našem hnutí a programu i po volbách.
Kdybyste uspěli, kdybyste měli poslance, tak byste program nerealizovali?
Museli bychom mít poslance tak, že bychom splňovali podmínku ústavní většiny.
Což ani teoreticky možné není, protože vy nemáte naplněné počty možných kandidátů, ve většině krajů máte jenom jednoho kandidáta.
Je to tak.
Jste smíření s tím, že z 21 bodů v příštích čtyřech letech nic neprosadíte?
Nejsme, protože předpokládáme, že po volbách uspořádání politických stran půjde víc k tomu, že budou předčasné volby. Myslím, že podle toho, jak vidíme politickou situaci dnes, ještě před uzavřením voleb, to nevypadá moc dobře, nebude to stabilní politika.
Nejsem přesvědčen, že by programy, které strany a hnutí mají, dokázaly naplnit státní pokladnu a zastavit propadání ekonomiky, nárůst zadlužení a podobně. Proč jsem řekl propad ekonomiky? Myslím, že se čísla upraví – na ministerstvu financí, kdekoliv. Když potřebují 60 milionů, tak si je zase upraví a najednou je druhý, třetí den mají.
Nemyslím, že je to potom o ekonomice, o tom, že růst bude, že se zastaví propad a tak dále. Bez toho, co máme my v programu, se to nedá vůbec zvládnout.
Změny Ústavy
Už jste říkal, že v programu máte 21 bodů a v nich postupně rušíte úřady, obě komory Parlamentu nebo politické strany. Tohle by byl program na jedno volební období, kdybyste hypoteticky v nějakých volbách získali ústavní většinu?
Ano, předpokládáme, že bychom to měli zrealizovat postupnými kroky, jak je to popsané v naší knize tak, abychom za čtyři roky dokázali řídit stát prostřednictvím občanů a prostřednictvím Portálu občana.
To znamená, že volby, ve kterých byste získali ústavní většinu, by byly posledními volbami v historii České republiky.
Dá se to tak říct, ano.
Článek 9 Ústavy České republiky uvádí, že změna podstatných náležitostí demokratického právního státu je nepřípustná. Tenhle článek byste nerespektovali?
Myslím, že Ústava se vždy v dějinách měnila. Spousta lidí tady nepředpokládala, že přijde rok 1948, přijdou komunisti a udělají to, co tady udělali. Určitě to bylo v rozporu s Ústavou i tehdy.
To, co se stalo v únoru 1948, je pro vás tedy vzorem?
To byla šílenost. Právě proto jsme udělali program tak, aby nevzniklo nic takového jako socialismus a komunismus, nebo obráceně zase zvrhlý kapitalismus. Když kapitalismus, tak určitě s lidskou tváří, a tu mu právě mají dodat občané prostřednictvím Portálu občana.
Stoprocentně by se nestaly věci jako přehnané ceny energetiky a nezvládnutí energetických bilancí. Stát nebo politici vůbec nevědí, co dělají.
Pokud byste zrušili funkci prezidenta, Parlament a politické strany, kdo by zastupoval Česko navenek?
Počítá se s tím, že se v bodě 19 převádí správa zákonů pod vysoké školy. Je to odborný tým, který by zvolil třeba rektora, prorektora, který by navenek zastupoval Českou republiku.
To znamená, že Českou republiku by zastupoval rektor nějaké vysoké školy?
Mohlo by to být podle odbornosti, ano, podle toho, o co by se jednalo. V návaznosti na to vysoké školy nebudou tvořit zákony, to podotýkám, byl by to jenom poradní sbor prostřednictvím Portálu občana, kde máme při všech schvalováních referendum, které by mělo obsažené jakési kvóty, které by proces musel vždy obsahovat.
Kdo by formuloval návrhy do referenda?
Zase občané.
Jak by to fungovalo při 10 milionech lidí?
Můžete si dát návrh a když pod něj seženete dostatečné kvorum občanů, tak se začne projednávat v rámci zákona, zákonné normy nebo předpisu.
To si myslíte, že by v praxi fungovalo?
Určitě ano.
Vidíte někde nějaký vzor?
Jestli někde v rámci Evropy funguje nějaké hospodářství na principu, že tam není vláda, parlament, úředníci, tak máme třeba Andorru a funguje to. Nemají ani armádu.
‚Politika je špína‘
Vzhledem k tomu, že několik stovek kilometrů od českých hranic je válka, nebyla by revoluce, kterou připravujete, rizikem pro bezpečnost České republiky?
Nemyslím si, že připravujeme revoluci. Znovu se přikloním k tomu, že je to evoluce demokracie, jiné smýšlení. Nemyslím si, že tady něco vyřeší politici.
Tři roky jsem byl asistentem poslance a za mnou nikdy nikdo nepřišel s ničím jiným, než se kšefty. Nikdy jsem nepoznal nikoho, že by přišel a chtěl něco udělat pro starší lidi, pro děti, pro školy, pro nemocné. To jsem nikdy neslyšel, to je zajímavé.
Přímo za vámi s tím někdo chodil?
Ano, když jsem byl asistentem poslance za hnutí ANO Bohuslava Chalupy v letech 2016, 2017, 2018. V tu dobu jsem se přesvědčil, že politika je špína, že vůbec nejde o občana, ale že jde o něčí zájmy.
Tohle jsou docela vážná obvinění.
To nejsou obvinění, to je fakt.
Obrátil jste se třeba na policii, pokud někdo přicházel s nabídkami, které tak, jak je interpretujete, mohly vypadat jako korupční?
Když vám někdo řekne, že budou kšefty, tak budete těžko cokoliv dokládat. Nicméně když jsem se dozvěděl v rámci EET o určitých věcech, kdy mi zástupci IBM řekli, že tady jsou nějaké nesrovnalosti, tak jsem sám učinil to, že jsem podal na Vrchní státní zastupitelství trestní oznámení. Myslím, že i toto dokázali zamést pod koberec tak, že jsem se sám divil.
Takže Vrchní státní zastupitelství to odložilo?
Já se domnívám, že to Vrchní státní zastupitelství možná odložilo na něčí příkaz nebo pokyn.
To si ale myslíte.
To si myslím, protože jinak bych vydedukoval, že vyšetřování bylo, že by se na mě někdo obrátil, co jsem to třeba udělal, a tak dále.
Vraťme se k vašemu programu. Souhlasíte s podporou Ukrajiny?
Ano.
Kdyby se realizovalo 21 bodů vašeho programu, měla by Česká republika armádu?
Měla by armádu a byla by součástí NATO i Evropské unie.
Kdo by byl velitelem armády?
Ano, máme to rozpracované tak, že ministerstvo obrany de facto končí, takže rezorty jsou pod generálním štábem, který si to řídí. Pak tam máte nejvyššího armádního velitele, stejně tak máme integrovaný záchranný systém.
A vrchního armádního velitele by jmenoval kdo?
Přes Portál občana. Ale tak jak ho zvolí, tak ho také můžou poslat do kytek.
Říkáte, že klíčem ke všemu by byl Portál občana. Připouštíte si, že jsou v Česku lidé, kteří nedůvěřují novým technologiím, neumějí s nimi pracovat a třeba ani nemají zařízení k tomu, aby se připojovali na internet?
Ano, proto jsme také v bodě 10 udělali, že proběhne přeměna České televize a Českého rozhlasu v akreditované vzdělávací středisko, které by tomuto mělo napomoct.
Máte určitě pravdu, že spousta lidí jsou nedůvěřiví k technologiím. Já jsem taky starší ročník a důvěřuji technologiím, protože vím, že když se nezneužívají, tak mi můžou pomoct.
To znamená, že Český rozhlas a Česká televize by vysvětlovaly lidem, jak s tím zacházet?
Nemyslím si, že by měly něco vysvětlovat. Měly by nástroje a pod technickým vedením by učily i mladé lidi k tomu, aby ty starší naučili zacházení s nějakými technologiemi a podobně.
Pokud někdo nemá počítač nebo chytrý telefon, nebyl by vyřazen ze společnosti?
Počítá se s tím, že by byla záchytná místa, kam si může člověk dojít, připojit se a tak dále. Určitě by muselo být stoprocentní pokrytí sítěmi, ne to, co je dnes. Digitalizace by měla být na úplně jiné úrovni.
Položím poslední otázku, kterou dostávají všichni: kdybyste uspěli a byli v Poslanecké sněmovně, jsou tam při specifičnosti vašeho programu subjekty, se kterými byste chtěl spolupracovat, nebo subjekty, se kterými v žádném případě?
Spolupráce je vždy možná s kýmkoliv, ale je to spíš otázka toho, že náš program je tak odlišný od všech ostatních – už jenom tím, že rušíme politický strany a hnutí – že je tam spousta stran, které by tohle nepřipustily.
