Potřebujeme prezidenta s čistým politickým štítem, říká kandidát Hilšer

Český prezident je oknem, kterým mohou zahraniční státy nahlédnout do České republiky. Alespoň tak funkci hlavy státu vnímá Marek Hiršel, který se společně s dalšími prezidentskými kandidáty Pavlem Fischerem a Michalem Horáčkem zúčastnil debaty v angličtině na Americké akademii v Praze. Praha 19:00 8. ledna 2018 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na Google+ Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít

„Bylo by dobré, kdybychom měli prezidenta, který není spojen se současnou i minulou politickou garniturou,“ vysvětluje Marek Hiršel ve vysílání Radiožurnálu své nedávné vyjádření, že Česko potřebuje na Pražském hradě tak trochu Marťana.

A pokud prezident má být symbolem, politickým svědomím a společností respektován, tak by neměl být spojen s tím, co zde bylo v minulosti – s klientelistickými sítěmi a korupčními skupinami. „Může to do společnosti vnést více klidu v situaci, kdy moc nevěříme našim politikům a politice jako takové,“ míní.

On sám o sobě říká, že je v prezidentské kampani spíše aktivní občan – pokud podle něj chceme udržet demokracii a společnost směřovat podle našich představ, tak nestačí jednou za čtyři roky vhodit volební lístek.

Hledá se prezident: Radiožurnál sleduje Marka Hilšera, svůj den začal debatou v angličtině Číst článek

„Můžeme projevovat svou vůli, co by se ve společnosti mělo odehrávat, měli bychom oslovovat naše politické reprezentanty, já to takhle činil, a dokonce jsme dosáhli nějakých výsledků jako studenti,“ podotýká.

A protože pragmatismu je ve společnosti hodně, tak by prezident měl být idealista, alespoň takový, jako byl Tomáš Garrigue Masaryk. „Miloš Zeman pro mě reprezentuje minulost, v tomto ohledu bych rád, kdybychom se s minulostí vyrovnali a hleděli dopředu,“ uzavírá.

Fotogalerie (17)