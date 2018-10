Některé ženy se rozhodují podle vizáže, proti tomu se těžko bojuje, říká Michálek. V Senátu ho vystřídá Hilšer

Libor Michálek, končící senátor, v rozhovoru pro server iROZHLAS.cz hledá důvody, proč při obhajobě mandátu neuspěl. Protikandidát Marek Hilšer jej prý zastínil. Měl si podle jeho slov vybrat jiný volební obvod. „Některé ženy, voličky, se opravdu rozhodují třeba pouze podle vizáže, takže proti tomu by se dalo asi těžko něco dělat,“ uvádí dále. Komentuje i cenu vlastní kampaně: „Je to hrozná suma, když člověk potom vidí volební výsledek.“ Rozhovor Praha 17:54 13. 10. 2018 (Aktualizováno: 19:32 13. 10. 2018) Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na Google+ Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Budoucí exsenátor Libor Michálek. Co bude dělat, ještě neví. | Foto: Michaela Danelová | Zdroj: iROZHLAS.cz

Jak dnešní výsledek hodnotíte?

Je to neúspěch. Ještě se budeme se štábem pokoušet analyzovat, kde se stala chyba. Vnímám to nicméně tak, že neúspěšní prezidentští kandidáti měli daleko větší mediální prostor. Už vlastně výsledek prvního kola, kdy byl počet hlasů v porovnání s panem Hilšerem jedna ku třem, předznamenával, jak zřejmě dopadne druhé kolo.

Takže hlavní příčinu vašeho neúspěchu vidíte v tom, že vás zastínil Marek Hilšer?

Je obtížné vyhodnocovat, jestli je to ten hlavní faktor, ale určitě to sehrálo významnou roli.

Před finálním duelem jste Marka Hilšera vyzval, aby z voleb odstoupil vzhledem k tomu, že jste ho podpořil v prezidentské volbě. Posléze jste sice uznal, že to byla chyba, nemohlo vás to ale poškodit?

Každopádně to byla chyba. Měl jsem tu formulaci zvolit, že pokud bych byl na jeho místě, tak bych s úplně čistým svědomím nešel proti osobě, která v tom sehrála aktivní roli. Také mě mrzelo, že trochu snižoval míru mé aktivity, proběhly tam i některé nepravdivé informace, to bylo rozhodně nešťastné.

Už výsledek v prvním kole byl ale v poměru jedna ku třem, takže tady ta chyba mohla způsobit ztrátu možná pěti, možná deseti procent. Kdyby pan Hilšer vyhrál v druhé kole 70 ku 30, už by to asi nebyl zásadní rozdíl (Hilšer získal v druhém 79,75 procenta – pozn. red.).

Hilšer prý bodoval u žen

Takže podle vás bylo na Praze 2 rozhodnuto už předem?

Samozřejmě vždy je možnost udělat více. Když to zpětně hodnotím, tak jsem možná více aktivit věnoval práci v Senátu, než komunikaci s občany v daném obvodu. Tady určitě se dalo udělat více. Můj odhad je, že ani dvojnásobně vyšší aktivita by zřejmě ten výsledek nezvrátila.

Teď máte na mysli aktivitu mezi voliči, nebo v Senátu? Server iROZHLAS.cz dělal před volbami inventuru končících senátorů. Přesto, že jste z prověrky vyšel jako jeden z nejaktivnějších, stejně jste nakonec mezi voliči propadl. Neměl jste se tak zaměřit více kampaň mezi lidmi?

V posledních čtyřech měsících se kampani věnovalo maximum. Otázka ale je, jestli se prezentace výsledků neměla dělat průběžně aktivněji v tom obvodu. Já jsem vlastně vydával dvoje senátní listy, možná ta četnost měla být vyšší, více ty výsledky komunikovat. Na druhé straně je možné, že pro část občanů není až tak rozhodující, kdo co udělal a prosadil, někomu stačí jen image. Z kontaktní kampaně vyplynulo, že některé ženy, voličky, se opravdu rozhodují třeba pouze podle vizáže, takže proti tomu by se dalo asi těžko něco dělat.

Někdejší kandidát na prezidenta Marek Hilšer uspěl v senátních volbách na Praze 2 | Foto: Michaela Danelová | Zdroj: Český rozhlas

Vy nevěříte, že Marek Hilšer si ten mandát v Senátu odpracuje?

Já rozhodně netvrdím, že pan Hilšer nebude v Senátu dostatečně pracovat. Já spíš když jsem posuzoval jeho návrhy nebo volební program, třeba v komparaci s tím, jak propracovaný byl můj volební program před šesti lety, tak mi přišlo, že nemá úplně konkrétní představu, co v legislativě je potřeba změnit, aby právo a spravedlnost mělo možnost se prosadit.

Zbytečná provokace

Vnímáte to tedy jako určitou křivdu, když šel do senátních voleb ve vašem obvodě? Byl to i důvod, proč jste vydal výzvu, ať odstoupí?

Důvodem vydání výzvy byla skutečnost, že začal zpochybňovat mou roli při sběru podpisů pro jeho prezidentskou kandidaturu. Kdyby otevřeně řekl, že pan Michálek byl aktivní, proběhlo mezi námi několik e-mailů a následně jsme se i sešli, tak bych neměl nejmenší důvod o té věci polemizovat. Možná to byla chyba, že jsem se nechal zbytečně vyprovokovat. Vadilo mi ale, že poněkud snížil význam mé aktivity.

Ještě se vrátím k první části otázky: vnímáte to tedy jako křivdu, že kandidoval ve stejném obvodě?

Nenazval bych to křivdou, spíš nedostatečným přehledem pana Hilšera o tom, který z končicích senátorů potřebovali nejvíce vyměnit.

Měl si teda zvolit jiný obvod podle toho, kde končící senátor z vašeho pohledu v horní komoře málo pracoval?

Třeba. Pokud tedy pan Hilšer deklaruje, že bude podporovat některá doporučení Rekonstrukce státu v protikorupční oblasti, tak z mého pohledu nebylo taktické jít proti člověku, který v tomto 100 procent slibů splnil. Kdyby si vzal pět deset obvodů, kde ti senátoři nesplnili své sliby ani z poloviny, tak by to dávalo logiku, takhle to bylo nešťastné.

Takže jste mohli být v Senátu spojenci a bojovat za protikorupční úpravy?

Ano, společně.

Co teď budete dělat, když jste v Senátu skončil?

Nejsem v tuto chvíli rozhodnut. Rozhodně budu teď pár dní relaxovat. Před vstupem do Senátu jsem působil na finančním trhu, tak by mohla být jedna z možností. Také mě podporovalo konzervativněji orientované hnutí Vize pro Česko, kde byl možné se případně také angažovat. Musím si to ještě nechat projít hlavou.

Na senátní kampaň jste měl limit dva milionu korun, vyčerpal jste ho celý?

Určitě ne. Předběžný odhad je, že to bylo vyčerpáno zhruba z 55 procent. Ta celková částka může být kole 1,1 milionu korun, to jsou ale pouze finanční toky.

Podařilo se kampaň pokrýt z darů? Či jste do ní vkládal i vlastní finance?

Vložil jsem do toho vlastních 200 tisíc korun, Pirátská strana do toho vkládala 400 tisíc korun a další prostředky přidávala pro druhé kolo. A ještě tam bylo uskupení Vize pro Česko, které také dávalo peníze. Je to hrozná suma, když člověk potom vidí volební výsledek.

Litujete těch vložených peněz?

Ne že bych toho litoval, dohoda tak zněla a já se je snažím ctít.