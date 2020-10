V Jihočeském kraji vznikla koalice pěti stran. Občanští demokraté získali post hejtmana, bude jím Kuba

ODS bude mít na jihu Čech hejtmana – Martina Kubu. V radě by měla mít tři křesla, stejně jako ČSSD a KDU-ČSL s TOP 09, Jihočeši dvě. Placených pozic radních bude šest, o jednu méně než v minulém volebním období. Subjekty se dohodly i na personálním obsazení krajské rady. Ve středu to po jednání stran, které chtějí uzavřít koalici, řekl lídr ODS Martin Kuba. Praha 13:12 7. října 2020 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Hejtman Jihočeského kraje Martin Kuba | Foto: Petr Lundák | Zdroj: MAFRA/Profimedia

V placených pozicích radních budou Martin Kuba a Lucie Kozlová (oba ODS), František Talíř z KDU-ČSL, Antonín Krák z ČSSD, Pavel Klíma z TOP 09 a Pavel Hroch z hnutí Jihočeši 2012. Prvním náměstkem hejtmana bude Talíř. Koaliční smlouvu by měli politici podepsat příští týden.

„Nechceme hrát žádné silové hry v koalici a vzájemně se přehlasovávat. Myslím, že největší přínos téhle dohody přináší ODS, která se 14 mandáty vstupuje do toho, že nehodlá dělat silovou politiku,“ řekl Kuba.

Hejtman bude mít na starosti zdravotnictví, záchrannou službu, krizové řízení a vnější komunikaci. Za ODS by měl v radě dále zasednout Tomáš Hajdušek a řídit finance, přípravu rozpočtu, investiční plán a přípravu velkých investičních akcí. Lucie Kozlová z ODS by se měla věnovat sociálním věcem, vědě, výzkumu a IT.

František Talíř z KDU-ČSL by měl mít pod sebou regionální rozvoj, cestovní ruch a životní prostředí, Pavel Klíma z TOP 09 školství, sport a veřejné zakázky. Pod Antonína Kráka z ČSSD by měla spadat doprava, územní plánování a majetek. Pavel Hroch z hnutí Jihočeši 2012 by dostal na starost venkov, kulturu a památky.

Zbylými členy rady by se měli stát za ČSSD Miroslav Joch a Olga Bastlová, Jan Bartošek z KDU-ČSL a Jiří Fišer za hnutí Jihočeši 2012.

Co se Stráskou?

Dosavadní hejtmanka Ivana Stráská z ČSSD nebude radní, ale měla by mít jinou placenou funkci. „Bude to ještě předmětem jednání. Jsou to věci, které budou tíhnout ke kompetencím, kterým paní hejtmanka rozumí,“ řekl Podhola. Podle informací ČTK by to mohla být pozice v některém z výborů.

Zástupci ODS, KDU-ČSL a TOP 09, ČSSD a Jihočeši 2012 podepsali v jižních Čechách 6. října memorandum o spolupráci. Chtějí vytvořit středopravou koalici bez hnutí ANO. Hejtmanem by se měl stát Kuba, prvním náměstkem lídr lidovců Talíř. Koalice by měla 29 mandátů v 55členném zastupitelstvu.

Volby v kraji vyhrálo ANO těsně před ODS. Oba subjekty si zajistily po 12 mandátech z 55. Do zastupitelstva se ještě dostali Piráti s devíti mandáty, společná kandidátní listina TOP 09 a KDU-ČSL (sedm mandátů), ČSSD se šesti křesly, STAN s pěti a Jihočeši 2012 se čtyřmi mandáty.