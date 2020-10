Hejtman Pardubického kraje Netolický: ČSSD nemůže být chudým bratříčkem vedle dominantního premiéra

Jediný úspěch sociální demokracie v krajských volbách - tak by se dalo označit druhé místo hnutí 3PK složeného z ČSSD a Společně pro kraj, které kandidovalo v Pardubickém kraji. Už v sobotu večer současný hejtman Martin Netolický (ČSSD) oznámil, že se dohodl s bývalými koaličními partnery a vyšachoval ze hry o post hejtmana vítězné ANO. „Jejich návrhy byly populistické a mimo kompetence krajů, těžko by se hledal konsenzus,“ řekl pro Radiožurnál. Rozhovor Praha/Pardubice 16:47 4. října 2020 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Místopředseda ČSSD Martin Netolický | Foto: Honza Ptáček | Zdroj: Český rozhlas

Už v sobotu večer jste se stranami dosavadní koalice Pardubického kraje oznámily, že chcete pokračovat ve spolupráci. Je tedy už jasné, že v regionu budete pokračovat pod vaším vedením?

Už jsme podepsali prohlášení, ve kterém máme vůli se dohodnout na spolupráci pro další období. Ani jedna ze stran stávající koalice není mezi poraženými, protože všichni se dostali do zastupitelstva Pardubického kraje a mají velmi respektabilní výsledek.

Dá se tedy očekávat, že základem půdorysu budoucího uspořádání v Pardubickém kraji bude právě koalice, která tento týden končí.

S vítězem voleb v kraji, hnutím ANO, tedy už vůbec jednat nebudete?

Mluvil jsem s Martinem Kolovratníkem (lídr hnutí ANO v Pardubickém kraji – pozn. red.) večer mezi čtyřma očima. Vyložili jsme si karty na stůl a řekli jsme si, jaká je aktuální situace. Hnutí ANO nabídlo spolupráci v rámci nějaké duhové koalice.

Na druhou stranu, upřímně: návrhy, které mělo hnutí ANO v průběhu kampaně v krajské úrovni, byly tak populistické, nesmyslné a mimo kompetence krajů, že se těžko bude hledat programový konsenzus.

‚Babišovo hulvátství‘

Existuje spojenectví nenávisti proti Andreji Babišovi, potažmo hnutí ANO, jehož je předsedou? O něčem takovém totiž mluvil v sobotu večer premiér během tiskové konference…

Jediné spojenectví nenávisti vytváří pan premiér, protože je nenávistný vůči všem. Zároveň jsem zaznamenal z jeho chování, že si neváží jakéhokoli partnera, protože jeho hulvátství a přístup akorát politiku degraduje. Nedivím se, že celá řada regionálních uskupení nechce mít nic společného s hnutím ANO. Je to vůdcovské hnutí, autoritativně vedené, a pan premiér nepatří mezi nejpříjemnější lidi pod sluncem.

Pravděpodobně mu většina regionálních, a potažmo komunálních politiků, kteří se do dostávají do krajských zastupitelstev, nevěří. A upřímně pokud má někde tento styl politiky být, tak určitě ne na krajské úrovni, protože ta je více komunální. Ať si pan premiér bouchá pěstičkou do stolečku ve Strakově akademii, ale ať tím neobtěžuje kraje.

Na druhou stranu není to na krajské úrovni více o místních lídrech než o premiéru Babišovi?

Když se podíváte podrobněji na krajské výsledky, je vidět, že některé strany jsou založené na jádru voličů, kteří přicházejí k volbám pravidelně. To je například hnutí ANO, Česká pirátská strana nebo částečně ODS.

Ale potom máte regionální uskupení, kde voliči zvažují svoji další podporu, sledují kandidátní listiny a mnohem více využívají preferenčních hlasů. Domnívám se, že ten výsledek hnutí ANO je stále o Andreji Babišovi, ale předpokládám – a v Pardubickém kraji se to ukázalo -, že nastává zlom, protože toho podle mého názoru mají lidé plné zuby. Ostatně na volební účasti to bylo znát.

Regionální osobnosti

Pokud vaše jednání dopadnou, budete jediným hejtmanem ČSSD. Přitom v minulých volbách získala sociální demokracie pět hejtmanů. Do zastupitelstva se dostanou možná ve třech krajích. Takové výsledky se nedají označit za úspěch. Čím to podle vás je?

Sociální demokracie by se měla vydat svobodnou, samostatnou cestou. Podle mého názoru prostě nemůže být chudým bratříčkem vedle dominantního premiéra. Musí být více vidět s vlastními tématy. Myslím, že v krajských volbách o to určitá snaha byla.

Z mého pohledu to byl začátek a musí se takt pokračovat. Osobně bych doporučil otevřít kandidátky nezávislým osobnostem, které jsou úspěšné v regionech, zapomenout na stranické kandidátky. Pokud je budeme sestavovat tak, jak jsme byli zvyklí před deseti lety, tak to nemůže vést k dobrému výsledku.

Prezident Miloš Zeman se vyjádřil, že propad levicových stran je překvapivý. Přesto si myslí, že by v čele ČSSD měl zůstat Jan Hamáček, za ním jsou totiž daleko horší lidé – místopředsedové. Máte pocit, že místopředsedové sociální demokracie ovlivnili krajské volby?

Vynechám komentáře pana prezidenta, o kterém jsem slyšel naposledy v březnu a pak jen málokrát a teď dává hraběcí rady. Tak to není, vždy je kolektivní vedení. Nedomnívám se, že výsledek je o místopředsedech sociální demokracie.

Upřímně, kdyby pan prezident vystoupil tak, jako jeho slovenská kolegyně, v rozhodujících okamžicích tohoto národa, tak by to bylo lepší, než dělat takové politické analýzy.

Odrazily podle vás výsledky sociální demokracie v krajských volbách dění ve vládě, kde je ČSSD koaličním partnerem?

Je to kraj od kraje. Když jsem se díval na letošní výsledky, tak mám pocit, že lidé daleko více při svém výběru akcentovali při svém výběru regionální osobnosti. Na těch výsledcích se zčásti odrazila celostátní politika, ale stále více se ukazuje, že jde o regionální volby, které se blíží více těm komunálním.