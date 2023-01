Pavel by v prvním kole předstihnul Babiše, Nerudová si znatelně pohoršila, vychází z průzkumu Medianu

První kolo prezidentských voleb by počátkem ledna podle agentury Median vyhrál generál Petr Pavel se ziskem 29,5 procenta hlasů před bývalým premiérem a předsedou ANO Andrejem Babišem, který by získal 26,5 procenta hlasů. Bývalá rektorka Mendelovy univerzity Danuše Nerudová by skončila třetí s 21 procenty, v porovnání s prosincovým modelem si znatelně pohoršila. Výsledky průzkumu z 5. až 9. ledna agentura zveřejnila na on-line tiskové konferenci.

