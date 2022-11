Zdraví není až tak důležité. Voliče u kandidátů na prezidenta zajímá morální kredit nebo životní příběh

Nového prezidenta budou Češi vybírat už za dva měsíce. Do souboje o prezidentské křeslo se přihlásilo 21 uchazečů. Kdo z nich splnil všechny podmínky a bude se moci do voleb skutečně zapojit, oznámí ministerstvo vnitra na konci měsíce. Z průzkumu agentury Median pro Radiožurnál vyplývá, že pro voliče jsou při rozhodování nejdůležitější morální kredit a politické názory kandidáta. PRŮZKUM Praha 6:00 14. listopadu 2022 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít

Voliče u kandidátů nejvíce zajímají dvě vlastnosti – morální kredit a politické názory. Shodlo se na tom 90 procent respondentů. Uvedli to téměř všichni vysokoškoláci nebo voliči Pirátů a Starostů.

Velkou roli hraje také životní příběh nebo vize uchazeče. „Ve všech případech lidé v míře 70 až téměř 90 procent sdělili, že prezidentský kandidát by toto měl splňovat, to znamená, že se od uchazeče na prezidenta očekávají vysoké kvality,“ popisuje ředitel Medianu Přemysl Čech.

Na poslední příčky dotazovaní řadili zdraví nebo nejbližší tým prezidentského kandidáta. Nicméně to neznamená, že by tyto aspekty nebyly pro voliče při rozhodování důležité. Minimálně sedm z deseti voličů se shodlo, že se jimi řídí.

Oproti tomu stojí ale téměř čtvrtina lidí, která uvedla, že například informace o okolí možného nového prezidenta znát nepotřebuje. Vzhledem ke zkušenostem se současným prezidentem Milošem Zemanem, doposud jediným prezidentem zvoleným v přímě volbě, je to podle komentátora Českého rozhlasu Petra Hartmana dosti překvapivé.

„Možná si řekli, že když mají tuto zkušenost, tak to v potaz brát nebudou. Anebo jsou natolik optimističtí, že věří tomu, že když si zvolí nového prezidenta, bude se chovat jinak a jinak si i bude vybírat své lidi,“ domnívá se Hartman.

Druhé kolo voleb

Například kancléř Vratislav Mynář nebo prezidentův poradce Martin Nejedlý nemají bezpečnostní prověrku. Současnému prezidentovi se také nevyhnuly zdravotní problémy. Nejvážnější byl jeho stav loni, kdy byl po necelé dva měsíce hospitalizován v nemocnici.

Svého favorita si mezi kandidáty našly téměř tři čtvrtiny lidí. Nejvíce jsou spokojeni voliči hnutí ANO, podobně jako voliči Pirátů nebo Starostů. Sedm z deseti respondentů navíc uvedlo, že se k volbám chystá přijít i v druhém kole, a to i v případě, že by do něj jejich kandidát nepostoupil. Skutečná volební účast ale bývá zpravidla nižší.

Podle posledních dat Medianu z minulého týdne by podle říjnového průzkumu volby vyhrál Petr Pavel s 22,5 procenty hlasů. O půl procentního bodu méně by získal expremiér a šéf hnutí ANO Andrej Babiš. Bývalý rektorka Mendelovy univerzity Danuše Nerudová by podle Medianu získala patnáct procent hlasů voličů.