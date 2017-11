Kandidát na prezidenta Horáček: znalec koní, textař a spoluzakladatel Fortuny

Datum a místo narození: 23. července 1952, Praha.

Vzdělání: studoval na Fakultě žurnalistiky Univerzity Karlovy (1970-1974), kvůli falšování žádosti o výjezd do zahraničí byl vyloučen a navíc dostal podmíněný trest; v roce 2011 získal doktorát Fakultě humanitních studií UK, kde od poloviny 90. let studoval obecnou antropologii.

Kariéra: po nuceném odchodu z fakulty vystřídal celou řadu zaměstnání, oficiálně byl mimo jiné plavčíkem, myčem nádobí, skladníkem nebo domácím dělníkem; ve skutečnosti se ale věnoval zejména sázení na koně v pražské Chuchli; v polovině 80. let se k žurnalistice vrátil, nejprve psal o koních pro zahraniční časopisy, v letech 1987 až 1990 byl redaktorem Mladého světa; od poloviny 80. let se prosadil i jako textař; po listopadu 1990 spoluzaložil sázkovou kancelář Fortuna a až do jejího prodeje v roce 2004 se podílel na jejím řízení; až do května 2016 pak byl členem představenstva společnosti Fortuna Entertainment Group.

Působení v politice: na podzim 1989 stál spolu s Michaelem Kocábem za iniciativou Most, jež navázala dialog s komunistickou mocí, brzy po listopadu ale on sám politiku opustil; do politiky znovu vstoupil až loni v listopadu, když oznámil svou kandidaturu na prezidenta.

Rodina: od roku 2012 je podruhé ženatý, s kostýmní výtvarnicí Michaelou má dceru Julii. Z prvního manželství s Rut (1976 - 2010) má syna Filipa a dceru Rut. Jeho prastrýcem byl chemik Jaroslav Heyrovský.

