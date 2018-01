Horáček podpořil před druhým kolem Drahoše. Nabídl mu i své billboardy

Prezidentský kandidát Michal Horáček podpořil před druhým kolem voleb bývalého předsedu Akademie věd Jiřího Drahoše. Protikandidátovi Miloše Zemana nabídl i prostor na billboardech, které má pro období mezi oběma koly voleb předplacené. V závěrečném projevu ve svém volebním štábu hovořil o občanské koalici a doporučení směrem ke svým příznivcům. Praha 17:55 13. ledna 2018 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na Google+ Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Přes devět procent. Takový byl výsledek Michala Horáčka v prvním kole prezidentských voleb. Do kampaně přitom vložil přes 30 milionů korun | Foto: Roman Vondrouš | Zdroj: ČTK

Textař a podnikatel Horáček je po sečtení téměř sta procent hlasů na čtvrtém místě za Zemanem, Drahošem a Pavlem Fischerem.

„Vlastně jsem si uvědomil, že mám zaplacené billboardy do konce ledna, tak ta místa nabídnu panu Drahošovi," řekl Horáček s tím, že neví, zda nabídku Drahoš přijme.

Drahoše ocenil, že se nenechal nominovat poslanci nebo senátory, ale poctivě si „odjezdil" podporu občanů.

Kdo nešel do debat, je zbabělec, prohlásil

Novinářům dříve Horáček řekl, že do kampaně dal všechno a bral ji vážně. Předvolební debaty osmi Zemanových vyzyvatelů podle něj přinesly kultivovanější diskusi.

Drahoš před druhým kolem voleb: Mám pocit, že soupeřím s Mynářem, Ovčáčkem a Nejedlým Číst článek

„Podařilo se nám nastavit novou laťku, která, doufám, v české politice zůstane," uvedl Horáček.

Zemana naopak kritizuje, že se debat neúčastnil. „Kdo do nich nešel, je zbabělec a právě prohrál," uvedl. Dodal, že je však třeba pogratulovat Zemanovi k vítězství v prvním kole. „Bylo to jejich svaté právo se takto vyjádřit," uvedl směrem k Zemanovým voličům.

Horáček už při příchodu do svého volebního štábu avizoval, že svou energií a prostředky podpoří kohokoliv, kdo postoupí proti Zemanovi.

„Pokud bych to neměl být já, nabídnu takovému kandidátovi prostor na billboardech, které jsem koupil. Je pro mě důležité, aby měl současný prezident silného protikandidáta,“ uvedl pro Českou televizi textař a podnikatel Michal Horáček.

Horáček také avizoval, že bude rád, když mezi Zemanovými protikandidáty bude někdo výrazně před ostatními. „Pak by bylo možné udělat takovou občanskou koalici. Musí to být aktivní, nestačí přijít zase za čtrnáct dní a čekat, že to dobře dopadne," uvedl.

A Jiřího Drahose přišel podpořit také Michal Horáček... Opět jsem z toho cítil srdečnou atmosféru podobně jako při setkání Drahos - Hilšer... Co řekl Horáček? Co Drahos? Opět více na videu! pic.twitter.com/LUVNHB6pGS — Radek Bartoníček (@R_Bartonicek) 13. ledna 2018