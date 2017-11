Michálek z Pirátů: Připravuje se gigantická síť, která kontroluje stát. Nitky budou v rukou Babiše

Hnutí ANO by nemělo mít předsedu mandátového a imunitního výboru Poslanecké sněmovny. Takový je názor České pirátské strany, která tak poukazuje na kauzu Čapí hnízdo. A podle slov předsedy poslaneckého klubu Pirátů Jakuba Michálka se v Česku připravuje gigantická síť, která kontroluje stát a která končí u předsedy ANO Andreje Babiše. Dvacet minut Radiožurnálu Praha 20:30 7. listopadu 2017 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na Google+ Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Jakub Michálek z České pirátské strany | Foto: Šárka Ševčíková | Zdroj: Český rozhlas

„Na schůzi sněmovny se bude probírat vydání Andreje Babiše a Jaroslava Faltýnka (ANO) v kauze Čapí hnízdo. Je logické, aby ten, kdo stojí v čele imunitního výboru, byl někdo základně neutrální. Aby to nebyl některý poslanec hnutí ANO,“ vysvětluje v pořadu Dvacet minut Radiožurnálu předseda poslaneckého klubu Pirátů Jakub Michálek.

Připomíná také, že Piráti chtějí být konstruktivní opozicí a neházet nikomu klacky pod nohy. Jsou podle něj také ochotni k ústupkům k sestavení vedení sněmovny. Budou ale trvat zárukách, aby vydání proběhlo řádně.

Podle jeho slov se už formuje menšinová Babišova vláda. A poprvé v historii bude mít podle Michálka miliardář s direktivně postavenou stranou pod palcem nejenom svůj holding, ale i exekutivu – ministerstva spravedlnosti, vnitra a další složky.

„My se domníváme, že by to mohlo způsobovat určitá rizika. Chtěli bychom konzultovat s ostatními stranami, jestli mají stejný pocit a jakým způsobem bychom mohli společně postupovat, abychom ta rizika odstranili,“ vysvětluje.

Varuje také, že v Česku se připravuje gigantická síť nepředvídaných rozměrů, která bude kontrolovat tento stát a jejíž nitky se soustřeďují v Babišových rukou.

„Je to obrovské riziko pro bezpečnost České republiky, pro budoucnost a demokracii. To je věc, kterou by opoziční strany měly řešit,“ říká a zároveň poukazuje na ústavu, podle které Poslanecká sněmovna kontroluje činnost vlády České republiky a vláda je jí odpovědná.

„Naším úkolem bude zajistit, aby nedocházelo ke zneužití moci, pokud ke stvoření této vlády dojde,“ uzavírá ve vysílání Radiožurnálu Jakub Michálek.