Volby do Senátu v Olomouci: debata Milana Brázdila (ANO) a Lumíra Kantora (BEZPP za KDU-ČSL)

Podporovat Ukrajinu vojensky? Rozhodně ne, říká poslanec Brázdil. Je potřeba zabránit rozšíření konfliktu, míní senátor Kantor. Do druhého kola v senátním obvodu Olomouc postupují dva lékaři. Poslanec Milan Brázdil z hnutí ANO (v prvním kole získal 32,46 % hlasů) a senátor Lumír Kantor, který jako nestraník kandiduje za KDU-ČSL (26,06 % hlasů). V obvodě číslo 61 se tak opakuje duel z roku 2016. Praha 16:41 29. září 2022

Oba kandidáti považují svoji lékařskou profesi za výhodu pro práci senátora. V politice oba chtějí sloužit lidem.

„Už devět let jsem poslancem a uměl jsem to a budu to umět i do budoucna skloubit. Lékařem budu až do své smrti, ale poslancem nebo politikem jste na chvilku. Mě práce v terénu při zachraňování drží nohama na zemi a mám zpětnou vazbu. Čili skloubení zachraňování s politickou prací mě spíš pomáhá,“ tvrdí současný poslanec a záchranář Brázdil.

Kantor přiznává, že před šesti lety při vstupu do Senátu měl obavu z toho, aby ho politika od poslání lékaře neodváděla. Čas mu prý ale ukázal, že se tyto práce posilují navzájem.

„Když jsem na oddělení, vím, co lidem schází, co potřebují, a jsem schopen to přenést do Senátu. Je to tedy důležité také z hlediska profese, nejenom z hlediska normálních lidských vztahů. Aby člověk mohl zavést některé věci přes Senát tak, aby politika mohla pomáhat. Obojí má k sobě blízko, politika i medicína. Je to služba,“ vysvětluje primář Novorozeneckého oddělení Fakultní nemocnice Olomouc.

„Tato vláda de facto tahá z lidí prachy jen proto, že jejich mantrou je - musíme snížit schodek státního rozpočtu“ Milan Brázdil

Za jeden z největších problémů, který v současné době lidi trápí, považuje Brázdil financování zdravotnictví, jak říká, ohrožení kvality a dostupnosti zdravotní péče.

„Tady musím říct, že se na senátory velmi hněvám, že zabrali zdravotnictví 14 miliard. Po covidu, kdy naopak zdravotnictví ty peníze bude potřebovat. Druhá věc, co je potřeba, abychom měli na život nějaké peníze. A tato vláda de facto tahá z lidí prachy jen proto, že jejich mantrou je - musíme snížit schodek státního rozpočtu,“ naznačuje.

„Ztráta důvěry vznikala už před několika lety. Když v době covidu mizely peníze i nějak jinak, než bylo nutné.“ Lumír Kantor

Kantor v souvislosti s největším problémem ve společnosti, mluví o ztrátě důvěry. „Ale nejen pro tuto vládu. Ztráta důvěry vznikala už před několika lety. Když v době covidu mizely peníze i nějak jinak, než bylo nutné, v Senátu jsme slyšeli tehdejší ministryni financí Alenu Schillerovou (ANO), jak minus 500 miliard vlastně nic není. Ale já myslím, že spousta lidí chce žít také tak, aby měli jistotu pro svoje děti a pro to, co po nich přichází,“ vysvětluje.

Byla tam velká beznaděj

V souvislosti s válkou na Ukrajině Brázdil stojí za svými slovy z května letošního roku, že se neválčí na celém území Ukrajiny. „A rozhodně bych chtěl podotknout, že my nejsme ve válce, jak se nás snaží premiér Petr Fiala (ODS) obalamutit a nastolit tady chaos tvrzením, že jsme ve válce,“ říká.

„My přece rozhodně nechceme být vtaženi do konfliktu mezi Ruskem a Ukrajinou.“ Milan Brázdil

Podle Kantora je momentálně Ukrajina určitý nárazník pro agresi, která by postihla Česko. „Máme ty zkušenosti. Jsem z Olomouce, prožil jsem to a to nebezpečí tady je. Měl jsme tu možnost starat se tady o děti ukrajinských uprchlíků několik týdnů a nebylo to vůbec nic příjemného. Byla tam velká beznaděj a bylo to velmi smutné,“ popisuje.

„V širším kontextu, jak zeměpisném, tak historickém, prostě jednoznačně vychází, že je potřeba tomu konfliktu bránit.“ Lumír Kantor

Brázdil by Ukrajinu nepodporoval dodávkami zbraní. „Máme pomáhat, a to my umíme, jsme mírumilovný stát a naši lidé se umí rozdat, když jsou v bezpečí a v pohodě. Sám to tak dělám. Do teď za Ukrajinci jezdím a pomáhám jim a vím, co potřebují. Ale rozhodně ne dodávat zbraně. Ukrajina se musí bránit, musí dělat to, co umí. Ale my přece rozhodně nechceme být vtaženi do konfliktu mezi Ruskem a Ukrajinou,“ soudí poslanec.

Kantor je naopak přesvědčen, že by Česko mělo Ukrajinu podporovat i dodávkami zbraní. „Bohužel ano. Z pohledu toho, kdo to vidí v širším kontextu, jak zeměpisném, tak historickém, prostě jednoznačně vychází, že je potřeba tomu konfliktu bránit, aby se nerozšířil ještě dál na jinou krajinu,“ vysvětluje Senátor.

Poslechněte si celý senátní duel v audiozáznamu. Moderuje Jan Bumba.