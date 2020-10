Štěch po 24 letech končí v Senátu. ‚Varoval jsem před koalicí s ANO,‘ říká k prohře ČSSD

V Pelhřimově ve druhém kole senátních voleb těsně prohrál dosavadní místopředseda Senátu Milan Štěch (ČSSD). Porazil ho podnikatel Jaroslav Chalupský (za Svobodné), který získal 52,43 procent hlasů. „Je zcela zřejmé, že soupeře podpořili lidé, kteří fandí politické pravici. Dostal jsem o čtyři tisíce hlasů méně než v prvním kole, lidé se možná lekli situace s covidem-19,“ řekl pro Radiožurnál Štěch, který o křeslo přišel po 24 letech. Rozhovor Praha 17:12 10. října 2020 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Bývalý místopředseda Senátu Milan Štěch | Foto: Michaela Danelová | Zdroj: iRozhlas

Co říkáte tomu, že se vám nepovedlo porazit Jaroslava Chalupského?

Je zcela zřejmé, že soupeře podpořili lidé, kteří fandí politické pravici. Možná, že to byl manévr, který se pravici povedl, že nedali žádného typického člena z ODS nebo TOP 09.

Byla to shoda okolností. Dostal jsem o čtyři tisíce hlasů méně než v prvním kole. Může hrát roli také to, že lidé se možná lekli situace s covidem-19. Také zafungovalo to, že se řada lidí ztotožnila s tím, že jsem v Senátu dlouho a už mám určitý věk a druhý kandidát je mladší. Je to život, čtyřikrát jsem vyhrál, teď jsem prohrál, beru to sportovně.

Co se to děje se sociální demokracií? V těchto volbách nezískala ani jednoho senátora.

Byl jsem jeden z těch, kteří asi nejhlasitěji varovali před tím, aby šla ČSSD do vlády s ANO. Důvody byly jasné - když se tak výrazně prohrají volby, má se jít do opozice. A také zkušenost s hnutím ANO byla špatná. Zažíval jsem to i v koaliční radě, kam jsem za vládnutí pana Sobotky chodíval za senátorský klub.

Viděl jsem, že Babiš jde přes mrtvoly a neuznává žádné partnerství. Varoval jsem mladší kolegy, ale oni to nebrali vážně. Konflikty jsem měl také s prezidentem, protože jsem si myslel, že se nechoval tak, jak by měl. To mi možná taky bylo sečteno nebo na to možná voliči zapomněli nebo to pro pravicově orientované voliče nestačilo.

Nedělal jsem to pro pravicové voliče nebo že bych chtěl někoho naštvat, myslel jsem, že je to správné a domníval jsem se, že se tak ti lidé chovat nemají.

Milan Štěch v letech 2010 až 2018 byl předsedou Senátu Parlamentu České republiky

před dvěma lety vystoupil společně se senátorským klubem ČSSD proti záměru sociální demokracie vstoupit do koaliční vlády s hnutím ANO, v jejímž čele by stál trestně stíhaný premiér Andrej Babiš

v letech 2008 až 2010 byl místopředsedou horní komory Parlamentu, tuto funkci zastával opět od listopadu 2018 až do letošních voleb

dva roky také vedl Českomoravskou konfederaci odborových svazů

Máte obavy, kam situace v ČSSD může vést?

Nedovolím si tady dělat nějaké závěry a vyslovovat velká moudra. Sociální demokracie potřebuje změnit politický styl, musí se stát stranou suverénní. Ve vládě je v současnosti brzdou.

(Ministr vnitra) Jan Hamáček vystupuje dobře, má rozumné názory ke covidu. Je zodpovědnější než předseda vlády, ale bude to lidem stačit? Občané potřebují, aby tady došlo k nějakému prostřídání. Chtějí poznat jiné politiky, kteří jim slibují, že to bude všechno za jejich éry lepší.

Sociální demokracie potřebuje doplnit nebo pozměnit tým. A sehnat mladší lidi, kteří budou dělat srozumitelnou levicovou politiku. Ve světě je zájem o levicovou politiku, například v USA nebo v západní Evropě, není pravda, že by byl její konec. Rozdíl mezi úzkou skupinou bohatých a středními vrstvami je enormní a to je prostor pro sociální demokracii. A k tomu přidat drobet politiky Zelených.

Stahuje se Milan Štěch z veřejného života?

Určitě nemám ambice někde zachraňovat sociální demokracii, k čemuž mě občas někdo vyzýval. Úplně se nestáhnu, ale teď si odpočinu. Před pěti lety jsem prodělal vážnou nemoc. Díky lékařům jsem ji překonal a určitě mám právo si trochu oddychnout.