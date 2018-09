Bizár v kampani nepomůže, zesměšněná strana sympatie nezíská, říká politolog Gregor

Sázka na téma migrace pro kampaň před komunálními volbami je vrcholný politický cynismus. Ve vysílání Radiožurnálu to řekl politolog Miloš Gregor z Fakulty sociálních studií Masarykovy univerzity. Letošní kampaň je podle něj specifická v tom, že některé strany mají centrálně řízenou kampaň bez konkrétních hesel nebo slibů. „Ve městech můžeme vidět pouze obecné proklamace o tom, že je máme volit, anebo o celostátních tématech,“ říká Gregor. Praha 7:00 22. září 2018 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na Google+ Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Muž, který během sněmovních voleb odevzdal svůj hlas v kostýmu Batmana (ilustrační foto). | Foto: Gabriela Hauptvogelová | Zdroj: Český rozhlas

Je kampaň viditelná – je tedy poznat, že volby budou už zhruba za dva týdny?

Když projíždím městy v České republice, tak zejména v těch větších je kampaň poměrně intenzivní a nevybočuje z toho, na co jsme zvyklí z komunálních voleb před čtyřmi, osmi lety i dříve.

Dá se čekat, že někdo ještě přijde s nějakým překvapením, novou taktikou?

Určitě bych s tím počítal, protože ze zkušenosti víme, že právě poslední týden je tím zlomovým, kdy se rozhoduje velká část voličů. Politické strany se proto snaží mobilizovat své příznivce pomocí hesel a témat během posledního týdne. Čekal bych, že pokud se má objevit kritika politické konkurence nebo nová témata, tak to bude v následujících dnech.

Má komunální kampaň nějaká specifika? V čem je jiná, než kampaň před parlamentními volbami?

Jiná je v tom, že nemáme jednu celostátní kampaň, ale 6 000 lokálních kampaní, které jsou na sobě dost často nezávislé. Pro politické strany je těžší to nějak koordinovat, v každém městě vypadá kampaň trošku jinak. Výrazně méně se s ní můžeme setkat například na sociálních sítích, které nejsou pro lokální kampaně úplně vhodné. Častější jsou tedy osobní setkávání, mítinky, setkání s občany a podobně.

Jak se politikům daří nacházet témata komunálních voleb? Když se podíváme na Prahu, dokáže volič poznat, co mu jednotlivé strany nabízí? Našly strany jedno, dvě jasná témata, která voličům srozumitelně předávají?

Témata se opakují historicky. Dost často je to doprava, otázka bydlení, infrastruktury, sociálních zařízení a sociální politiky. To je běžné ve skoro všech obcích a městech a také je to běžné pro většinu komunálních voleb. Rozdíl, který vidím letos, je ten, že některé strany úplně rezignovaly na lokální komunální témata a zaměřily se na celostátní témata anebo na obecné deklarace toho, že pokud je zvolíme, městu se bude dařit líp, aniž by nám vůbec naznačily, jak toho chtějí dosáhnout.

I před těmito volbami vsadili někteří kandidáti na téma migrace - a to přesto, že komunální politik opravdu s tématem evropské migrace nemá nic společného a opravdu ji nemůže nijak řešit nebo ovlivnit… Může přesto to téma fungovat?

To, že na to některé politické strany vsadily, je pro mě známka vrcholného politického cynismu. Není to téma, které by do komunálních voleb patřilo a to ti politici vědí a dělají to pouze se záměrem, aby vzbudili emoci – strach, pobouření – a tím získali hlas.

Může to vést k tomu, že pokud voliči v komunálních volbách opravdu tyto stranu zvolí na základě takového tématu, zákonitě dojde k rozčarování, protože komunální politici nebudou moci s tím tématem něco udělat. Voliči tak budou o to víc naštvaní na politiku, protože jim politici zase slibovali něco, co nedokázali splnit.

V rámci kampaně se objevuje různý „bizár“, o kterém se pak ale mluví. Může to fungovat tak, že o kom se mluví, toho lidé volí, byť by se o něm mluvilo negativně?

To si rozhodně nemyslím. Pokud jste lokální uskupení, které nedávno vzniklo, tak potřebujete, aby se o něm mluvilo a aby o něm lidé věděli. Ale pokud jste lidem pro smích tím, jak se prezentujete, tak si horko těžko budete získávat jejich sympatie a jejich přízeň ve volbách.

To, že o někom víme, že kandiduje, ale vysmíváme se jejich kampaním a přijdou nám i vyloženě směšné, je to pro ně naopak handicapem.

Do jaké míry jsou komunální kampaně centrálně řízené a do jaké míry mají jednotliví kandidáti volnost dát si na svůj plakát to, co chtějí?

Jsou dvě kategorie. Velké, zaběhnuté strany mají většinou nějakou centrálně řízenou linku kampaně, mají třeba jednotný vizuální design plakátu, aby ve městech kampaně vypadaly podobně. V konkrétním městě si pak kandidáti dosazují svoje fotky a svoje hesla.

Druhou variantou je, že si to v daném městě tvoří strany od začátku do konce. V každém městě tak kampaň vypadá jinak a nepoznáme, že se jedná o stranu, kterou známe z celostátní úrovně, protože má jiný vizuální design.

A letos máme fenomén, že některé strany, byť se jedná o komunální volby, tak mají centrálně řízenou kampaň bez konkrétních hesel nebo slibů – ve městech můžeme vidět pouze obecné proklamace o tom, že je máme volit, anebo celostátní témata.