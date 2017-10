Prezident z Lán: Babiše jmenuji premiérem. Sobotkovi vzkázal 'Shut-up'

„Opakuji svou víru uhlířskou, to znamená, že rozhodujícím faktorem pro úspěch jakékoliv politické strany je především osobnost jejího předsedy. Tady vyčnívají tři osobnosti – Babiš (ANO), po něm s velkým odstupem Tomio Okamura (SPD) a spolu s ním Ivan Bartoš (Piráti). Měli bychom si těchto lidí vážit, protože dovedli svoje strany k úspěchu,“ vyjádřil se nejdříve obecně k volbám v rozhovoru pro Blesk.tv.

Zeman také sdělil, že se jednalo o standardní volby, nikoliv zlomové, jak byly často označovány. Jediné zlomové volby byly podle prezidenta v roce 1990, kdy se měnil politický režim.

Zeman se již dříve nechal slyšet, že společně s manželkou volili ve Stodůlkách stranu SPO, jež vedl František Ringo Čech. „Mám Frantu Ringo Čecha nesmírně rád, chtěl jsme mu udělat radost,“ reagoval Zeman na otázku, jestli nevyhodil svůj hlas zbytečně.

Prezident se vyjádřil i k povolebnímu sestavování vlády. I když se hlavní vyjednávání teprve uskuteční, Zeman už má jasno v tom, koho jmenuje premiérem. „Dodržím svůj slib, který zněl, že vítěze voleb jmenuji premiérem. Kdyby, nedej bůh, vyhrál volby Kalousek (Miroslav Kalousek z TOP 09, pozn. red.), skousnul bych to a jmenoval premiérem jeho,“ řekl Zeman.

„Přepokládám, že se zítra (v pondělí) sejdu s Andrejem Babišem v Lánech. Chci dosáhnout toho, že když jmenuju premiéra, a tím bude Babiš, tak uspěje při hlasování o důvěře v Poslanecké sněmovně,“ popsal své plány.

Zeman vysvětlil, že Babiš má osobní kouzlo a jiní předsedové stran jsou proti němu nudní a šedivý. Zároveň zmínil svůj názor na kauzu Čapí hnízdo, kterou vnímá jako policejní provokaci a přiznal, že by sám hlasoval proti vydání Babiše policii.

Babišovo dítě

Prezident vyjádřil spokojenost se zavedením elektronických pokladen, které prosadil právě Babiš. „EET je Babišovo milované dítě, které se chová dobře, protože roste daňový výběr, a tudíž nevidím důvod, proč se takového dítěte zbavovat,“ nechal se slyšet Zeman.

Na výzvu moderátora vyjmenoval prezident tři pozitiva a tři negativa Babiše: „Obrovská pracovitost, organizační talent a schopnost rychle reagovat.“ Za tři negativa označil slabou orientaci v zahraniční politice, má konstantní odpor vůči euru a nevyjádřil se kladně k vodnímu koridoru Dunaj-Labe-Odra.

Zeman také sdělil, co vidí za neúspěchem ČSSD. Odpovědnost podle něj nese celá strana. Narazil i na takzvaný lánský puč před čtyřmi lety, kdy málem došlo k sesazení Sobotky z čela ČSSD. „Kdyby měl tehdy jistou míru cti, tak se tam mohl objevit kdokoliv jiný. Nový, energičtější předseda se životní zkušeností, který už něco dokázal,“ podotknul Zeman „Sobotka by měl po svém výsledku pouze a jedině mlčet. "Shut-up" by vykřikli Angličané,“ dodal prezident.

Zeman se v Lánech vyjádřil i k neúspěchu komunistů. „U KSČM jsem si všimnul toho, že u voleb propadla jednička na kandidátce Marta Semelová, čehož nelituji, protože ten, kdo klade květiny na hrob masového vraha Klementa Gottwalda, je nebezpečím pro demokracii,“ myslí si.

Extremismus nebo demokracie?

O demokracii Zeman mluvil také v návaznosti na SPD Tomia Okamury. Vyloučil, že by se jednalo o extrémistické uskupení.

„Není to Blok proti islámu, ale Strana přímé demokracie, a odkdy je demokracie extremismem? Se stranou jsem se shodl na několika bodech programu – na zavedení přímé volby, referenda nebo povinných voleb,“ řekl Zeman.

„Slibuji, že až se sejdu s Okamurou, tak mu doporučím, aby se věnoval tomu, co mi je sympatické, tedy aby se věnoval přímé demokracii,“ ukončil diskuzi o SPD.

„Úspěch Pirátů jsem nečekal, nicméně skloňme se s úctou před tímto výsledkem a uvažujme, co by se s ním dalo udělat ve prospěch Česka. Nejsem tady od toho, abych radil Pirátům nebo Babišovi. Ale přišlo mi logické, kdyby se zapojili do vlády,“ myslí si Zeman. Dodal také, že by ocenil, kdyby Piráti ve vládě využili svých znalostí informačních technologií.

Zeman také komentoval neúspěch TOP 09. Důvodů, proč nedosáhla lepších výsledků je podle něj hned několik. „Myslím si, že jeden z důvodů proč TOP 09 neuspěla, byla migrace, akce 'anitibabiš' a 'antizeman'. Myslíte si, že jsou voliči tak 'blbí', aby uvěřili straně, která šíří nenávist a zášť,“ tázal se Zeman.