Stabilizace společnosti, vulgarity v médiích, ale i příspěvek pro Klokánky nebo vyvěšení vlajky Evropské unie. To je jen výběr z toho, co za pět let stihl ve funkci prezidenta republiky Miloš Zeman. Server iROZHLAS.cz požádal hradního mluvčího Jiřího Ovčáčka, aby sestavil 10 milníků prvního volebního období hlavy státu. Redakce je pak doplnila o dalších deset stěžejních událostí.

V levém sloupci čtěte výběr milníků podle mluvčího Jiřího Ovčáčka a v pravém sloupci doplnění redakce serveru iROZHLAS.

Jiří Ovčáček

Redakce iROZHLAS

Kontakt s občany Splnění předvolebního slibu být soustavně v kontaktu s občany. Od roku 2013 po celou dobu mandátu pan prezident pravidelně navštěvoval kraje.

Vlajka EU Necelý měsíc po nástupu do funkce nechal Zeman poté, co ratifikoval dodatek Lisabonské smlouvy - což odmítal jeho předchůdce Václav Klaus - vztyčit nad Pražským hradem vlajku Evropské unie. Stalo se tak vůbec poprvé, co Česká republika v roce 2004 do unie vstoupila.

Migrační krize V roce 2015 začal pan prezident varovat před důsledky migrační krize. Zpočátku kritizovaný názor nakonec přejala většina českých politiků.

Soud o Peroutku V lednu 2015 Zeman uvedl, že novinář Ferdinand Peroutka napsal článek s názvem Hitler je gentleman. Za výrok ho zažalovala vnučka novináře Terezie Kaslová, soud pak nařídil, aby se Kancelář prezidenta republiky za výrok omluvila. Hrad posléze podal dovolání k Nejvyššímu soudu, prozatím nebylo rozhodnuto.

„Před více než třiceti lety jsem po několik měsíců v Klementinu pročítal časopisy Přítomnost. A protože mám fotografickou paměť, přesně si pamatuji, že článek s tímto titulkem byl vlevo dole,“ prohlásil později Miloš Zeman.

Visegrádská čtyřka Dlouhodobá podpora silné a akceschopné visegrádské čtyřky v rámci Evropské unie. Aktivní účast na klíčových jednáních V4.

Pomoc Klokánkům Po nástupu do funkce založil Zeman nadační fond, kam každý měsíc posílá 60 tisíc korun. Původně byl určen na splácení státního dluhu, v srpnu 2015 Zeman oznámil, že peníze věnuje Fondu ohrožených dětí. Ten provozuje Klokánky.

Ekonomická diplomacie Jednoznačná podpora ekonomické diplomacie, například ve vztahu k Číně. V tomto směru Česká republika dohnala své partnery v Evropské unii.