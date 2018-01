Mám mnoho nedostatků, ale v životě jsem neměl strach, říká Zeman v posledním rozhovoru před volbami

„Občas si přečtu, na co se ptají jednotlivých kandidátů. Nu, a na všechny tyto otázky už jsem desetkrát odpověděl, proč bych na ně odpovídal pojedenácté?“ komentuje Miloš Zeman v rozhovoru pro Mladou frontu DNES své rozhodnutí, že se nezúčastní žádné z předvolebních debat. Prezident se mimo jiné vyjádřil k prohlášení předsedy Ústavního soudu Pavla Rychetského pro server iROZHLAS.cz, jenž má obavy z „kohorty panošů, která funguje na Hradě“. Praha 10:55 11. ledna 2018 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na Google+ Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Prezident Miloš Zeman | Foto: Filip Jandourek | Zdroj: Český rozhlas

Zeman v rozhovoru pro deník přiznává, že je nervózní z nadcházejících voleb. „Česká národní povaha mimo jiné spočívá v tom, že když někdo moc vyhrává, tak ti, kdo prohrávají, se dají dohromady a snaží se ho z té bedny stáhnout,“ říká.

Prezident si ovšem nepřipouští, že by se do druhého kola nedostal. Musí být však podle vlastních slov připraven na to, že v něm bude mít „velmi obtížnou pozici“.

Bílé karty a neúčast v debatách

Zeman v neděli na rozhlasové stanici Frekvence 1 prohlásil, že v případě, že nepostoupí do druhého kola prezidentské volby, nepodpoří žádného ze svých soupeřů. Nemají totiž podle něj potřebné zkušenosti. Při otázce, jak to jde dohromady s jeho opakovaným prohlášením, že by byl pro zavedení povinné účasti u voleb, se prezident odvolává na takzvané bílé lístky.

„Kdyby byla zavedená povinná volební účast, tak bych vyfasoval bílý lístek a ten bych ve druhém kole, pokud bych do něj neprošel, vhodil do urny,“ vysvětluje.

Podle něj jeho zdravotní stav neustále vytahují kandidáti, kteří „mají pocit, že se do druhého kola nedostanou“. „(T)outo sice razantní, ale špinavou argumentací (se) snaží (do něj) dostat,“ tvrdí Zeman.

Jeho neochota účastnit se debat se svými protikandidáty však údajně nevychází ze strachu. „Mám mnoho a mnoho nedostatků, ale v životě jsem neměl strach,“ říká Zeman. „Občas si přečtu, na co se ptají jednotlivých kandidátů. Nu, a na všechny tyto otázky už jsem desetkrát odpověděl, proč bych na ně odpovídal pojedenácté?“

Prezident dále přidává: „Řekl jsem, že nebude své protivníky napadat a nebudu reagovat na jejich útoky. No, a dovedete si představit, jak jdu do nějakého duelu a nikoho v něm nenapadám?“

'Rychetský je frustrován‘

Deník v jedné otázce odkazuje také na nedávný rozhovor serveru iROZHLAS.cz s Pavlem Rychetským. Předseda Ústavního soudu v něm vyjádřil své obavy z takzvané kohorty panošů, která podle něj funguje na Hradě kolem prezidenta Zemana.

„V obecné rovině mohu říct, že se stalo nikoli pozitivní tradicí v naší zemi, že se na Pražském hradě kolem toho, kdo je zrovna prezidentem, formují vždy skupiny lidí, které nejsou schopny s prezidentem vést dialog včetně kritických postojů,“ popsal Rychetský pro server iROZHLAS.cz

„Pavel Rychetský je trochu frustrován tím, že jsem při posledních dvou nebo třech jmenováních ústavních soudců neuposlechl jeho rady a jmenoval jiné ústavní soudce, než si přál on. A já dokážu tuto frustraci pochopit,“ reaguje v Mladé frontě DNES na Rychetského kritiku Zeman.

„Na druhé straně bych já sám pokládal za poněkud odvážné kritizovat okolí jakéhokoli politika, protože je věcí toho politika, jaké spolupracovníky si vybere. A konečně zatřetí, velmi puntičkářská poznámka: kohorta je daleko početnější útvar, než je několik úředníků, kteří tady se mnou sedí v hradní kanceláři,“ dodává pak.