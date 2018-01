'Pražská kavárna bude muset zavřít ústa. Shut up.' Podívejte se na setkání prezidentů Klause a Zemana

Do volebního štábu znovu zvoleného prezidenta Miloše Zemana dorazil v sobotu večer i jeho předchůdce Václav Klaus. Ten mu přišel poblahopřát s tím, že k volebnímu výsledku sám přispěl zhruba pěti procenty. Takzvané pražské kavárně pak Zeman vzkázal 'shut up'. Server iROZHLAS.cz přináší přepis rozhovoru současné a bývalé hlavy státu. Praha 13:45 28. ledna 2018 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na Google+ Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Miloš Zeman po oznámení výsledků druhého kola voleb. | Zdroj: Reuters

Václav Klaus: Miloši, Miloši.

Miloš Zeman: No Václave, pojď nahoru.

Václav Klaus: No jdeme, jdeme.

Miloš Zeman: Jsi zván do prezidentského salonku.

Václav Klaus: Ale tady všechna média chtěj všechno slyšet ode mě. Tak já už jim tady odpovídám na otázky a jenom jsem jim ještě nezačal říkat, že se čekalo... že se těším na to, až se tebe zeptám, kolika procenty hlasů jsem k tomu tvému 51,8 procenta hlasů přispěl. S tím, že můj odhad je tak něco kolem pěti procent. Se tě chci zeptat, jestli tady tento názor sdílíš, nebo ne.

Václav Klaus.

Miloš Zeman: No to si fandíš, dobře. Milý Václave, mně postupně v následujících dnech bude řada lidí oslovovat. U každého z nich to bude pět procent.

Václav Klaus: No...

Miloš Zeman: A kdybych to vysčítal, tak to bude dohromady asi tak padesát procent.

Václav Klaus: Čili že ty si nepřispěl nic...

Miloš Zeman: Téměř ničím, přesně tak. Ale ve tvém konkrétním případě zcela výjimečně na rozdíl od těch jiných, ti, kamaráde, těch pět procent uznávám.

Václav Klaus: To je bezvadný. Já jsem tady všem lidem říkal, že to je vítězství nejen tvoje, ale že je to vítězství rozumných lidí v této zemi. Rozumných lidí, kteří se nenechali zmanipulovat mediálními neuvěřitelnými ataky. Já myslím, že pro nás pro všechny je to dobrý závdavek do budoucna. Jistojistý důvod k optimismu naší budoucnosti.

Miloš Zeman: Já bych tě doplnil. Pražská kavárna, což je takové společenství sebe se utvrzujících lidí, kteří v životě příliš mnoho nedokázali, teď asi, pokud nebude chtít pět let fňukat, že neprošel její kandidát, bude muset zavřít ústa. Zdůrazňuji, zavřít ústa. Já jsem pověstný originálním překladem anglických výrazů. Nicméně výraz 'Shut up' (anglicky drž hubu; pozn. red.) je natolik přeložitelný zdvořile i méně zdvořile, že ponechávám na každém, pro jaký překlad se rozhodnou.

Václav Klaus: To je přesně v duchu toho, co jsem já tady odpovídal před chvílí, protože jsem říkal, že teď jsem velmi zvědav, jestli ti poražení vydrží přijmout ten výsledek.

Miloš Zeman: Pět let...

Václav Klaus: ...jestli budou křičet o tom, že demokracie prohrála, jako křičeli po parlamentních volbách. A říkal jsem, že si myslím, že kdyby to dopadlo opačně, tak že ty a tvoji podporovatelé...

Miloš Zeman: Vítězství demokracie, ano, ano...

Václav Klaus: ...ano, ale já si nejsem jist, že to bude opačně. A proto jsem velmi zvědav na následující dny. Přál bych si nesmírně, aby poražení výsledek přijali.

Miloš Zeman: Tak a teď pojď na skleničku vína nahoru. Mějte se hezky a nashledanou.

