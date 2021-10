Ústavní právník: Prezidenta může zbavit pravomocí jen Parlament, samotná hospitalizace k tomu nestačí

Prezident Miloš Zeman byl v neděli hospitalizován v Ústřední vojenské nemocnici. Informace o jeho zdravotním stavu jsou strohé. Podle ústavního právníka Aleše Gerlocha čekají hlavu státu po skončených sněmovních volbách dva formální kroky: svolání nového zasedání sněmovny a poté jmenování nového premiéra. V rozhovoru nastiňuje scénáře, k nimž můžou podle Ústavy zákonodárci přistoupit. Praha 19:15 10. října 2021 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Prezident Miloš Zeman je od neděle znovu hospitalizován v Ústřední vojenské nemocnici. Archivní foto | Foto: Lukas Kabon/Anadolu Agency | Zdroj: Profimedia

Ošetřující lékař Miroslav Zavoral oznámil, že prezident Miloš Zeman je hospitalizován na pracovišti intenzivní medicíny. Je podle Ústavy i nadále schopen vykonávat svou funkci?

Samo o sobě to nestačí, protože o tom musí rozhodnout sněmovna a Senát společným rozhodnutím nadpoloviční většinou přítomných poslanců a nadpoloviční většinou přítomných senátorů.

Ústava, konkrétně článek 66, hovoří o tom, že prezident není způsobilý vykonávat úřad, pokud se pro to vysloví sněmovna a Senát. Prezidentovy pravomoce by následně přešly na předsedu vlády, předsedu sněmovny a šéfa Senátu (viz box na konci článku).

ČLÁNEK 66 ÚSTAVY „Uvolní-li se úřad prezidenta republiky a nový prezident republiky ještě není zvolen nebo nesložil slib, rovněž nemůže-li prezident republiky svůj úřad ze závažných důvodů vykonávat a usnese-li se na tom Poslanecká sněmovna a Senát, přísluší výkon funkcí podle čl. 63 odst. 1 písm. a) až e) a h) až k) a čl. 63 odst. 2 předsedovi vlády. Předsedovi Poslanecké sněmovny přísluší v době, kdy předseda vlády vykonává vymezené funkce prezidenta republiky výkon funkcí prezidenta republiky podle čl. 62 písm. a) až e) a k) a dále čl. 63 odst. 1 písm. f), jde-li o vyhlášení voleb do Senátu; uvolní-li se úřad prezidenta republiky v době, kdy je Poslanecká sněmovna rozpuštěna, přísluší výkon těchto funkcí předsedovi Senátu, kterému též přísluší v době, kdy předseda vlády vykonává vymezené funkce prezidenta republiky, výkon funkce prezidenta republiky podle čl. 63 odst. 1 písm. f), jde-li o vyhlášení voleb do Poslanecké sněmovny.“

V jaké situaci se dá říci, že prezident není schopen vykonávat funkci? Kde je ta hranice?

Je to abstraktní pojem, který je záměrně zvolen, aby se zohlednily různé situace. Uvádí se typicky závažné zdravotní důvody. Není to ale sama nemoc nebo hospitalizace, skutečně by to měl být zřejmě nějaký stav pooperační nebo stav bezvědomí a tak podobně.

Prezidentův lékař neřekl konkrétní důvod hospitalizace, neznáme podrobnosti Zemanova zdravotního stavu. Komory Parlamentu se na odejmutí pravomocí mohou shodnout až v řádu několika týdnů. Do té doby nebudeme vědět, zda prezident svou funkci může vykonávat?

Teď je otázka, jestli nějaké pravomoce musí aktuálně vykonávat. Z hlediska povolební situace má dvě pravomoce. První je svolání jednání sněmovny.

Pokud ho ale nesvolá, podle zákona se musí poslanci sejít do třiceti dnů od voleb. Na této schůzi podá vláda demisi a poté nastává druhý Zemanův krok - jmenování nového předsedy vlády, která bude žádat novou sněmovnu o vyslovení důvěry.

V rámci povolebního jednání se skloňuje, že prezident by měl moderovat politickou debatu, avšak to není podle Ústavy jeho povinnost. Nemusí tedy pověřovat někoho jednáním o možné nové vládě. Je to jenom politická praxe.

Poté, co vláda podá demisi, je nějaká lhůta, do kdy musí prezident jmenovat nového premiéra?

Tato lhůta není ustanovená. On je povinen ihned demisi přijmout, ale zároveň Ústava říká, že prezident pověří vládu výkonem funkce až do jmenování vlády nové. Je tedy na něm, kdy to udělá. Z hlediska Ústavy tam lhůta není.

Může prezidenta zbavit pravomocí ještě současná sněmovna spolu se Senátem?

To je zajímavá úvaha a nelze to vyloučit. Jsou názory, že dosavadní sněmovna se může ještě sejít, a to do konce volebního období, což je 21. října, a může rozhodnout.

K tomu obě komory Parlamentu potřebují podklady o zdravotním stavu prezidenta?

Ano, protože prezident případně může rozhodnutí sněmovny a Senátu napadnout. Správně by měla vzniknout otázka, co je povinen nyní dělat a co není. Co je přesně výkon pravomocí. To ale určitě není povinnost jednat s lídry politických stran. Správně by se měl setkat s dosavadním předsedou vlády, což udělal, a s předsedou koalice, která uvažuje sestavit příští vládu.

Teď je ale otázka, jak se to poslanci a senátoři dozví. Zemanův ošetřující lékař v neděli řekl, že nemůže říct přesnou diagnózu, protože si to jeho pacient nepřeje.

Pokud by se na Kancelář prezidenta republiky obrátila komora Parlamentu, že potřebuje tyto dokumenty pro řízení a bylo by zjevné, že prezident není schopen vykonávat svůj úřad, tak potom by ta situace byla jiná, protože by se opírali přímo o Ústavu a článek 66.

Předpokládám, že by kancelář zdravotní dokumenty o prezidentovi musela poskytnout, protože to je žádost orgánu pro výkon jeho pravomoci. Je to podobné, jako když soud požádá o dokumenty, nebo když policie požádá o dokumenty pro vyšetřování. Je ale pravda, že tady chybí zákonná úprava, která by to jasně vymezila.

Aleš Gerloch (66 let) Právník a zároveň profesor na právnické fakultě Univerzity Karlovy. Specializuje se především na teorii práva, právní filozofii a ústavní právo. Za minulého režimu byl členem KSČ. V roce 2018 neúspěšně kandidoval jako nezávislý ve volbách do Senátu. O rok později ho prezident Miloš Zeman navrhl na post soudce Ústavního soudu, senátoři jeho nominaci nepodpořili. V minulosti se Gerloch zastával Zemana v jeho rozhodnutí nejmenovat Miroslava Pocheho ministrem zahraničí, nebo Andreje Babiše ve sporu o střetu zájmů s Městským úřadem v Černošicích.

Listina základních práv a svobod ale říká, že každý je chráněn před neoprávněným zveřejňováním údajů o své osobě. Zároveň se tím ale dostáváme do kolize s veřejným zájmem?

Ty meze může nastavit jenom zákon, ale my takový zákon nemáme. Zákonná úprava by to měla stanovit a prolomit právo na ochranu a pak by bylo oprávněné zveřejnit i proti vůli té osoby. V současnosti to nemáme a situace je složitá.

Exprezident Václav Havel byl také ve vážném zdravotním stavu, komorami tehdy nebylo navrhováno, aby jeho pravomoce přešly na někoho jiného.

Neměla by být v zákonu rovněž stanovena povinnost zřízení zdravotního konzilia, pokud je prezident nemocný?

Souhlasím s tím. Jenom bych připomněl, že nemáme žádný zákon o prezidentovi republiky. Máme jenom zákon o Kanceláři prezidenta republiky, takže tam by to mohlo jít. Čili je dobrou otázkou, kam tyto věci zařadit, ale vyžaduje to zákonnou úpravu.

Mohlo by se to případně zařadit do zákona o zdravotní péči?

To by mohlo jít, tam by to mohlo být zařazeno jako zvláštní ustanovení, které by se ale netýkalo jen hlavy státu, ale i dalších ústavních činitelů.

ROZDĚLENÍ PRAVOMOCÍ PREZIDENTA V PŘÍPADĚ, KDY NEMŮŽE VYKONÁVAT FUNKCI PŘEDSEDA VLÁDY zastupuje stát navenek

sjednává a ratifikuje mezinárodní smlouvy

je vrchním velitelem ozbrojených sil

přijímá vedoucí zastupitelských misí

pověřuje a odvolává vedoucí zastupitelských misí

propůjčuje a uděluje státní vyznamenání

jmenuje soudce

nařizuje, aby se trestní řízení nezahajovalo, a bylo-li zahájeno, aby se v něm nepokračovalo, má právo udělovat amnestii.

PŘEDSEDA SNĚMOVNY jmenuje a odvolává předsedu a další členy vlády a přijímá jejich demisi, odvolává vládu a přijímá její demisi

svolává zasedání Poslanecké sněmovny

svolává zasedání Poslanecké sněmovny rozpouští Poslaneckou sněmovnu

pověřuje vládu, jejíž demisi přijal nebo kterou odvolal, vykonáváním jejích funkcí prozatímně až do jmenování nové vlády

jmenuje soudce Ústavního soudu, jeho předsedu a místopředsedy

jmenuje členy Bankovní rady České národní banky

vyhlašuje volby do Senátu

PŘEDSEDA SENÁTU vyhlašuje volby do Poslanecké sněmovny

přebírá také pravomoci uvedené u předsedy sněmovny, pokud prezident zemře nebo abdikuje v době, kdy je sněmovna rozpuštěná