Šéf Motola Ludvík ve volbách do Senátu neuspěl. ‚Myslím, že už nikdy kandidovat nebudu,‘ prohlásil

Ředitel Fakultní nemocnice Motol Miloslav Ludvík (ČSSD) skončil ve volebním obvodu Praha 5 až na třetím místě. Získal 13,49 procenta hlasů, věřil si ale na víc. „Čekal jsem asi něco okolo dvaceti procent," řekl serveru iROZHLAS.cz. Za špatným výsledkem podle něj stojí to, že kandidoval za ČSSD a ANO, které v Praze nemají dobrou pozici. V příštích letech už podle svých slov kandidovat nebude. Rozhovor Praha 18:13 3. října 2020

Co říkáte na volební výsledek?

Říkali mi, že kandidatura za ďábelskou koalici ANO a ČSSD v Praze bude těžká. A ukázalo se, že těžká byla.

Čekal jste víc? Na kolik jste si věřil?

Čekal jsem něco okolo dvaceti procent, takže asi o něco víc. Člověk nemůže být spokojený, protože jsem nepostoupil, ale v Praze kandiduji už dlouho a vím, jak je to strašně těžké.

Problém tedy vidíte hlavně v té koalici?

Nevím. Klidně to mohlo být i mým výkonem. Když to ale porovnám s výsledky v jiných pražských obvodech, tak jsem dostal relativně dost hlasů. Nestačilo to ale k postupu.

Umíte tedy říct, co konkrétně vám volby prohrálo?

Skutečně si myslím, že pozice těch dvou stran je v Praze velmi problematická.

Poslední dobou jste se na sítích hodně vyjadřoval k druhé vlně nemoci covid-19. Nemohlo se to na volebním výsledku promítnout?

To si nemyslím. Alespoň podle reakcí, které mám okolo, tohle roli nehrálo. A jaký já mám postoj k pandemii?

Asi víte, jaké postoje jste na sociálních sítích prezentoval.

Realistické.

A nemohli to někteří voliči vzít tak, že pandemii zlehčujete?

Já ji nezlehčuji, jen tam podávám informace o situaci ve Fakultní nemocnici Motol.

Mluvil jste o tom, že za vaší prohrou stály strany, za které jste kandidoval. Znamená to, že příště budete kandidovat za jinou stranu?

Já myslím, že už nikdy kandidovat nebudu. Po třiceti letech v politice toho mám tak akorát dost.

Takže to byla poslední kandidatura Miloslava Ludvíka?

Nikdy neříkej nikdy, ale v tuto chvíli toho mám dost. Navíc jsem měl tu smůlu, že jsem se na tu kampaň ani nemohl soustředit. Neustále jsem lítal ve špitále, takže to bylo takové složitější.

Není škoda peněz investovaných do kampaně, když jste na ni neměl čas?

Ano, investovalo se do toho dost. Dal jsem tam peníze i ze svého, ale co s tím můžete dělat?