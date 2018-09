Mít, či nemít radu? Desítky obcí snížily počet zastupitelů, posílily tím postavení starosty

Desítky menších obcí se rozhodly od minulých voleb zrušit radu obce, tucet jich naopak radu nově zavádí. Jaké to může mít výhody a nevýhody? Praha 11:30 24. září 2018 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na Google+ Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Olešnice u Trhových Svin je jednou z obcí, které se se rozhodly snížit počet zastupitelů z 15 na 11. Zastupitelé proto nemusí volit radu a více pravomocí delegují na starostu. | Foto: Reprofoto | Zdroj: Mapy.cz

Z patnácti na jedenáct klesne po volbách počet zastupitelů v Olešnici u Trhových Svinů na Českobudějovicku. Obec tak bude mít zastupitelstvo, které si zvolí starostu, zanikne ale rada obce. Podle starosty Rudolfa Mareše, který vede jedinou místní kandidátku Sdružení nezávislých kandidátů, se obci uleví.

Poslechněte si reportáž z Olešnice, kde se rozhodli zrušit radu obce

„Dosud jsem posílal pozvánku pěti radním včetně mě, kontroloval jsem kompetence rady podle zákona o obcích. Rada přijímala doporučující usnesení pro jednání zastupitelstva a poté se to ještě jednou dublovalo projednáváním v zastupitelstvu,“ vysvětluje starosta postup, který může být pro menší obce příliš komplikovaný a může snižovat jejich akceschopnost. Opodstatnění má podle starosty rada v obcích nad tři tisíce obyvatel, v Olešnici však žije méně než tisíc lidí.

Obce od 500 do 10 tisíc obyvatel se mohou samy rozhodnout, zda budou mít radu

Obce od 500 do 3000 obyvatel si mohou podle zákona o obcích samy zvolit počet zastupitelů od 7 do 15. Obce od 3 tisíc do 10 tisíc obyvatel jich mohou mít 11 až 25. Povinnost zvolit si radu přitom mají obce od 15 zastupitelů.

Analýza serveru iROZHLAS.cz ukázala, že podobné rozhodnutí jako Olešnice – tedy zrušit radu – přijalo v uplynulém volebním období 34 obcí, například Řepov na Mladoboleslavsku, Bukovec na Frýdecko-Místecku nebo Kladruby nad Labem na Pardubicku.

Dalších 12 obcí, mezi nimi například Zdiby v Praze-východ, Praha-Kolovraty nebo Zaječov u Berouna, naopak počet zastupitelů zvýšily a povinnost volit radu jim tak nově vznikla. Celkem počet zastupitelů od minulých voleb změnilo 356 obcí, tedy zhruba každá dvacátá.

V obcích, které radu zrušily, přejde většina pravomocí na starostu, nikoli však všechny: „Starosta, který vykonává pravomoc rady, nemůže například rozhodovat ve věcech obce jako jediného společníka obchodní společnosti. Nemůže také samostatně vydávat nařízení obce či stanovit počet zaměstnanců obecního úřadu,“ upozorňuje mluvčí jihočeského krajského úřadu Hana Brožková.