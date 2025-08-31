Model STEM: ANO a Spolu oslabilo, SPD si naopak polepšilo. Do Sněmovny by se dostali i Motoristé

Sněmovní volby by nyní podle modelu agentury STEM vyhrálo hnutí ANO se ziskem 31,2 procenta hlasů. Druhá koalice Spolu by měla 20,9 procenta. V obou případech jde oproti minulému týdnu o pokles. Polepšila si třetí SPD. Do Sněmovny by se dostalo sedm politických subjektů, včetně Motoristů sobě. Motoristé zaznamenali výsledek nad pěti procenty v modelu agentury STEM poprvé od letošního dubna. Výsledky průzkumu zveřejnila televize CNN Prima News.

Volební model agentury STEM | Zdroj: STEM

Opoziční ANO si oproti předchozímu průzkumu pohoršilo o 1,5 procentního bodu. Koalice Spolu, složená z ODS, lidovců a TOP 09, ztratila 0,4 bodu.

Třetí by se ve volbách umístila SPD. Hlas by jí dalo 12,8 procenta voličů. Je to o 1,8 procentního bodu více než před týdnem. „Díky svému spojení s hnutím PRO, Trikolorou a Svobodnými nadále zůstává hlavním reprezentantem protestních hlasů,“ uvedla Prima.

Čtvrtí by skončili Starostové se ziskem 10,1 procenta hlasů, což představuje pokles o 0,8 procentního bodu. Polepšili si naopak Piráti, kterým podpora vzrostla o 0,4 bodu na 8,9 procenta. „Výsledek z poloviny srpna, kdy přesáhli devět procent, nezopakovali. Jedná se však o jejich druhý nejlepší výsledek,“ upozornila CNN Prima News.

O půl procentního bodu klesla v porovnání s předchozím modelem podpora hnutí Stačilo! Hlas by mu nyní dalo 6,5 procenta voličů. Těsně by se do Sněmovny dostali Motoristé sobě, podle modelu by měli 5,1 procenta. Naopak bez poslanců by byla Přísaha se ziskem 3,4 procenta hlasů.

V přepočtu na mandáty by ANO nyní mělo 69 poslanců, koalice Spolu 46. Dalších 27 křesel by ve Sněmovně obsadili zástupci SPD a 20 mandátů by získali Starostové. Piráti by měli 19 poslanců, Stačilo! 12 a Motoristé sobě sedm křesel. Celkem by strany současné vládní koalice měly spolu s Piráty 85 křesel.

Výzkumníci STEM dělali průzkum ve třech vlnách od 7. do 26. srpna. Zúčastnilo se ho více než 1500 respondentů.

