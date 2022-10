Po Moldavě se komunální volby budou opakovat i v Hrčavě. Důvodem je účelové přihlašování lidí

Volby v Hrčavě na Frýdecko-Místecku se budou opakovat. Rozhodl tak v úterý Krajský soud v Ostravě. Výsledek podle jeho senátu ovlivnili účelově přihlášení lidé, kteří získali krátce před volbami trvalé bydliště ve dvou nemovitostech starosty Marka Sikory (Pro Hrčavu). Jedna z nich je navíc neobyvatelná. Ostrava 13:49 25. října 2022 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Hrčava | Foto: Marek Spilka | Zdroj: Profimedia

K soudu se dostaly dvě stížnosti související s Hrčavou. Jednu soud už zamítl dříve. V úterý se zabýval tou, kterou podal jeden z kandidátů uskupení SNK Hyrčovjaně Martin Koper. Jeho sdružení volby prohrálo celkem o 27 hlasů. S ohledem na to, že kandidátka měla sedm lidí a každý volič měl tak sedm hlasů, výsledek mohli ovlivnit čtyři hlasující.

V obci, která je po sousedním Bukovci druhou nejvýchodnější obcí Česka, kandidovala dvě uskupení. Těsným rozdílem vyhrála kandidátka Pro Hrčavu současného starosty Marka Sikory.

Podle soudu je právo volit spojeno výhradně s lidmi, kteří jsou s daným městem či obcí spjatí. Během veřejného jednání se prokázalo, že minimálně čtyři osoby k Hrčavě neměly žádný vztah.

„Některé byly navíc nahlášeny v neobyvatelné nemovitosti,“ řekl soudce. Doplnil, že trvalý pobyt tito lidé získali dva měsíce před volbami. A i když v Hrčavě nežili, osobně se účastnili voleb.

Podle soudu se to stát nemělo a všichni takto evidovaní lidé měli být vyškrtnuti ze seznamu voličů. Soudce dodal, že výsledek byl navíc velmi těsný. „Stačily hlasy čtyř voličů, aby se změnil poměr ve výsledku voleb. Soud proto přistoupil k nejradikálnějšímu řešení. Tím je neplatnost voleb,“ doplnil soudce.

Rozhodnutí soudu autor stížnosti Koper uvítal. „Spadl mi kámen ze srdce. Nejen mně,“ řekl. Dodal, že do opakovaných voleb jeho sdružení sestaví stejnou kandidátku. Starosta Sikora odmítl komentovat rozhodnutí soudu i to, zda své známé do obce nechal přihlásit účelově.

Uvedl ale, že kandidátku také sestaví znovu. A to i přesto, že je proti němu vedeno trestní stíhání v souvislosti s dotačním podvodem. „Trestní stíhání neznamená, že jsem vinen. Věřím, že zase vyhrajeme,“ řekl.

Ministr vnitra vyhlásí opakované hlasování do 30 dnů poté, co obdrží usnesení soudu. Je možné, že se nové volby budou konat v lednu. Společně s těmi v Moldavě v Krušných horách. I tam se potvrdilo podezření na účelové přihlašování voličů. Starostka proto rozhodla před konáním voleb vyškrtnout 46 lidí ze stálého seznamu voličů. Předseda volební komise nominovaný SPD je ale volit nechal.

Krajský soud v Ostravě obdržel v souvislosti s komunálními volbami v Moravskoslezském kraji 15 stížností. Zamítl 13 z nich, té z Hrčavy vyhověl. Nezabýval se stížností z Krasova na Bruntálsku, protože nesplňovala náležitosti.