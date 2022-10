Krajský soud dal za pravdu starostce Moldavy. Kvůli přistěhování lidí zneplatnil výsledek místních voleb

Hlasování v komunálních volbách na Moldavě na Teplicku je neplatné. Rozhodl o tom Krajský soud v Ústí nad Labem. Do obce v Krušných horách se před volbami přistěhovaly víc než čtyři desítky lidí. Starostka je ale nechala vyškrtnout ze seznamu voličů s odkazem na to, že obci ve skutečnosti nežijí. Hlasování by se mohlo podle mluvčí ministerstva vnitra opakovat zřejmě příští rok v lednu. Ústí nad Labem 13:11 25. října 2022 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Moldava, Nové Město č.p. 37, bývalá podniková ubytovna se před volbami v září 2022 stala trvalým bydlištěm desítek lidí, nových obyvatel Moldavy | Foto: Jana Vitásková | Zdroj: Český rozhlas

Starostka Moldavy sice vyškrtla ze seznamu voličů přes 40 lidí, předseda volební komise ale nechal odvolit všechny, kteří k volbám přišli. Zdůvodňoval to tím, že dokladem prokázali, že mají v obci trvalé bydliště.

Podle rozhodnutí zveřejněného na úřední desce krajského soudu ale okrsková volební komise na Moldavě nebyla k dopsání 27 lidí do seznamu voličů oprávněná a ovlivnila hrubým způsobem výsledky voleb do tamního zastupitelstva.

„Bylo dovozeno, že došlo k hrubému ovlivnění výsledků těchto voleb,“ uvedla pro Radiožurnál mluvčí soudu Veronika Suchoňová. Pokud by totiž tito voliči nehlasovali, výsledek voleb by byl výrazně jiný.

Zároveň ale soud zneplatnil pouze hlasování v komunálních volbách. Znamená to například to, že kandidáti se nebudou muset znovu registrovat.

Opakované hlasování se koná v jednom dni. Hlasování začíná v 7.00 hodin a končí ve 22.00 hodin. „Konkrétní den bude právě určen ve vyhlášení opakovaného hlasování. Předpokládáme, že termín opakovaného hlasování bude stanoven na lednový termín,“ uvedla pro ČTK mluvčí ministerstva vnitra Hana Malá.

Krajský soud v Ústí nad Labem k úterý zamítl 11 podnětů ohledně komunálních voleb, jedno řízení zastavil. Usnesení k návrhům ohledně Teplic, Krupky na Teplicku a kandidáta v Děčíně vyvěsí na úřední desce ve středu.

V minulosti se v Ústeckém kraji opakovaly kvůli kupčení s hlasy volby v Bílině, Chomutově či Krupce.

Opora u Ústavního soudu

Starostka Moldavy Lenka Nováková, která kandidovala ve volbách za uskupení Otevřeně k všem, vyškrtnutí voličů zdůvodnila tím, že nemají volební právo, protože na Moldavě fakticky nežijí a do obce se přistěhovali účelově.

Krušnohorská obec se při vyškrtnutí voličů ze seznamu odkazovala na rozhodnutí Ústavního soudu. Ten v roce 2011 řešil případ, kdy se před volbami přistěhoval větší počet lidí do obce Karlova Studánka. A uvedl, že bydliště se nemá posuzovat jen podle platného dokladu, ale také podle toho, jestli se v něm osoba skutečně zdržuje.

Ministerstvo vnitra krok obce před volbami komentovalo tak, že nemá oporu ve volebním zákoně. Krajský soud ve svém usnesení zdůraznil, že není oprávněn přezkoumávat důvody, které vedly obecní úřad k vyškrtnutí osob ze stálého seznamu voličů a jeho dodatku.

Návod, jak postupovat

Volby na Moldavě vyhrálo SPD se třemi zastupiteli, další hnutí Otevřeně ke všem – má dva mandáty stejně jako hnutí Spolu a uskupení Rozvoj Moldavy a Nového města.

Eva Kardová z uskupení Spolu rozhodnutí ústeckého krajského soudu uvítala a uvedla, že postup vedení obce byl správný: „Vnímám to velmi pozitivně, protože dnes vidíme, že je možné tímto způsobem postupovat v případě, že k přihlašování občanů docházelo, takže by to mohlo být bráno jako recept, jak postupovat.“

Jaroslav Pok, který kandidoval za vítězné hnutí SPD, se k rozhodnutí ústeckého krajského soudu zatím vyjádřit nechtěl s tím, že se s ním nejdřív musí seznámit.