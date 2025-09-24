Motoristé balancují těsně nad pěti procenty. Brojí proti komunistům, ještě více ale proti liberálům
Hlavním tématem Motoristů sobě je rušení evropských regulací, dle svých slov chtějí hlavně zabránit destrukci automobilového průmyslu. Závěrečnou fázi kampaně odstartovali pro sebe trochu netypicky na nádraží, avšak v blízkosti magistrály. Právě o Motoristech, jejich kampani, povolebních plánech i jejich šanci na vstup do Sněmovny, je středeční Volební deník.
Motoristé sobě vsadili v předvolebním finále na heslo Volte Motoristy, nikdo se to nedozví.
Poslechněte si středeční Volební deník Radiožurnálu a iROZHLAS.cz s Vojtěchem Tomáškem
Na plakátech je trio lídrů Oto Klempíř, Filip Turek a Petr Macinka, kteří si zakrývají oči, uši a pusu. První je hudebník, markeťák a plzeňský lídr, druhý europoslanec, čestný prezident strany a středočeská jednička, třetí předseda strany a lídr na jižní Moravě.
Sdělením chtějí prý Motoristé říci, že ať se navenek říká cokoli, za plentu jde každý sám. V tomto duchu pojali i poslední předvolební spoty.
Velmi zajímavé je místo, kde do závěrečné fáze kampaně Motoristé vstoupili. Možná trochu překvapivě si vybrali Fantovu budovu pražského hlavního nádraží.
„Máme rádi vlaky,“ vtipkoval o tom předseda Macinka. Říkal také, že Sloupový sál Fantovy budovy už se osvědčil při jiné akci. Navíc zatímco z jedné stany budovy jsou nástupiště a ozývá se tam hlášení a zvuky vlaků, ze strany druhé je budova obklopená rušnou šestiproudou magistrálou a parkovištěm.
Motoristé akci pojali jako setkání krajských lídrů s dalšími členy strany, projev měli Macinka i Turek.
Motoristické priority
Hlavním tématem je rušení regulací, Macinka tomu věnoval velkou část svého projevu. Motoristé nechtějí konec automobilového průmyslu, chtějí zabránit Green Dealu nebo migračnímu paktu.
„Už brzy nám nebudou z Bruselu diktovat, kolik musíme přijmout migrantů, jak máme topit, čím máme jezdit anebo co si musíme myslet,“ zmínil Macinka.
Ač bylo celé vyznění projevů euroskeptické, tak z Evropské unie Motoristé nyní vystupovat nechtějí, chtějí ale změny.
S kým do vlády?
Co se týče případné povolební spolupráce, Motoristé ze stran bývalé pětikoalice odmítají hlavně Starosty a Piráty, které dávají často na roveň komunistům.
Vymezují se ale právě i proti komunistům a hnutí Stačilo!, jak slibují i na billboardech. A už od konce loňského roku říkají, že si ANO bude muset po volbách vybírat, zda bude vládnout s Motoristy, nebo komunisty.
Turek ale toto motoristické sdělení v poslední době poněkud zpochybňuje.
Pražský lídr Boris Šťastný sice řekl, že si vládu s účastí či podporou Stačilo! nedovede představit i za cenu toho, že by pokračovala Fialova vláda.
„Komunisti jsou zlo. Všichni vědí, co napáchali, není možné jim věřit. Je to zcela proti ideálům, na kterých Motoristé staví. A my s komunisty nikdy spolupracovat nebudeme, nikdy i za cenu toho, že bychom měli být v opozici, i za cenu toho, že by tady byla nějaká jiná vláda.“Boris Šťastný (pražský lídr Motoristů sobě)
Turek s nadsázkou říká, že by ve vládě klidně s komunisty byl, pokud mu pomůžou zabránit vládě Pirátů a STAN a pokud se vzdají komunistických myšlenek a budou hlásat kapitalismus.
„Za mě by Stačilo! mohlo hypoteticky vládu tolerovat, kdyby nebyla jiná možnost a měl tady vládnout třeba premiér Rakušan nebo premiér Hřib,“ řekl čestný prezident Motoristů v rozhovoru pro Publico.
Na úterní motoristické akci na hlavním nádraží ale řekl: „Kandiduji do Sněmovny i proto, že se bojím scénáře, že vyhraje ANO a bude vládnout s Piráty, STAN nebo Stačilo! Tomu zabrání silní Motoristé.“
Volební deník
V seriálu Volební deník shrnují reportéři Radiožurnálu i iROZHLAS.cz každý všední den to nejdůležitější, co se na předvolební scéně děje. Sledují dění na sociálních sítích a vyráží i na kontaktní kampaně do ulic. Kromě toho popisují témata, která s voliči nejvíce rezonují, analyzují data i politické fenomény, které se s těmito volbami pojí.
A zároveň o sobě Motoristé mluví jako o jazýčku na vahách. Jelikož totiž hnutí ANO deklaruje, že nechce vládnout se stranami někdejší pětikoalice, a SPD a Stačilo! si dávají za podmínku referenda o členství v EU a NATO, což ANO odmítá, mohou být Motoristé ve Sněmovně v klíčové pozici.
Pro to se ale musí do dolní komory Parlamentu nejprve dostat. Přestože v různých fázích letošního roku byli stabilně pod pěti procenty, u všech pěti relevantních výzkumných agentur, které publikují volební modely každý měsíc, jsou aktuálně těsně nad touto hranicí, což je v předvolebním období důležité.