Nabídka sociálních služeb má být pestrá. Ne každému vyhovuje jedno řešení, míní Martinová z Hnutí Kruh
Český rozhlas zve k rozhovoru lídry všech politických stran, hnutí a koalic, které kandidují v letošních sněmovních volbách. Cílem je v 15 minutách představit volební program a priority, které chce dané uskupení v případě úspěchu prosazovat. O pořadí kandidátů rozhodl los. Dalším hostem byla celostátní lídryně Hnutí Kruh Marta Martinová, která vede kandidátku ve Středočeském kraji.
Stejně jako všechny ostatní lídry vás poprosím o maximálně tři hlavní priority, se kterými kandidujete do Poslanecké sněmovny.
My máme jednu hlavní prioritu, a to je oblast péče, politika péče. Za nás by to bylo zvednutí platů v sociální péči, aby sociální pracující konečně měli nějaké důstojné mzdy, protože za nás je to dlouhodobě podhodnocovaná otázka. A je to velká chyba, na kterou podle nás doplácí celá společnost, nejenom ti, kteří ty platy pobírají.
Další věcí je zjednodušení a rozšíření dostupnosti odlehčovacích služeb o všechny, kteří pečují o své blízké. Dalším bodem by mohlo být víceleté financování organizací, které se právě na péči podílí.
Máme pocit, že velká část organizací žije ve velké nejistotě, jestli vlastně budou mít rozpočet na další rok, a to se pak odráží v té kvalitě péče, plánování jejich služeb a tak dále.
Než se dostaneme detailněji k tomuto i k dalším bodům vašeho programu, dodejme, že Hnutí Kruh vzniklo nedávno. Kolik máte aktuálně členů?
Já na tuhle otázku odpovídám hrozně nerada, protože nedávno znamená na konci července. Momentálně jsme ve velmi radikálním náboru členů, ale zároveň je musíme prověřit, abychom nebyli nějakými rychlokvaškami, které se pak budou stydět za to, koho nabraly. Takže není jich mnoho, jsou jich, řekněme, desítky, ale velmi, velmi rychle to roste.
Nekandidujete v celé republice, ale ve třech krajích. Jaké máte ambice?
Naší ambicí v těchto volbách je především seznámit naše voličky a voliče s tím, že existujeme, s tím, že téma péče myslíme vážně. Nemáme pocit, že budeme sestavovat vládu, nebo že budeme nějakým významným subjektem.
To nám rozhodně nebrání v tom téma péče zvedat a upozorňovat další politické subjekty, že ho považujeme za důležité a že ho považuje za důležité i česká společnost.
Když se k tomu dominantnímu tématu vrátíme, říkala jste, že chcete zvednout platy v sociální péči. Jak výrazně?
Chtěli bychom navázat platy na průměrné mzdy a případně pracovat s valorizací těchto mezd. Máme pocit, že tabulkové platy začínají mnohdy i pod úrovní minimální mzdy.
To nám přijde vyloženě nefér a alibistické od státu, pokud se takhle chová k vlastním zaměstnancům.
Vy říkáte, že je chcete navázat, ale tam může být různý koeficient. Máte představu, jaký by měl být?
Nebudu úplně předstírat, že po měsíci a půl fungování máme naprosto přesně spočítané modely, jak by to mělo fungovat. Nicméně máme pocit, že navýšení třeba o třetinu by bylo velmi záhodno.
Spousta lidí pečuje sama o své blízké, kteří nejsou úplně soběstační a pomoc potřebují. Řešili byste nějakým způsobem i tohle, zvyšovali byste příspěvek třeba těm, kteří pečují o své blízké?
Ano, nicméně máme hlavně pocit, že cíle v odlehčovacích službách, které jsem zmiňovala, jsou to, co by jim nejvíc pomohlo. Mnohdy mají nějaké dilema, zda zvolit práci a s prominutím odložit tu osobu, o kterou je nutné pečovat, do nějakého zařízení. Není to z jejich rozhodnutí, ale vynutí si to situace.
Přitom s nějakou službou, která by byla dostupná, by se velmi snadno mohli o své seniory nebo jinak zdravotně znevýhodněné osoby postarat sami.
Snažili byste se z pozice státu iniciovat stavbu nových domovů pro seniory, Alzheimer center a dalších podobných zařízení?
To je jedno z řešení. Máme pocit, že ta nabídka by měla být především pestrá, protože ne každému vyhovuje jedno řešení. Je potřeba, aby byly služby terénní, docházky, pomoc seniorům a zranitelným osobám s věcmi, se kterými si sami neporadí, a když by jim třeba někdo došel na nákup nebo donesl jídlo, tak by mohli zůstat ve svém domově, v tom prostředí, kde jim je dobře.
Ale zároveň, co si budeme povídat, je spousta lidí, kteří by naopak uvítali nabídku žít v nějakém menším domově, klidně v obci, kde žili celý život a bude jim tam naopak dobře v menší komunitě.
Pirátská jména
Když jsem se na náš rozhovor včera připravoval, tak jsem na vašem webu ještě neviděl volební program. Když jsem se na něj díval dnes (v pátek) dopoledne, tak už jsem tam volební program viděl. Je už definitivní a připravovali jste ho do poslední chvíle?
Je to tak, já jsem vám chtěla udělat radost, abyste se měl od čeho odpíchnout pro tento rozhovor. Nicméně vznikli jsme na konci července, takže všechno vzniká tímhle tempem. Není to náš dlouhodobý program, je to skutečně program pro tyhle volby.
Před chvílí jste říkala, že nemáte ambici být po těchto volbách ve vládě, na druhé straně, kdybyste přece jenom voliče přesvědčili, kdybyste dostali dost hlasů a byli ve Sněmovně, které strany by vám byly nejbližší?
Já začnu asi od těch „v žádném případě“. My se velmi obáváme nálad, kdy se tady otevírají dveře Rusku, nelíbí se nám tenhle extremistický směr a nelíbí se nám vyvolávání nenávisti ve společnosti.
Naopak máme pocit, že v Česku bychom se měli především mezi sebou domluvit a říct, co nám vyhovuje. Nerozeštvávat jednotlivé skupiny obyvatel proti sobě, což často zneužívají politici, aby si s prominutím nahnali nějaké body. To nám přijde velmi nefér a nesolidní jednání, takže tyto strany ne.
Pak zbývá to druhé spektrum, ale tam máme také spoustu výhrad. Teď bych nechtěla říkat, o kterých věcech bychom s kým konkrétně jednali. Bude vždy záležet na konkrétní legislativě.
Na vaší kandidátce jsem viděl jména donedávna spojená s Pirátskou stranou, například nedávnou místopředsedkyni Pirátů. Znamená to, že Piráti jsou vašemu pohledu na svět blízcí, nebo že naopak spolupráce s nimi by byla komplikovanější?
Věřím tomu, že náš náhled na svět je stále blízký. Jdeme trochu jinou cestou, co se týče představy o tom, jak politickou práci organizovat.
Chceme se především zaměřit na aktivizaci občanské společnosti. Máme pocit, že lidem se tady hodně vsugerovala myšlenka, že politika je něco ohavného, čeho se mají účastnit pokud možno jenom hlasováním.
Máme za to, že tohle je špatně. Chceme zvedat hlas lidí zdola, aby i oni sami se mohli ozvat a politiky aktivně účastnit. To je jeden z výrazných rozdílů.
V manifestu píšete „stojíme si za svými názory, ale vždy s respektem a ochotou vedeme věcnou diskuzi“. Jak to chápat? Znamená to, že s ochotou vedete diskuzi, ale stejně zůstanete u svého původního názoru?
To je samozřejmě věc každé debaty. Co se týče třeba mě, já jsem určitě mnohokrát v diskuzi změnila názor na základě faktu, který jsem třeba nevěděla. Podle mě není za co se stydět. Nemělo by se to stát ve chvíli, kdy debatujeme o něčem, s čím jdeme do voleb, ale obecně u diskuze je možné cokoliv.
Obrana a Ukrajina
Ve vašem manifestu se nevěnujete tématu bezpečnosti. Ve volebním programu už to téma je, je to osmý bod z deseti. Jak důležité tohle téma pro vás je?
Důležité rozhodně je. To, že se ocitlo až na osmém místě, je věc toho, jak si to uspořádáme. Ale za nás je hlavně věcí obrany resilience, to znamená odolnost společnosti.
Vidíme to i dnes, pokud lidi přestávají věřit vlastní vládě, vlastním institucím a radši zvažují jiné možnosti diskuze než ty demokratické, tak možná to je zásadní problém co se týče bezpečnosti.
V programu jsem nenašel, jak byste se stavěli k podpoře Ukrajiny. Máte v tomto jasno?
Jednoznačně podporujeme Ukrajinu.
Pokračovali byste třeba v muniční iniciativě?
Ano, s nějakými výhradami ano.
Mělo by Česko zvyšovat výdaje na obranu?
Řekněme, že jsme váhavě pro, nicméně to navýšení má dvě složky. Co se týče vnitřní odolnosti, rádi bychom zvyšovali výdaje na infrastrukturu a na všechny tyhle měkké výdaje, které jsou součástí takzvaného pětiprocentního balíčku.
Ve vašem programu jsem našel bod o potvrzení aktivního členství v Evropské unii, NATO a OSN. Co to znamená? Chtěli byste od lidí potvrdit, že tam máme zůstat, nebo že byste to vy potvrdili za lidi?
Ani jedno. My chceme především svými skutky a návrhy legislativy potvrzovat, že jsme členy těchto subjektů.
Referendum o tom, jestli zůstat v těchto organizacích, byste tedy nevypisovali.
Za mě to teď není na místě, co se týče výzkumů veřejného mínění, a mám pocit, že většina české společnosti je stále spokojená s členstvím v NATO a stále ví, jak důležitá je pro ni Evropská unie.
V manifestu vašeho hnutí píšete, že chcete férový daňový systém, který podporuje důstojný život. Dodáváte, že danit se mají astronomické zisky, ne prospěšná práce obyčejných lidí. Jak tomuhle rozumět?
Obecně řečeno, v České republice je velmi vysoké zdanění práce a naopak nízké zdanění majetku. Není to nějaký náš dojem, vyplývá to ze závěrů mnoha organizací.
Máme rádi výsledky společnosti PAQ Research, která dává i přímé návody na to, jak by se daňový systém mohl změnit. Velmi doporučuji posluchačkám a posluchačům jejich nástroj chytrejsidane.cz, kde se sami mohou přesvědčit o tom, jak by se s tím dalo zacházet.
Přesně ten návrh byste prosazovali?
Neřekla bych úplně přesně, je to spíš takové představení toho, co by šlo dělat. Nám třeba velmi vadí nízké zdanění majetku, kdy existují investiční byty, které zůstávají prázdné a pak se to negativně velmi odráží na dostupnosti bydlení pro běžné občany.
Takže byste měnili daň z nemovitosti? Pokud ano, jak?
Ano, progresivně. S přibývajícím počtem bytů, které člověk vlastní, by se zvyšovala.
Měnili byste také daň spotřební? Byli byste pro zavedení daně ze sladkých nápojů?
Určitě nejsme spokojeni například s tím, jak vypadá daň na tiché víno, tam nám třeba nulová daň přijde vyloženě špatně.
Tématem končícího volebního období bylo zvýšení hranice pro odchod do důchodu. Jak se k tomu stavíte, kdyby se mělo podle vás odcházet do důchodu?
Nám určitě nepřijde jako konstruktivní řešení neustálé navyšování věku odchodu do důchodu. S nějakými výhradami bychom to nechali přinejhorším tak, jak je to teď nastaveno.
Podle nás potřebujeme velmi zásadní daňovou reformu. Zase nejsem v situaci, že bych tvrdila, že Hnutí Kruh má řešení, jaké přesně udělat.
Když se vrátím ještě jednou k vašemu memorandu nebo k vašemu manifestu, tak v jednom bodě píšete, a teď cituji, Jsme odvážné a máme svou hrdost. Znamená to, že v kruhu jsou jenom ženy, když tam je „odvážné“ a ne „odvážní“?
My jsme vždy rádi, když na tohle někdo upozorní. Ne, v Kruhu rozhodně nejsou jenom ženy. Nicméně jedním z našich přístupů k politice je i to, že chceme ženy, a zejména mladé ženy, podpořit, aby se politiky aktivně účastnily. I když máme mezi sebou muže, tak tohle je naším cílem.
Rozhovor s lídrem
Předvolební sérii 26 rozhovorů uslyšíte na Radiožurnálu a na webu iROZHLAS.cz najdete jejich přepis. Lídři kandidujících stran a hnutí v nich představí programové priority, názorové postoje a vize. Rozhovory vysíláme od 8. do 24. září ve všední dny v časech 14.00 a 14.15 na Radiožurnálu a Plusu, na webu iROZHLAS.cz pak najdete jejich přepisy pod klíčovým slovem: Rozhovor s lídrem 2025.