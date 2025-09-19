Naléhavý Fiala varoval před ‚extremisty‘ a rýpnul si do STAN a Pirátů. Babiše podle něj porazí jen Spolu
Stranám a hnutím zbývají dva týdny, aby přesvědčily Čechy přijít k volbám. Že se čas krátí, je na předvolební kampani znát. Politická soutěž se vyostřuje a vidět to bylo i ve čtvrtek večer, když koalice Spolu zahajovala hlavní fázi předvolební kampaně. Premiér varoval před vládou populistů a extremistů a mluvil o ohrožení země. Páteční Volební deník se věnuje právě koalici Spolu.
Koalice Spolu připravila už celou řadu větších akcí, ale tato byla znatelně naléhavější.
Lídři Spolu se s kandidáty do Sněmovny a dalšími členy ODS, TOP 09 a KDU-ČSL setkali v pražském Slovanském domě. V hlavní roli na pódiu nasvíceném křiklavě zelenou barvou, kterou si Spolu pro svou kampaň zvolilo, byl premiér a volební lídr Spolu Petr Fiala (ODS).
Logo koalice obklopily vlajky České republiky, Evropské unie a Severoatlantické aliance. Suverenita země a ukotvení v těchto organizacích bylo hlavním tématem zhruba čtvrthodinového projevu předsedy vlády.
Premiér ho pojal jako varování, padala slova jako „hrozba“ nebo „kolaboranti“.
Potom Petr Fiala varoval před vládou populistů a extremistů a tím, co by pro Česko znamenala. Spolu dává najevo, koho tím myslí, velmi důrazně.
V kampani využívá fotografie lídrů ANO, SPD a Stačilo! s komentářem „Ať se z cesty na Západ nestane cesta na Východ“.
Tyto subjekty zase naopak varují před tím, co zemi hrozí, pokud by u moci zůstala Fialova vláda. Mluví o drahotě nebo potlačování svobody slova.
Místopředseda ANO a pražský lídr Karel Havlíček ujišťuje, že hnutí při případném sestavování vlády nepřijme požadavky, které by ohrozily ukotvení země v EU a NATO, jak to vyžadují SPD a Stačilo!
Ostré výroky nejsou v kampani nic překvapivého. Například hnutí Stačilo! se proti vládě velmi ostře vymezuje. Třeba předsedkyně komunistů a lídryně Stačilo! Kateřina Konečná mluví o „Fialově pětidemolici“.
Ovšem Petr Fiala nemluvil jen o stávajících nevládních stranách. „Rýpnutí“ přišlo i na adresu stran, se kterými si premiér po volbách dokáže představit další spolupráci.
Rovnou u toho přiznal, že Starostové nebo Piráti z toho výroku nebudou mít radost. Je ale přesvědčený, že jediným reálným konkurentem pro hnutí ANO je právě koalice Spolu. V té souvislosti varoval před drolením provládních hlasů.
Vládní Starostové nedávno oznámili, že chtějí „do čela“ a jako premiéra vidí svého předsedu a ministra vnitra Víta Rakušana, který vede kandidátku hnutí ve Středočeském kraji. Piráti se zase vymezují proti vládním kauzám.
Nicméně hnutí ANO ve všech volebních modelech stále vede, přisuzují mu jasné vítězství. Koalice Spolu je ve všech měřeních druhá, od začátku léta, kdy vypukla bitcoinová kauza, ale stagnuje zhruba na 20procentní podpoře.