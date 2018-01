VIDEA: Pěsti a nadávky. V Zemanově štábu napadli novináře. 'Nabídl jsem jim posezení u kávy,' řekl Ovčáček

„Novináři natáčeli člověka, který se potácel v sále. Lidem patřícím do skupiny podporovatelů prezidenta se to nelíbilo, křičeli na ně, že ten muž je nemocný,“ popsala události reportérka Pavlína Kosová.

Reportér Aktuálně.cz Lukáš Prchal pro změnu uvedl, že novinář serveru iDNES.cz dostal pěstí do břicha a televizi Nova shodili kameru. Incident se stal až poté, co Miloš Zeman štáb opustil.

Podle informací reportérů Radiožurnálu Lenky Jansové a Tomáše Jelena, kteří byli přímo ve volebním štábu současného prezidenta, měli novináři visačky se žlutou šňůrou, ochranka s modrou. Muž, který praštil jednoho z novinářů, měl visačku se žlutou šňůrou.

Muž, který na jiném videu shodil kameru patřící podle dostupných informací televizi Nova, měl na sobě visačku s modrou šňůrou.

'Tady nemáte co dělat'

„Jste hyeny novinářský,“ křičí na videu černě oblečený muž a pokračuje: „Tady nemáte co dělat. Máte tady průkaz? Nemáte.“

Přihlížejícím novinářům pak zatarasí cestu jeden z pořadatelů, který prohlásí, že pokud chce některý zástupce médií vejít do místnosti, tak pouze „přes jeho mrtvolu“.

Do toho se pak znovu přidá muž v černém: „Máte modrej? Nemáte! Máte žlutej, tak tady nemáte co dělat,“ křičí na přítomné novináře. Po jeho boku však i nadále zůstává muž, který předtím uhodil pěstí jednoho z novinářů, přičemž i on má na krku žlutý průkaz. Jeho ale pořadatelé z místnosti nevykážou.

„Vůbec mě to nezajímá," řekl serveru Aktuálně.cz hradní mluvčí Jiří Ovčáček. Později Radiožurnálu mluvčí Hradu Jiří Ovčáček řekl, že se nejednalo o prezidentskou ochranku. Napadeným novinářům se chce Ovčáček omluvit. „Jediné, co mohu udělat, je, že jsem se snažil kontaktovat ty, kteří byli předmětem nějaké inzultace, a nabídl jsem jim přátelské posezení u kávy jako určitou omluvu. Rozhodně neříkám, že za tuto věc nese odpovědnost pan prezident,“ uvedl mluvčí.

Případ už začala vyšetřovat policie. Oznámila to na svém twitterovém účtu.

Incidentem v pražském TOP HOTELu se na základě informací z médií zabývají pražští policisté, v tuto chvíli bez konkrétní právní kvalifikace. — Policie ČR (@PolicieCZ) 27. ledna 2018

K incidentu došlo nedlouho poté, co prezident Miloš Zeman v projevu po svém znovuzvolení označil novináře za „pitomce“.

V průběhu večera musela ve volebním štábu zasahovat i pražská záchranka, a to u zhruba pětapadesátiletého muže s poruchami vědomí, řekla její mluvčí Jana Poštová. „Záchranáři jej vyšetřili, zajistili a poté předali do Thomayerovy nemocnice na interní oddělení," doplnila.

Šéfredaktor serveru Seznam Zprávy Jakub Unger řekl, že ho podobné incidenty mrzí a vztahy mezi médii a úřady by měly být korektní. „Takovéto věci do moderní demokratické země nepatří," dodal. Členka štábu Zeman znovu 2018 Barbora Filípková řekla, že k incidentu nemá žádné informace. Dotaz si nechala poslat textovou zprávou, aby mohla informace prověřit.

Konflikt ve volebním štábu Miloše Zemana.Jeden z hostů tam během oslav zkolaboval, na místě zasahovala záchranka, podle její mluvčí v incidentu hrál roli alkohol. Novináři ale nevěděli, co se děje a proto se snažili získat záběr situace. Hosté ze štábu pak takto reportéry napadli pic.twitter.com/ato1gl0yH4 — Newsroom ČT24 (@NewsroomCT24) 27. ledna 2018

Pohyb novinářů ve štábu byl kontrolován zejména v době před příjezdem prezidenta a po dobu jeho přítomnosti v Top Hotelu. Po Zemanově odjezdu se už novináři na místě pohybovali volně a běžně se dostali na místo, které bylo při čekání na výsledky vyhrazeno pouze pro hosty z řad Zemanových podporovatelů. Právě v tomto prostoru se odehrál zásah záchranářů.

Napadení novinářů v Zemanově volebním štábu odsoudila vedoucí bruselské kanceláře organizace Reportéři bez hranic. „Je to hanba pro evropskou demokracii! Útoky na novináře musí přestat," napsala na twitter.

Incidentu si začali všímat politici. „Napadání novinářů za jejich práci je absolutně nepřijatelné. Od prezidenta Zemana ale bohužel nemůžeme očekávat, že by se od takovéhoto chování distancoval," napsal na twitteru předseda TOP 09 Jiří Pospíšil.

46233