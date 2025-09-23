Nejen Dozimetr. Politické kauzy mohou i letos ovlivnit volby, větší vliv mají na strany s křehčí podporou
Kauzy politiků i celých stran jsou oblíbené téma předvolebních kampaní či antikampaní. Aktuálně soud projednává kauzu Dozimetr, která se pojila hlavně s hnutím STAN, zasáhla ale i do TOP 09 nebo ANO. Před třemi lety navíc aféra výrazně oslabila podporu Starostů, z čehož těžili Piráti. A ti cítí příležitost i letos. Právě aféry s policejním či soudním přesahem připomíná a analyzuje úterní Volební deník.
Kauzy s trestněprávním přesahem či ty, které se dotýkají pověsti jednotlivých politiků, mají potenciál na poslední chvíli zamíchat s výsledkem voleb.
Nejaktuálnější je Dozimetr, případ rozsáhlé korupce v pražském dopravním podniku. Jedním z obžalovaných je i Petr Hlubuček, bývalý náměstek pražského primátora a bývalý člen STAN. Kvůli kontaktům s Michalem Redlem, který měl podle obžaloby vést celou organizovanou skupinu, skončil ve funkci i tehdejší ministr školství Petr Gazdík (STAN).
Kauza poprvé vypukla v červnu 2022 a už jednou měla velmi silný dopad na preference nejvíce zasaženého hnutí STAN.
„Před třemi lety jsme si prošli krizí, která byla fatální. Díky vám jsme ji překonali, díky všem, kteří po té krizi byli schopni a ochotni jít do celostátního výboru předsednictva a reprezentovat naši značku. Kdyby se každá politická síla poučila tak jako my z Dozimetru, (…) kdyby se uměl každý vypořádat se svojí krizí tak důsledně, jak jsme to udělali my v našem hnutí, tak už je naše politická kultura na úrovni Skandinávie,“ říkal předseda Starostů a volební lídr Vít Rakušan na květnovém stranickém sněmu.
STAN během léta a podzimu 2022 spadl z až dvouciferné podpory na hranici pěti procent, ve dvou volebních modelech dokonce i pod tuto laťku, postupně se ale hnutí podařilo u voličů rehabilitovat a třeba v letošním roce má stabilně 10–12procentní podporu.
Přijde druhá rána?
Jde však o stabilitu jen z jednoho úhlu pohledu, podpora Starostů je zároveň velmi křehká. Byť se výzkumníci vesměs shodují, že jejich voličské jádro v letošním roce mírně narostlo, stále je relativně malé, zvláště v porovnání s vysokým potenciálem, který nezřídka přesahuje 20 procent.
Velkou otázkou tak je, zda se podpora STAN neotřese kvůli Dozimetru i tentokrát. Vzhledem k tomu, že se kauza dostala k soudu necelé dva týdny před volbami, tentokrát už není prostor na případnou rehabilitaci podpory jako před třemi lety.
„Divila bych se, kdyby to ostatní strany ještě v kampani nevytáhly, ale přece jenom už je to starší kauza. Není to tak, že by se na to teď přišlo. Druhá věc je, že je to kauza poměrně komplikovaná, málokdo jí rozumí a dokáže sledovat,“ popsala ve Vinohradské 12 politická marketérka Marcela Konrádová.
„Třetí důležitá věc je, že Starostové se k tomu postavili z hlediska krizové komunikace docela dobře. Přiznali chybu, že se to nepovedlo. Navíc možná i proto sází na ‚dobrou kampaň‘, kde se snaží ukazovat, že hnutí STAN si je svých chyb vědomo, snaží se je napravovat. Částečně v tom mají i oporu v koalici Spolu a Petru Fialovi, který je tehdy, když kauza vypukla, dost podržel,“ doplnila Konrádová.
Vedení STAN kauzu dál komunikuje ve stylu, že šlo o provinění jednotlivců a že je dobře, že se vše vyšetří a „gauneři“ se dočkají spravedlnosti.
Politolog Petr Just ale upozorňuje, že politická konkurence se bude snažit složitost Dozimetru zjednodušit na rezonující slovo „korupce“.
Politická konkurence se do hnutí STAN kvůli Dozimetru strefuje celou dobu, někteří s tím nikdy nepřestali, jiní nyní opět začali.
Zástupci hnutí ANO o Starostech mluví jako o „Dozistanu“ nebo přímo o „organizovaném zločinu“.
Sociální demokraté zase v květnu na fasádu Lidového domu vyvěsili plachty kritizující vládu, a to včetně toho, že kolem této kauzy „záhadně zemřelo pět svědků“.
Na voliče, kteří by případně mohli na poslední chvíli odcházet od STAN, jednoznačně míří Piráti. V tomto volebním období totiž platí, že když voliči odcházejí od Pirátů, roste STAN – a naopak.
„Přesvědčeného voliče Starostů už s velkou pravděpodobností tato kauza neovlivní. U přesvědčených odpůrců Starostů k žádné změně nedojde. Ale pořád tu máme poměrně velkou skupinu voličů, kteří se budou rozhodovat až v posledním období. Pro tyto voliče tyto malé kauzy, které přicházejí a odcházejí, mohou být sice tím malinkým, ale následně rozhodujícím momentem,“ popisuje politolog Just.
Se sítí Michala Redla, protagonisty celé kauzy Dozimetr, a jeho nejbližších spolupracovníků je spojený i šéf pražské TOP 09 Jiří Pospíšil. Jeho někdejší pravá ruka Jiří Fremr byl několikrát přítomen konspiračním schůzkám Redla a spol. Navzdory tomu Pospíšil vydržel ve vysokých funkcích a letos je dvojkou pražské kandidátky Spolu.
Politickou cenu za styk s aktérem Dozimetru zaplatila i Jana Mračková Vildumetzová (ANO). V září 2022 rezignovala na post místopředsedkyně Sněmovny a její manžel Jan Mraček (ODS) opustil vysoké pozice ve straně a post poradce ministryně životního prostředí.
Důvodem bylo to, že jeden z obžalovaných Zakaría Nemrah byl Mračkovým na svatbě svědkem a je i kmotrem jejich dítěte.
Kolorit Čapí hnízdo
Nejde ale jen o Dozimetr, u soudu skončily i jiné kauzy s politickým podtextem, které dál ovlivňují politiku.
Jedna z těch, které se poslední roky skloňují nejvíce v souvislosti s hnutím ANO a jejím předsedou Andrejem Babišem, je Čapí hnízdo. Babiš a také nynější europoslankyně Jana Nagyová (ANO) jsou obžalovaní z možného dotačního podvodu.
Policie Babiše obvinila už v roce 2017, loni v únoru ho nižší soud sice osvobodil, letos v červnu ale odvolací senát rozsudek zrušil a případem se tak soudy budou dál zabývat.
„U Čapího hnízda se můžeme hněvat na ping-pong mezi soudy, na měnící se názory žalobců a především na neúměrné natahování případu, které si nezaslouží obžalovaní ani přihlížející veřejnost. Ovšem politické následky už nečekejme. Každý jsme si už na věc laický názor udělali,“ poznamenal politolog Lukáš Jelínek.
Zasáhne soud?
Co se týče dalších stran či hnutí a jejich soudních řízení, do těchto voleb ještě teoreticky může zasáhnout například i Ústavní soud.
Zabývá se stížností na údajně nepřiznané koalice hnutí Stačilo! a SPD, které mají na svých kandidátkách i zástupce jiných stran, neplatí pro ně ale pravidlo vyššího procenta pro vstup do Sněmovny. Pro dvoukoalici je to 8 procent a pro koalici tří a více stran 11 procent.
Policejní kauzy
Některé případy spojené s politiky ale zatím řešila jen policie, a ne soudy. Zahájila například trestní stíhání předsedy a volebního lídra SPD Tomia Okamury za možné podněcování k nenávisti kvůli billboardu, na kterém je muž tmavé pleti se zkrvaveným nožem a antimigračními hesly.
Orgány činné v trestním řízení také řeší darované bitcoiny ministerstvu spravedlnosti, které možná pocházejí z trestné činnosti. Kvůli kauze na konci května skončil v pozici ministra Pavel Blažek z ODS.
Navzdory očekáváním ale bitcoinová kauza – podobně jako například Čapí hnízdo – neznamenala pro zasaženou partaj ztrátu podpory. Koalici Spolu maximálně zastavila mírný nárůst podpory, který od začátku roku měřily výzkumné agentury. Z odstupu už se ale dá s jistotou říci, že šlo maximálně o zakolísání a Spolu se dál drží kolem 20procentní podpory.
Přestože i výzkumné agentury kolem vypuknutí kauzy naznačovaly, že s velkou pravděpodobností by mělo dojít k propadu Spolu. „Ukázalo se, jak loajální má koalice Spolu voliče,“ říká k tomu analytik STEM Martin Kratochvíl.
Právě velikost jádra, tedy přesvědčených voličů, se zdá být klíčem k tomu, jak moc dokážou jednotlivé kauzy zamávat s podporou zasažených subjektů.
Policejní dohru měla totiž i rychlá jízda bez dálniční známky čestného prezidenta Motoristů sobě Filipa Turka. Ten z tohoto incidentu sice vyvázl jen s osmitisícovou pokutou, na jeho partaj ale jeho prohřešky mají daleko horší efekt.
Jak ukazují celoroční výkyvy jejich preferencí, je podpora Motoristů do velké míry svázána s osobou Turka. „Podpora strany nadále silně souvisí s úspěchy i se zaváháními jejich hlavní tváře v osobě Filipa Turka,“ potvrzuje analytik STEM Kratochvíl.
Podle politologa Jelínka zároveň platí, že čím déle se kauzy politiků vlečou, tím slabší mají dopad na veřejné mínění.
„S tvrdými partajními jádry nehne prakticky nic. Proto s bitcoiny nepřišel pád Spolu, proto ANO nic neztratilo kvůli tomu, že se Babiš přiblížil rozsudku, který by mu radost neudělal,“ uvádí.
„Někde jde o miliardy, někde o miliony, někde o nekalé úmysly, někde o přílišné sbližování se politiky s byznysem a někdy i s podsvětím. Pokoušet se sestavit žebříček těchto kauz podle jejich závažnosti ale nejde. O porušení zákona rozhoduje výhradně soud, zatímco na občanech je posouzení etického rozměru,“ podotýká dále Jelínek.
Jediní bez korupce?
Na závěr zmiňme ještě Piráty, kteří se sami dlouhodobě nazývají antikorupční stranou či tou jedinou bez korupce.
Není s nimi spojená vyloženě policejně-soudní kauza, ale minimálně politický průšvih, jejich bývalý předseda a ministr pro místní rozvoj, nynější středočeský lídr, Ivan Bartoš skončil ve funkci po problémech se zavedením digitalizace stavebního řízení.