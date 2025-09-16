Nejen labubu či křovinořezy. V letošní kampani jsou ve velkém zapojení influenceři i umělá inteligence
Zajímavé momenty z kampaně jsou to, čeho si lidé před volbami všímají dost možná nejvíc. Ať už to jsou cílené kroky politických marketérů, nebo kouzlo nechtěného. Co politické strany letos vymyslely, aby přilákaly lidi k volebním urnám, ale i to, kdo za jednotlivými kampaněmi stojí, je tématem úterního Volebního deníku.
Že se jednotlivé strany spojují se známými osobnostmi, rozhodně není nic nového. Už od 90. let byli herci či zpěváci nedílnou součástí českých předvolebních kampaní. A nejinak je tomu i letos.
Například koalice Spolu v čele s premiérem Petrem Fialou (ODS) začala na jaře objíždět česká města s diskusním programem moderovaným herečkou Ivou Pazderkovou. Ve Středočeském kraji zase s ministrem dopravy Martinem Kupkou (ODS) tvoří tandem herec Michal Novotný.
Piráti pak spojili síly s lidmi známými v online prostředí, například s influencerkou Denisou Kouřílkovou, která vystupuje jako Sugar Denny a má jen na youtube více než 220 tisíc odběratelů.
V srpnu vyrazila s bývalým předsedou strany a současným středočeským lídrem Ivanem Bartošem na rafty a vznikla z toho spousta videí. Duo začalo natáčet i společný podcast.
Kde jsou hranice?
Podle odbornice na politický marketing Marcely Konrádové z Katedry marketingové komunikace a PR na FSV UK je právě zapojení influencerů zajímavou novinkou letošní kampaně.
„Na pirátské kampani je výrazná spolupráce s influencery. Ostatní strany je využívají také, ale u nich to funguje dobře, působí to jednotně a přirozeně, což je na kampaních důležité,“ popisuje.
Její kolegyně z katedry Denisa Hejlová ale na konci srpna upozorňovala, že jde o dosud neprošlapanou cestu. „Je otázkou, nakolik z toho ti influenceři nic nemají a dělají to dobrovolně, a nakolik z toho mohou mít nějaké výhody, ať už finanční nebo nefinanční,“ popisovala.
„Vzhledem k tomu, že se chystá omezení politické reklamy na sociálních sítích platforem Meta, tak do budoucna vnímám jako důležité, abychom se začali bavit o tom, kde je hranice, protože každý musí mít právo na to říci svůj politický názor, ale zároveň bychom měli vědět, zda za to dostal zaplaceno,“ doplnila.
Výtěžek z podcastu Sugar Denny a Ivana Bartoše jde influencerce.
VOLEBNÍ DENÍK
V seriálu Volební deník shrnují reportéři Radiožurnálu i iROZHLAS.cz každý všední den to nejdůležitější, co se na předvolební scéně děje. Sledují dění na sociálních sítích a vyráží i na kontaktní kampaně do ulic. Kromě toho popisují témata, která s voliči nejvíce rezonují, analyzují data i politické fenomény, které se s těmito volbami pojí.
Kdo za kampaněmi stojí?
Kdo řídí kampaň ANO, hnutí příliš nekomunikuje. Časy velkého marketingového týmu plného výrazných jmen jsou však zřejmě pryč.
O online kampaň se stará Aneta Zicklerová, která i s Viktorií Kalivodovou ve videích na sociálních sítích přímo vystupuje.
ANO už ale letos dvakrát vyměnilo člověka v pozici volebního manažera. Poslance Jana Richtera, který na této pozici působil dlouhodobě, nejdříve v květnu vystřídal podnikatel Jakub Střeštík. Jenže ten ve funkci nevydržel ani čtyři měsíce.
Na konci srpna totiž koupil jablonecký fotbalový klub a hnutí ANO jde do voleb bez obsazení této pozice.
„Pan Jakub Střeštík skončí jako hlavní manažer hnutí ANO k 31. srpnu. Hnutí potřebuje na postu hlavního manažera osobu, která se práci bude věnovat na sto procent a to i v době po volební kampani,“ vysvětloval mluvčí ANO Martin Vodička.
Koalice Spolu sází na podobný kampaňový tým jako při minulých vítězných volbách. Šéfem volebního štábu je jako již tradičně 1. místopředseda ODS Zbyněk Stanjura. Za novým zeleno-oranžovým vizuálem stojí grafik Pavel Fuksa, který v minulosti pracoval i pro amerického prezidenta Baracka Obamu.
Zahraniční odborníci
Piráti a Starostové měli před čtyřmi lety jako předvolební koalice společnou kampaň, kterou zaštiťoval šéf pirátského mediálního odboru Mikuláš Ferjenčík (letos kandiduje jako lídr v Pardubickém kraji), který tehdy dokonce pro Deník N prohlásil, že se kampaně přeceňují. Letos obě partaje vsadily na externí odborníky.
Pirátům v kampani pomáhá stratég Paul Hilder se svou firmou Datapraxis. Pracoval pro britské labouristy nebo amerického prezidentského kandidáta Bernieho Sanderse.
Přebarvení hnutí STAN na růžovo-žlutou má spolu se všemi novinkami typu akce Podpisovka nebo letní Dobrá kampaň na starosti slovenské duo Michal Repa a Martin Burgr se zkušenostmi z vítězných prezidentských kampaní Zuzany Čaputové a Petra Pavla.
„Kampaň Starostů je zajímavá tím, že vystupují z pozice vládní strany a snaží se hledat nové voliče a přilákat třeba i ty nespokojené. Šli na to z mého pohledu dobře, ale přehnali to. Toho dobra měli moc, všechno označovali za ‚dobré‘. Posléze jako by si uvědomili, že to úplně nefunguje, takže se přepnuli do více antibabišovských témat,“ popisuje Konrádová.
Umělá inteligence
Opoziční sněmovní hnutí SPD už od loňské kampaně před krajskými volbami sází hodně na umělou inteligenci. A to jak v tvorbě vizuálů na venkovní billboardy i sociální sítě, tak i u předvolebních písní.
Před čtyřmi lety pro ně „hymnu“ nazpíval Petr Kolář, ještě dříve Olivie Žižková a pro původní Okamurovu stranu – Úsvit přímé demokracie – nahráli znělku Eva s Vaškem. Letos je vše jinak, sérii písní pro SPD zkomponovala a nahrála umělou inteligencí vytvořená kapela Chirurgové z dovozu, která má na svědomí i letní hit SPD.
Vedení hnutí se pro umělou inteligenci nadchlo loni v létě, před krajskými volbami tehdy použilo velkoformátový billboard s vygenerovaným mužem černé barvy pleti se zakrváceným nožem. Za tuto kampaň čelí Okamura trestnímu stíhání.
„Zhruba po volbách do Evropského parlamentu, kdy jsme viděli, že je něco špatně, že je potřeba udělat změny, posunout se blíž k lidem. Po těch volbách bylo jasné, že to chce nějaký refresh a že musíme začít přemýšlet jinak, protože do té doby jsme ty volby dělali hodně amatérským způsobem, i pocitově, intuicí a tak,“ popisoval v červnovém rozhovoru pro iROZHLAS.cz a Radiožurnál místopředseda SPD Radim Fiala.
Podle informací iROZHLAS.cz a Radiožurnálu se v oblasti zapojení generativní umělé inteligence do kampaně koordinuje s Alternativou pro Německo (AfD), s níž SPD sedí ve společné krajně pravicové europarlamentní frakci.
SPD ale nesází jen na umělou inteligenci, před pár dny zaujal předseda Okamura, když na mítinku vystoupil na pódium s křovinořezem, kterým usekával kusy kartonu s nápisy jako „státní dluh“ nebo „pomoc Ukrajině“.
Labubu pro všechny
Na umělou inteligenci se obrací i hlavní rival SPD v boji o nejradikálnější voliče: hnutí Stačilo! Na sociálních sítích generují grafiky, skrze které útočí na premiéra Fialu, ministra vnitra Víta Rakušana (STAN) či prezidenta Petra Pavla.
Pražská lídryně Stačilo! a předsedkyně SOCDEM Jana Maláčová pak zaujala videi, kdy u mikrofonu šustí, klepe nehty či mačká papír. Jde o ASMR, trend na sociálních sítích, kdy mají být zmíněné zvuky příjemné na poslech.
Maláčová ve videu slibuje „labubu pro všechny“, tedy jakési trendy mončičáky.
Z vlastních zdrojů si vystačí Motoristé sobě. Jejich volebním manažerem je pražský lídr Boris Šťastný, který má zkušenosti z kampaní z doby, kdy byl v ODS.
Na motoristické kampani pracuje i plzeňský lídr Oto Klempíř – textař a politický marketér, který se podílel na sněmovní kampani Pirátů v roce 2017 nebo na eurovolbách 2019 pro ODS. Pro Motoristy například zrežíroval spot z autoservisu.