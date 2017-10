Nejpravděpodobnější je menšinová vláda ANO, říká Filip. Komunisté budou o její podpoře jednat v pátek

Komunisté ve sněmovních volbách propadli. S vítězným hnutím ANO nyní KSČM vede jednání o ustavení Poslanecké sněmovny, popisuje předseda strany Vojtěch Filip. O účasti na vládě podle něj nejednají. Nejpravděpodobnějším scénářem je pak menšinová vláda s podporou ODS nebo KDU-ČSL a ČSSD, řekl ve Dvaceti minutách Radiožurnálu. Praha 19:35 26. října 2017 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na Google+ Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Vojtěch Filip, předseda Komunistické strany Čech a Moravy | Foto: Luboš Vedral | Zdroj: Český rozhlas

První kolo vyjednávání žádné výsledky šéfovi ANO Andreji Babišovi nepřineslo, co přinese kolo druhé?

„Hnutí ANO je vítězem voleb, takže určuje témata. My chceme dokončit jednání o ustavující schůzi Poslanecké sněmovny,“ řekl ve vysílání Radiožurnálu předseda KSČM Vojtěch Filip.

Dodává, že budou požadovat, aby komunističtí poslanci mohli být ve všech výborech a měli důstojné zastoupení.

S hnutím ANO pak není podle něj žádný důvod jít do vlády. „Jsme autentická komunistická levice, jsme nejmasovější politickou stranou v České republice. To, že nejsme ve vládě, nás nijak neohrožuje,“ vysvětluje důvody, proč s hnutím ANO do přímé vládní spolupráce komunisté nepůjdou.

Podle Filipa dojde k jednobarevné vládě hnutí ANO. Nejpravděpodobnější variantou je prý podpora menšinové vlády ze strany občanských demokratů, nebo lidovců a sociální demokracie.

„ODS odmítá účast ve vládě. Moc dobře si pamatuji jednání v průběhu podzimu ještě před volbami, zejména v září, mezi poslanci ODS a hnutí ANO. Určitě je něco dojednáno,“ doplňuje. Varianta podpory ze strany KSČM nebo SPD je podle jeho slov v pořadí až na dalších místech.

Po pátku by mělo být jasné, jestli komunisté vznik případné menšinové vlády podpoří. Projednají to na ústředním výboru strany, potvrdil Filip. Ústředí strany by také mělo probrat, za jakých podmínek by byli komunisté ochotní menšinovou vládu tolerovat.

Komunisté podle něj požadují po každé vládě stejné podmínky. K nim patří například obecné referendum nebo otázka zdanění církevních restitucí.

A proč po špatných výsledcích po volbách Vojtěch Filip na funkci předsedy KSČM nerezignoval? „To by přineslo jenom chaos, a ten já nemám rád. Mám odpovědnost za KSČM,“ vysvětluje.